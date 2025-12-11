Test Toyota Aygo X - Als hybride nog veel beter

Hoe grondig is de facelift van de Toyota Aygo X?

Toyota heeft de Aygo X zodanig aangepakt, dat de term facelift haast een beetje oneerbiedig klinkt. Er is veel meer gebeurd dan een uiterlijke opfrisser. Sterker zelfs; eigenlijk is de basis van deze vernieuwing de technische upgrade die de Toyota Aygo X kreeg. Hij is er namelijk voortaan als Hybrid. Daarvoor deed Toyota een greep uit de schappen van onder meer de Yaris, waar de Aygo X (in ingekorte vorm) ook zijn platform mee deelt. Er ligt nu geen 1.0 driepitter meer in de neus, maar een 1.5. Die krijgt bijval van een elektromotor, waarmee het vermogen uitkomt op 116 pk. Dat is natuurlijk best een lekkere hoeveelheid kracht voor zo’n A-segmenter. Het is ook maar liefst 44 pk meer dan de Aygo X voorheen had. Toyota moest alleen wel stevig sleutelen om deze aandrijflijn in de auto te krijgen. Daarom moest onder meer de neus op de schop en eigenlijk was de facelift daarna een logisch vervolg.

Wat is er anders aan het uiterlijk van de Toyota Aygo X?

Met ‘op de schop gaan’ doelen we op de maar liefst 7,6 cm lengte die er in de neus bij kwam. Dat was nodig om voldoende ruimte te creëren voor de hybride aandrijflijn. Dat terwijl de Aygo X voor zijn klasse al geen kleintje was. Hij neemt nu wat dat betreft nog wat meer afstand van de directe concurrenten. Ondanks de langere neus ziet de Aygo X er niet minder vlot uit dan voorheen. Integendeel; dankzij een hogere grille en nieuwe nors de wereld in turende koplampen heeft de Aygo X eerder een wat stoerder voorkomen gekregen. Nieuwe 17- of 18-inch lichtmetalen wielen zijn bovendien van de partij om de boel nog wat meer aan te kleden. Er is nu ook een heuse GR Sport-uitvoering bij, maar daar komen we zo nog op terug.

Is er ook wat veranderd in het interieur?

Met de veranderde neus hebben we eigenlijk meteen de grootste uiterlijke wijzingen al gehad. Ook in het interieur zijn er verder geen grote verrassingen. Toch is er wel degelijk het één en ander veranderd. Zo heeft de Aygo X nu een nieuw digitaal instrumentarium en de middentunnel is onder handen genomen. Daarop tref je nu onder meer een draadloze smartphonelader en een elektronische handrem. Ook zal je er nooit meer een schakelpookje voor een handbak vinden, want de Aygo X Hybrid heeft een cvt-automaat. Qua materiaalgebruik doet het allemaal vertrouwd aan. Daarmee laat de Aygo X nog het meest zien in welke klasse hij eigenlijk thuishoort. Er zijn hier en daar harde materialen en bovenaan de portieren is de boel ook nu niet bekleed.

Hoe snel en zuinig is de Toyota Aygo X Hybrid?

In beginsel is een hybride aandrijflijn natuurlijk vooral bedoeld om het brandstofverbruik zo laag mogelijk te krijgen. Een bijkomend voordeel is in dit geval dat dankzij de grotere driecilinder én de elektrohulp er ook meer vermogen is, en natuurlijk leidt 44 pk extra in zo’n kleine auto tot flinke prestatieverbeteringen. 0-100 km/h gaat met de Toyota Aygo X Hybrid in 9,2 seconden en dat is echt heel netjes voor dit segment. Het is ook maar liefst 5,6 seconden sneller dan bij de Aygo X met 1.0. Dat scheelt dus echt significant. De topsnelheid ging er met 21 km/h op vooruit: nu houdt het pas op bij 172 km/h. Daarmee zijn we nog niet door het goede nieuws heen. De Toyota Aygo X Hybrid wil volgens de WLTP-cyclus gemiddeld 3,7 liter benzine per 100 km en dat is 1,2 liter minder dan bij de uitgaande aandrijflijn. Veel meer vermogen en vaart, tegen een gunstiger verbruik. Dat is echt een mooie verbetering.

Hoe rijdt de Toyota Aygo X Hybrid?

We waren altijd al goed te spreken over het rijgedrag van de Toyota Aygo X en dat dankt hij vooral aan het feit dat het kort door de bocht een ingekorte Yaris is. Althans, hij staat op een kortere versie van diens TNGA-basis. Dat helpt de Aygo X aan een weggedrag dat in een segment hoger haast ook goed op zijn plek zou zijn. De flinke dosis extra vermogen kan het onderstel van de Aygo X dan ook goed aan. Dat ondervonden we eerder ook al met een prototype van de Aygo X Hybrid GR Sport. We zijn nu echter op stap gegaan met een reguliere uitvoering van de productieversie. Ook daarmee kom je niets tekort. De wegligging is comfortabel genoeg en je kunt naar wens ook gewoon flink hard een bocht door. Echt stevig hellen is er niet bij en onderstuur blijft ook lang achterwege. Dat heeft Toyota goed voor mekaar.

Mocht je willen dat het nog wat dynamischer aanvoelt, dan kun je dus voor de GR Sport gaan. Die heeft onder meer een anders gekalibreerde stuurbekrachtiging, dikkere stabilisatorstangen en andere vering. Dat maakt het in combinatie met het vermogen bijna een soort hot hatch in de instapklasse, al is dat misschien net iets te enthousiast. Een driepitter en een cvt zijn wat dat betreft niet echt de juiste ingrediënten. De cvt zorgt overigens ondanks de verbeterde geluidsisolatie soms nog wel voor wat rumoer in de auto. Daar staat tegenover dat de Aygo X best vaak volledig elektrisch rijdt en dat ook regelmatig doet om op snelheid te komen. Daardoor is hij juist bij normaal optrekken wat stiller dan de uitgaande Aygo X met handbak. Ook zorgt de cvt op de snelweg voor een zeer aangenaam laag toerental van zo’n 2.000 tpm.

Wat kost de Toyota Aygo X Hybrid?

Al met al kunnen we niet anders dan concluderen dat de Toyota Aygo X er flink op vooruitgegaan is met de komst van deze hybride aandrijflijn. Het mooie is dat je er niet eens veel steviger voor in de buidel hoeft te tasten. De prijzen beginnen namelijk bij €23.750 en dat is slechts €600 meer dan voorheen. In absolute zin is dat natuurlijk opnieuw een serieuze som geld voor zo’n kleintje, alleen daar krijg je nu wel een stuk meer voor terug dan eerder.