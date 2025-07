Critici roepen maar al te graag dat Toyota te laat op de EV-boot is gestapt, maar het merk zelf blijft uiterst koel onder deze kritiek en bewijst met de verkoopresultaten van hun (plug-in) hybrides dat er nog volop vraag is naar modellen met een verbrandingsmotor. Een bewuste strategie dus, maar inmiddels begint het aanbod van elektrische Toyota’s iets serieuzere vormen aan te nemen. Zoals met deze vernieuwde bZ4X. Bovendien is er meer EV-nieuws: de Urban Cruiser, de C-HR+ en de bZ4X Touring, een stationwagon op basis van de bZ4X.

Toyota stopt trouwens met bZ (beyond zero) als typeaanduiding in Europa en daarmee blijft het voor ons bij de bZ4X. Wereldwijd zijn er tot nu toe iets meer dan 132.000 stuks verkocht, meldt Toyota. In Nederland waren dat er in iets meer dan drie jaar tijd bijna 2.300. Bij Subaru, dat dezelfde auto als Solterra in de showroom heeft staan, ondertekenden slechts een kleine 120 landgenoten in die periode een koopcontract.

Lagere luchtweerstand

De meest in het oog springende vernieuwing betreft het front. Dat heet bij Toyota ‘hammerhead-design’ en je ziet het ook op de C-HR, de Prius en de volgende RAV4. De lichtunits zijn met elkaar verbonden via een led-lichtstrip. Hetzelfde zien we aan de achterkant. Eveneens opvallend zijn de wielkastranden die nu in hoogglans zwart zijn uitgevoerd. Belangrijkste wijziging in het interieur is het grotere multimediascherm, dat nu 14 inch meet. Daarnaast kun je kiezen uit 64 kleuren sfeerverlichting. De twee vleugels die het instrumentenpaneel vasthielden zijn verdwenen, het staat staat nu los op het dashboard, iets boven het stuur met afgeplatte onder- en bovenkant. De middenconsole is hoger dan voorheen en het panoramadak is groter. Met flippers aan het stuur is de mate van recuperatie in te stellen. De CW-waarde daalde van 0,29 naar 0,27.

Verder is er het nodige aan de techniek en het onderstel gedaan. Bijvoorbeeld aan de elektromotoren, die meer vermogen leveren en minder energie verbruiken. Een efficiencyslag die we bij meer merken zien. Nieuw is de toepassing van siliciumcarbide halfgeleiders. Het weglaten van een mechanische oliepomp draagt eveneens bij aan een lager verbruik. Daarnaast is er het het nodige gewijzigd aan het onderstel, zoals andere veren, een ander type schokdemper en herziene lagerbussen in de wielophanging. Dat alles zou moeten leiden tot meer comfort en een betere stuurprecisie.

De huidige bZ4X heeft een bruto accucapaciteit van 71,4 kWh (met een actieradius tot 512 km), bij de vernieuwde is dat 73,1 kWh. Dat is niet veel meer, maar door verbeterde efficiëntie van de elektromotoren, de herziene airconditioning en een verbeterd batterijmanagement daalde het energieverbruik en daarmee neemt de actieradius verder toe. Er is tevens een kleinere accu verkrijgbaar met een capaciteit van 57,7 kWh.

Snellere laadtijd

De batterij is wederom afkomstig van Prime Planet Energy & Solutions, een samenwerkingsverband tussen Toyota en Panasonic. Voorverwarmen van de accu om sneller te kunnen laden kun je handmatig activeren of gaat automatisch via het navigatiesysteem, als een snellader de bestemming is. Dat laden kan in sommige gevallen met 22 kW, aan een snellader is dat 150 kW. Inderdaad, hetzelfde als voorheen en dat mag maximaal vijf keer per etmaal. Toyota stelt dat de laadtijd is afgenomen dankzij de betere thermische huishouding van de accu, zodat met name onder koude omstandigheden tijdwinst is geboekt.

Nu is er ook een versie met kleinere batterij, goed voor een rijbereik van 442 kilometer. In dat geval levert de motor 167 pk en is de topsnelheid een uiterst bescheiden 140 km/h. Kies je voor de grotere accu, dan zou je volgens de WLTP-meetmethode 569 kilometer kunnen halen, bij de 4WD is dat 506 kilometer. Het motorvermogen bedraagt dan 224 pk en dat zijn 20 paarden meer dan voorheen. De nieuwe 4WD heeft 343 pk (was 218 pk) en mag een aanhanger van 1.500 kg trekken, tegen slechts 750 kg bij de vorige. Om het maximale eruit te halen, krijgt elke nieuwe klant gratis EV-coaching van Toyota.

Meer stuwkracht

Met een bZ4X die als prototype is betiteld, maken we in de buurt van Madrid de eerste kilometers. Achter het stuur zit je goed, het dashboard maakt nog altijd een beetje rommelige indruk. Alle componenten bij elkaar vormen geen al te fraai geheel. De 4WD die we rijden heeft voelbaar meer stuwkracht dan zijn voorganger. De besturing werkt inderdaad met voldoende precisie, maar daarover hadden we voorheen evenmin klachten. Een sportieve rijmodus is er niet, je kunt hooguit kiezen voor eco. De mate van recuperatie is in stand 3 net zoveel als de enige modus die het huidige model heeft. De vertraging is niet bijster krachtig.

Op een circuit kunnen we de grip en klautervaardigheid proberen, daarop is Toyota nogal trots. Op de snelweg is de bZ4X stabiel en stil en dat is zonder meer prettig. We rijden inmiddels met de voorwielaangedreven versie, die met zijn 224 pk ook vlot genoeg is. Liever hadden we al dat koppel op de achterwielen gehad, zoals dat meestal het geval is bij EV’s in deze klasse. Verder is het allemaal niet zo spannend of opzienbarend. Kiezen voor Toyota is voor een deel ook kiezen voor zekerheid. Zo heb je 10 jaar en 300.000 kilometer garantie op het accupakket en maximaal 200.000 kilometer op de rest van de auto. Goed voor het vertrouwen en daarmee de restwaarde, maar er zijn leukere en betere EV’s te koop in het segment van de bZ4X. In december staat hij bij de dealer.