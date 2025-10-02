Bijna dertig jaar geleden presenteerde Toyota de Prius, letterlijk ‘eerste’. Met de Aygo – die zijn twintigste verjaardag viert – doet het merk iets soortgelijks: het is de eerste hybride in zijn segment. Met de hybride aandrijflijn van de Yaris is de ook nog gefacelifte auto de zuinigste en krachtigste Aygo ooit.

Welke motor heeft de Toyota Aygo X Hybrid?

Met de komst van de hybride Aygo X wordt de oude trouwe 1,0-liter driecilinder ten grave gedragen, samen met de handgeschakelde versnellingsbak. Het is gedaan met het vrolijke roffeltje, maar daar hoeven we niet per se rouwig om te zijn. Met zijn 72 pk en 93 Nm maakt hij maar weinig indruk. Bovendien is de nieuwe hybride ook een driecilinder, maar dan met een inhoud van 1,5 liter. Net zoveel cc’s als de viercilinder uit de eerste Prius, waarmee Toyota in 2027 het dertigjarige hybridejubileum kan vieren. Feitelijk mag dat nu al: het eerste hybride studiemodel stond al in 1995 op de Tokyo Motor Show.

De Toyota Aygo X is een ingekorte Yaris

Voordat we verder in de techniek duiken, nemen we het vernieuwde uiterlijk onder de loep. Wij rijden overigens nog een prototype. Het front heeft andere koplampen en de neus in zijn geheel is 7,6 cm langer geworden, om de doodeenvoudige reden dat anders de hybridetechniek niet past. De 12V-accu verhuisde naar de bagageruimte en de accu’s voor het hybridesysteem vonden een plekje onder de achterbank. Zoals je misschien weet, staat deze generatie Aygo, die eind 2021 debuteerde, op een ingekort platform van de Yaris, een auto uit het B-segment. Die werkwijze is niet nieuw, Skoda maakte van de Enyaq de Elroq en in een verder verleden werd de Volkswagen Polo ingekort naar een Lupo.

Is het interieur ook gewijzigd?

De Aygo is bijna 15 cm breder dan de bestseller in het A-segment, de Kia Picanto. Vanuit die optiek is het vreemd dat de breedste auto in deze klasse slechts twee zitplaatsen op de achterbank heeft, terwijl zelfs de smalle Hyundai Inster daar plek voor drie biedt. Zijn naam kreeg destijds de toevoeging X, die je uitspreekt als 'cross'. In het interieur zijn de wijzigingen minder ingrijpend. We zien een iets ander bedienpaneel van de klimaatregeling en het instrumentarium is digitaal. De middenconsole is gewijzigd en de handremhefboom maakte plaats voor een knopje.

Komt er ook een versie met de 130 pk hybride?

Toyota zegt met de Aygo Hybrid – de enige met zo’n aandrijflijn in dit segment – de laagste CO2-uitstoot (85 g/km) van alle niet-oplaadbare auto’s op de markt te hebben. Bij de huidige Aygo X 1.0 varieert dat van 108 tot en met 114 gram en bij de Yaris 1.5 Hybrid ligt dat tussen de 87 en 96 gram. Om de rijbeleving naar een hoger niveau te tillen heeft Toyota er veel aan gedaan om de Aygo stiller te maken. Extra geluidsisolatie onder het dashboard en in de motorruimte, een ander uitlaatsysteem en iets dikker glas zijn enkele van die maatregelen. Daarnaast zal de sterkere en daarmee rustiger lopende motor ook zijn effect hebben op de rust aan boord. Net als de Yaris is ook de Aygo nu leverbaar als sportieve GR Sport, zij het helaas niet met de 130-pk motor van de Yaris GR Sport. Dat zou de kleine nog leuker maken.

Rondom schijfremmen

Je herkent de GR aan zijn zwarte motorkap en de 18-inch wielen. Vering en demping zijn aangepast, de stabilisatorstangen zijn stijver en de besturing heeft wat meer zwaarte. Alle versies van de Aygo Hybrid hebben rondom schijfremmen. Niet alleen de GR Sport heeft een aangepast onderstel, ook voor de Hybrid is het verbeterd en de wielen zijn met vijf in plaats van vier bouten aan de naaf bevestigd. Het gewicht steeg naar 990 kg, de Aygo 1.0 met automatische transmissie weegt 940 kg.

Hoe rijdt de Toyota Aygo X Hybrid?

Voor deze eerste kennismaking gaan we de weg op met de GR Sport, in de nieuwe kleur mosterdgeel. De nieuwe neus staat de Aygo X goed en met het 18 inch metende lichtmetaal zijn de wielkasten goed gevuld. Achter het stuur zit je uitstekend en ook de passagiersstoel is in hoogte verstelbaar. Je merkt direct dat het interieur breder is dan gebruikelijk in deze klasse. Het dashboard is gemaakt van hard kunststof, de portieren zijn niet volledig bekleed. Maar hoe pakt de sterkere motor uit in de Aygo? Bij het wegrijden is duidelijk hoorbaar dat er een driecilinder aan het werk is, die meteen in de toeren klimt als je gas geeft. Dat hangt samen met de cvt-automaat.

Maar wat je ook voelt, is de fikse dosis extra power ten opzichte van de Yaris 1.0. Als je gedoseerd met het gaspedaal omgaat en vooral het elektrokoppel zijn werk laat doen, loopt de brandstofmotor mooi rustig. Dat doet hij zeker bij snelwegtempo. Dankzij de cvt zakt het motortoerental bij 120 km/h tot rond de 2.000 tpm. Ongekend in deze klasse. Het onderstel doet volwassen aan, veert en dempt niet stug of stuiterig en de iets zwaardere besturing van de GR Sport voelt prettig aan.

Meer waar voor meer geld

Verwacht geen opwindend, GTI-achtig karakter van de Aygo Hybrid, dat was niet de insteek. Maar dat hij is afgeleid van een grotere auto voel je aan alles. Een prijs hebben we nog niet, maar we schatten dat die op het niveau ligt van de huidige Aygo X met automatische transmissie, rond de €25.000 dus. Doordat het bpm-bedrag zo’n €2.500 lager uitvalt, wordt de meerprijs van de duurdere techniek voor een groot deel gecompenseerd. Omgekeerde krimpflatie. Want de Aygo X mag dan iets meer gaan kosten nu de goedkope instapper verdwijnt, je krijgt er ook meer lengte en meer vermogen voor terug, plus een aangenaam laag verbruik.

Eerste indruk

+ Goede prestaties

+ Volwassen rijgedrag

- Krap op de achterbank

- Motorgeluid bij voluit accelereren

Technische gegevens Toyota Aygo X Hybrid

Afmetingen (l x b x h) 3,78 x 1,74 x 1,53 m

Aandrijflijn hybride, benzine

Motor 3-cil.

Aantal elektromotoren 1

Max.systeemvermogen 85 kW/116 pk

Max.systeemkoppel 141 Nm

Topsnelheid 172 km/h

0-100 km/h 9,2 s

Verbruik gem. 3,7 l/100 km (1 op 27,0)

CO2-uitstoot 85 g/km

Vanafprijs n.n.b.