Wat is er zoal vernieuwd aan de Toyota bZ4X?

De Toyota bZ4X heeft een nieuwe neus en een nieuw dashboard gekregen en de onderstelafstemming is herzien. Maar nog interessanter: de aandrijftechniek is verbeterd waardoor je meer prestaties krijgt en gelijktijdig een grotere actieradius. En alsof het niet genoeg is, is de bZ4X goedkoper geworden.

Kun je goed zitten in de vernieuwde bZ4X?

De basisafmetingen van de Toyota bZ4X zijn onveranderd. En dus is ook het interieur even ruim als voorheen. Zodoende heb je ook met een bovengemiddelde lengte in alle richtingen weer meer dan genoeg ruimte. Het kost echter wel de nodige moeite om een lekkere zitpositie te vinden. Dat is een direct gevolg van het dashboardontwerp met het hoog geplaatste instrumentarium. Deze door Peugeot omarmde opstelling vindt verder in de auto-industrie weinig navolging, met een reden dachten wij. Behalve bij Toyota dan. Voor volledig zicht op die digitale cockpit staat het stuur al snel te hoog. Het (om die reden vrij kleine) stuurwiel naar beneden verstellen biedt soelaas, maar het maakt de zitpositie er niet prettiger op. Verder zijn de zittingen van de voorstoelen aan de korte kant. Het is een beetje schipperen een optimale houding te vinden. Achterin kun je je benen prima kwijt. En als je niet langer dan 1,90 m bent, heb je achterin genoeg hoofdruimte. Dit is het directe resultaat van de vrij laag geplaatste achterbankzitting. De lage zit heeft echter wel als gevolg dat je knieën een vrij scherpe hoek maken.

Hoeveel bagage kun je meenemen?

De bagageruimte met zijn in hoogte verstelbare vloer meet een keurige 452 liter. De laadkabel kun je kwijt in een opbergvak onder de kofferbakvloer, een frunk ontbreekt namelijk. Voor wie meer mee wil nemen: er kan een aanhanger aangekoppeld worden. De voorwielaangedreven varianten mogen 750 kg trekken, met vierwielaandrijving mag de kar voortaan 1.500 kg wegen.

Is de bediening prettig?

In het interieur zien we een veelheid aan zwarte plastics. Het ziet er druk uit maar het voelt wel aan alsof het heel lang mee kan. De indeling van het dashboard is herzien. Hierbij is het hoge instrumentarium verder naar achter geplaatste en ontdaan van de grote plastic omlijsting. Dat instrumentarium is overigens niet het schoolvoorbeeld van overzichtelijkheid, het oogt rommelig. Het multimediascherm met zijn 14-inch touchscreen maakt qua overzichtelijkheid een betere indruk. Jammer is wel dat er behalve op het stuur op de rest van het dashboard amper nog fysieke knoppen zijn, bijvoorbeeld voor de stoelverwarming. Dat moet je nu in het infotainmentsysteem regelen, op zich geen halszaak, maar je bent op dat moment wel je navigatie-informatie kwijt. Wat wel goed is, is de positie van de twee draadloze telefoonladers vooraan op de middentunnel, direct onder handbereik.

Welke aandrijfvarianten zijn er voortaan?

De bZ4x is voorzien van nieuwe accutechniek: hij heeft voortaan dezelfde accucellen met hun hogere energiedichtheid als de eerder dit jaar geïntroduceerde Toyota C-HR+. Hierdoor stijgt de totale bruto accucapaciteit van 71,4 kWh naar 73,1 kWh. Daarnaast is er nu ook een variant met minder accucellen, die heeft een capaciteit van 57,7 kWh. Deze nieuwe basisversie die heeft een WLTP-actieradius van 444 kilometer en een motor met een maximaal vermogen van 167 pk. Met de grote accu heeft de bZ4X als voorwielaandrijver voortaan 224 pk, een stijging van 20 pk, een actieradius van 569 kilometer waar dat eerder nog 516 kilometer was. Een veel grotere vermogensstijging zien we bij de vierwielaangedreven variant: van 218 naar 343 pk. De motoren van die AWD zijn weliswaar iets potenter geworden, maar de grote vermogenssprong is vooral gemaakt doordat beide motoren nu ook gelijktijdig kunnen pieken. Bij de snellader kan de bZ4X nog altijd overweg met maximaal 150 kW gelijkstroom, dat is niet bepaald grensverleggend. Wel kan dankzij een betere warmtehuishouding van de accu het hoge laadvermogen langer vastgehouden worden. Opmerkelijk is dat de auto niet ongelimiteerd aan de snellader mag. Voorheen mocht je met de bZ4X maximaal 3,8 maal per dag snelladen, nu is die limiet opgerekt tot 5,1 maal per dag. Voor de meeste zal dat geen probleem zijn, maar toch is het iets om in het achterhoofd te houden op vakantie naar Zuid-Europa. Aan de wisselstroomlaadpaal kan er standaard nog altijd geladen worden met 11 kW. De Executive-uitvoering – de meest luxe variant – kan voortaan ook 22 kW AC aan.

