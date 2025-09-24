Hoe gaat het met de verkoop van de Tesla Model Y?

Daar waar het merk zich niet zo expliciet uitlaat over vermogen en accucapaciteit, staat de acceleratietijd - samen met de actieradius - zo ongeveer met hoofdletters geschreven. Wie herinnert zich niet de video waarin een Cybertruck het opneemt tegen een Porsche 911 op een dragstrip? Uiteraard wint de Tesla, die ook nog eens een aanhanger blijkt mee te zeulen. Met daarop een 911! Gebrek aan humor valt ze in ieder geval niet te verwijten. De fabriek bij Berlijn draait inmiddels op stevig tempo met zo’n duizend exemplaren van de Model Y per dag, terwijl de afzet in Europa behoorlijk is afgenomen. In Nederland is de verkoop van de Y gehalveerd ten opzichte van 2024, toen het nog de meest verkochte auto over het hele jaar was, net als in 2023. Meer concurrentie en de perikelen rond Musk zijn voorname oorzaken van die terugval.

Hoe snel is de traagste Model Y eigenlijk?

Overigens werd de verkoopdip in eerste instantie toegeschreven aan de op handen zijnde facelift van de Model Y. Begin 2025 is de vernieuwde versie gepresenteerd, die de bijnaam Juniper draagt. Toch heeft de komst van die verbeterde Y de verkoopcijfers niet omhoog weten te stuwen. Met de introductie van de Performance is er keuze uit vier versies: twee met achterwielaandrijving, de Standard Range en Long Range, en twee met vierwielaandrijving. Het instapmodel kost €45.900 en heeft een actieradius van 500 kilometer, accelereert in 5,9 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h en gaat door tot een topsnelheid van 201 km/h. Voor de particulier en de leaserijder feitelijk de beste keuze, zeker gezien de riante standaarduitrusting. Alle versies hebben elektrisch verstelbare stoelen met verwarming en ventilatie, achterin ook stoelverwarming, een elektrisch bedienbare achterklep, een uitstekend infotainmentsysteem en een extra infotainmentscherm voor de achterpassagiers.

Hoe compleet is de Tesla Model Y Performance?

De Performance doet daar nog een schepje bovenop. Net als de andere versie met 4WD, heeft het geluidssysteem 15 speakers en een subwoofer. Aan de buitenkant herken je de Performance aan de zogeheten ‘Space Balls’-badge op de achterklep, zoals we die kennen van de Model S en X Plaid. Maar ook aan de andere bumpers, de 21-inch wielen, de rode remklauwen en de spoiler achterop. Standaard wordt de Y in wit geleverd, een andere kleur is een prijzig geintje. Zo kost het Quicksilver van de testauto €2.600, maar er zijn ook drie kleuren die €1.300 kosten. Er is meer dat de Performance tot het topmodel maakt. Zoals de sportstoelen, de carbonaccenten en een iets groter scherm (16 i.p.v. 15,4 inch). Net als bij de vernieuwde Model 3, oogt het interieur veel fraaier en valt er niets aan te merken op de afwerking en de gebruikte materialen.

Heeft de Tesla Model Y een hendel voor de richtingaanwijzers?

De bediening van zo ongeveer alles verloopt via het scherm, zelfs het kiezen van de rijrichting. Geen versnellingshendel meer aan de stuurkolom, maar gelukkig wel een hendel waarmee je de richtingaanwijzers activeert. Werkt toch fijner dan die knopjes op het stuur. Een grootlichtsignaal gaat dan weer niet met die hendel, ook al doe je dat intuïtief wel. Wissers en sproeiers bedien je op het stuur en met de scrollwieltjes links en rechts onder meer het volume en de cruise control.

De keuze om voor- of achteruit te rijden kan de Y ook zelf maken en meestal werkt dat vrij goed. Na het instappen hoef je niet op een startknop te drukken, alles is al aan. Door een keer extra op het rempedaal te tikken, gaat de transmissie in D of R, de camera’s scannen de omgeving en de positie van de auto en bepalen op basis van die data welke kant je op wil. En nadat je dan achterwaarts uit een parkeervak bent gemanoeuvreerd, weet het systeem dat je weer vooruit wil. Zoals gezegd, doorgaans werkt dit prima, maar let er wel altijd op of de juiste rijrichting is gekozen. In- en uitparkeren kan de Tesla trouwens ook zelfstandig.

Hoe snel is de Tesla Model Y Performance?



Maar waar het hier allemaal om draait, is natuurlijk de acceleratie. Bloedsnel accelereren is zo oud als de Amerikaanse auto zelf en sinds de vorige eeuw is het een moddervette V8 met veel koppel en relatief weinig vermogen die mens en machine afvuurde. De elektrificatie-verandering heeft een ware aardverschuiving teweeg gebracht en het is wachten op de sticker ‘There is no substitute for electric torque’ in plaats van de tot nu toe gebruikte 'There is no substitute for cubic inches’. Een simpele elektromotor die niet veel groter is dan een sporttas stelt een 5,0-liter V8 in de schaduw, als het op acceleratie aankomt.

De twee motoren zijn samen goed voor 627 pk en 741 Nm koppel, wat de iets meer dan twee ton wegende Tesla in 3,5 seconden naar 100 km/h moet afschieten. Kies voor de rijmodus ‘Insane’ (krankzinnig) en de lichtste beroering van het gaspedaal wordt vertaald naar een hysterische acceleratie. Je wordt echt keer op keer afgeschoten, iets waar de een wellicht geen genoeg van krijgt en waar een ander bijkans misselijk van wordt. Inhalen is kinderspel en het is zaak om op tijd naar links te gaan, zo snel zit je op de bumper van je voorganger. Koppie erbij houden dus!

Hoe rijdt de Tesla Model Y Performance?

Sportief rijden is meer dan alleen knetterhard optrekken. De huidige Model Y kennen we als een goed sturende auto met vrij stevige vering en demping, ook al is hij niet zo hard als de eerste generatie. De Performance heeft elektronisch geregelde dempers, waar de andere versies gebruik maken van FSD-technologie. Je hebt de keuze uit ‘normal’ of ‘sport’, maar er is nauwelijks verschil te bespeuren. Hij lijkt iets stugger in de sportieve modus, heel groot is het verschil niet. Zaken als besturing en gasrespons stel je los hiervan in. De zitpositie is in ieder geval niet sportief. Hoog en in combinatie met de grote, ver naar beneden doorlopende voorruit en geen zichtbaar front, heb je een beetje het busjesgevoel. Dat harmonieert niet met een auto die sneller accelereert dan een Porsche 911. Hoe dan ook: voor een MPV/SUV stuurt de Y als een Model 3.

De rijhulpsystemen, die Tesla tot Auto Pilot heeft gedoopt, zijn soms nogal irritant. Je moet vooraf kiezen of je alleen adaptieve cruise control wil of dat in combinatie met stuurhulp. Wijzigen tijdens het rijden kan niet. Dat wil zeggen: niet terug naar de combinatie van de twee systemen. Staat alles aan en wissel je zelf van rijstrook, dan gaat het subiet uit. Heb je het niet aan en kom je iets te dicht bij de rand van de weg, dan word je getrakteerd op een luid gillend alarm.