Heeft hij genoeg vermogen?

Onze eerste kennismaking hebben we met de 224 pk voorwielaandrijver. Met dat vermogen wil de 1.925 kg zware auto lekker vlot vooruit. Bij het intrappen van het gaspedaal volgt een levenslustige reactie. Met de kleinere accu heeft de motor weliswaar 57 pk minder, maar maatgevend voor de trekkracht, zeker bij lagere snelheden is het koppel. En dat is bij beide motoren gelijk: 269 Nm. We hebben dan ook het sterke vermoeden dat je met die lichtere motor nog steeds prima vooruitkomt. Afremmen op de motor doet de bZ4X wel, maar ook in de meest felle stand (je regelt met de flippers achter het stuur) heb je toch al snel het rempedaal nodig, het wordt nooit one-pedal-driving.

Hoe rijdt de vernieuwde Toyota bZ4X?

De bZ4x is gebaseerd op Toyota’s eTNGA-architectuur. Dat resulteerde voor de facelift al een fijn rijdende auto. Bij de update heeft Toyota het verder verfijnd. De auto heeft nieuwe draagarmrubbers gekregen en de bevestiging van de stuurinrichting is verder verstevigd. Dat resulteert in een mooi neutraal sturende auto die je nauwkeurig de gewenste richting uit kunt dirigeren. Op de stuurprecisie valt niets aan te merken, en ook de bekrachtiging is niet overdreven aanwezig. Hoogstens wensen we iets meer gevoel in de stuurinrichting, dat is nu uiterst beperkt, het voelt vrij afstandelijk aan. Ook de afstemming van de veren en schokdempers is herzien. Hoewel Toyota zegt dat daarbij de focus bij de update op het comfort heeft gelegen, en dan met name voor de achterpassagiers, voelt de auto lekker stevig en solide aan. Zowel op korte hobbeltjes als langere oneffenheden blijkt de auto mooi in balans, een mooie mix van comfort en dynamiek.

Hoe zit het met onderhoud en garantie?

Een verkooptopper is de bZ4X tot nu toe niet geweest. Om het vertrouwen van de klant (en de leasemaatschappij) te winnen biedt Toyota voortaan niet alleen tot tien jaar garantie op de hele auto maar garanderen ze ook dat je na tien jaar of een miljoen (!) kilometers nog altijd 70 procent van de oorspronkelijke accucapaciteit over hebt. Het enige wat je daar voor moet doen is de accu één maal per jaar laten controleren, dat kan bij de onderhoudsbeurt (die heeft namelijk een voor EV’s vrij korte interval van 15.000 kilometer of één jaar).

Wat kost de nieuwe bZ4X?

De bZ4X-prijslijst begint voortaan onder de 40 mille, om precies te zijn bij € 39.995 voor de versie met de kleine accu. Dat is € 2.000 meer dan de compactere C-HR+ met dezelfde aandrijftechniek. Met de grote accu is de bZ4X er vanaf € 45.995. Dat is iets meer dan voorheen. Maar je hebt hem dan wel meteen de Dynamic-uitvoering, een uitrustingsniveau dat voorheen in de prijslijst stond voor € 49.995. Dat scheelt je € 4.000 terwijl je er ook nog eens een volwassenere e-aandrijflijn bij krijgt. Kortom, met de vernieuwde bZ4X krijg je meer waar voor je geld. We zien benieuwd hoe dit zich vertaalt in verkoopcijfers.