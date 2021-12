Test: Tesla Model Y Long Range

Eindelijk kun je hem nu in Nederland tegenkomen: de Tesla Model Y. Om te prikkelen verspreidde Tesla al in 2018 de eerste foto’s met details van de auto, die in feite niets anders is dan de hogere variant van de Model 3. Twee jaar geleden al gaf de Nederlandse tak van het Amerikaanse concern een prijsindicatie. Maar goed, nu is hij er, in de uitvoeringen Long Range en Performance, typeaanduidingen die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten.

Is dat lange wachten de moeite waard geweest? Tijdens de aanloop heeft de concurrentie bepaald niet stilgezeten. Integendeel. Lange tijd had Tesla het alleenrecht op EV’s met fatsoenlijke specificaties, maar dat lijkt verleden tijd. Zowel gevestigde autofabrikanten als nieuwe spelers uit China zijn Tesla dicht genaderd of wellicht al gepasseerd. We kijken vandaag naar de Long Range. Het is een cross-over met twee elektromotoren en hij sprint in zo’n vijf seconden van nul naar honderd. Hij torst een accupakket mee van zo’n 75 kWh.

Royalere dimensies

Uiterlijk lijkt de Model Y weinig anders dan een in hoogterichting opgerekte Model 3. De cross-over is 18 centimeter hoger dan de sedan. Ook in alle andere richtingen (inclusief de wielbasis) is er iets bijgekomen, al gaat het dan maar om enkele centimeters. Verder valt op dat de auto – om het cross-overkarakter een zetje te geven – voorzien is van zwarte randen onder de dorpels en langs de wielkasten. Door de royalere dimensies heb je in het interieur meer ruimte tot je beschikking. Voorin was het al goed toeven in de Model 3 en is het nog beter in de Model Y, maar het meest profiteer je op de achterbank. Daar valt op de beenruimte weinig aan te merken, ook niet wanneer je in het midden zit. De onderkant van de middenconsole loopt naar voren, waardoor je er prima de neuzen van je schoenen onder kunt parkeren. Onder het grote glazen dak kun je nu ook als volwassene prima zitten zonder je hoofd te hoeven buigen. Kortom, de Model Y is een volwaardige vijfzitter. Een zevenzitsuitvoering staat naar verluidt voor later op de rol. Terwijl de Model 3 een vierdeurs sedan is, heeft de Model Y juist een echte vijfdeurs carrosserie met een royaal openslaande achterklep die toegang geeft tot een zeer ruime kofferbak, waarvan Tesla overigens geen inhoudsmaat opgeeft. Een hoedenplank of rolhoes ontbreekt. De getinte achterruit moet je bagage aan het zicht onttrekken, maar dat lukt niet helemaal. Een alternatief is (een deel van) je spullen opbergen in de ruimte onder de vloer van de achterste kofferbak of in de bagageruimte tussen de voorwielen. Het is niet anders.

De Tesla ziet er van binnen keurig afgewerkt uit, zij het niet zo premium als in de traditionele merken. Net als bij alle andere Tesla’s is het interieur van de Model Y strak van snit. Bedieningsorganen zijn tot het absolute minimum uitgebannen. Je hebt alleen het stuur, de knoppen daarop en de stengels erachter. Verder regel je vrijwel alles swipend en vegend via het grote centrale aanraakscherm, dat een liggende oriëntatie heeft, net als bij de Model 3 sinds de laatste fysieke update. Het kost weinig moeite om je door de veelal logische menu’s te bewegen, al moet je wel altijd kijken wat je doet. Helemaal blind kun je het niet bedienen.

Royaal gebaar

De Model Y is er voorlopig alleen als ultrarappe Performance en als de hier geteste Long Range, andere varianten komen later. De tekst Dual Motor op de achterplecht verraadt dat er twee motoren aan boord zijn, maar voor het overige is Tesla uiterst zuinig met informatie. Veel meer dan de acceleratietijden, de topsnelheden en de WLTP-actieradius wil Tesla niet over zijn auto’s kwijt. Zodoende is de Long Range-variant volgens opgave goed voor een topsnelheid van 217 km/h, legt hij de sprint van 0 naar 100 km/h in 5 seconden af en heeft hij een WLTP-actieradius van 507 kilometer. Maar het maximum motorvermogen wordt niet prijsgegeven, net zo min als de accucapaciteit. Uit de gegevens van de Europese typegoedkeuring weten we echter dat de voorste elektromotor in de Long Range goed is voor 215 pk en de achterste bij 299 pk piekt. Verder maken we uit het chassisnummer op dat de Models Y die in Nederland worden verkocht uit het Chinese Shanghai komen, wat betekent dat ze een LG M48-accupakket meekrijgen met een capaciteit van 75 kWh.

Het piekvermogen van 514 pk dat Tesla in de Europese typegoedkeuring opgeeft, lijkt overigens behoorlijk aan de royale kant. Het heeft er alle schijn van dat Tesla de Model Y met meer vermogen heeft gehomologeerd dan er in werkelijkheid wordt meegegeven. Wellicht neemt Tesla op deze manier de vrijheid om te zijner tijd met een royaal gebaar bij een over-the-air software-update het vermogen op te schroeven; de hardware kan het aan.

Tesla geeft een WLTP-verbruik op van 16,9 kWh/100 km, in onze test hebben we een kWh meer nodig. Dat is nog altijd netjes en betekent in de praktijk dat je op een volle accu 419 km ver komt. Wie zijn best doet, kan overigens vast nog wel iets verder komen. De Tesla is na een beurt aan de DC-snellader aardig snel de weg weer op, dat voelt nog altijd beter dan bij de gevestigde concurrenten die aan de inhaalrace bezig zijn. Moeten er regelmatig langere afstanden worden afgelegd, dan sta je met de Model Y minder vaak en korter bij de snellader dan een doorsnee concurrent.

De Model Y doet het ook goed met zijn koersvastheid en bochtgedrag en ook de afstemming van veren en schokdempers voelen goed in balans.

Camera’s en sensoren

Met elektronische veiligheidsvoorzieningen hoort Tesla absoluut bij de koplopers. De auto zit rondom in de camera’s en sensoren om bij het gevaar uit de buurt te blijven en zo nodig preventief narigheid te voorkomen. ‘Onze’ Tesla is voorzien van de € 3.800 kostende Enhanced Autopilot; er kan op basis van navigatiedata bijvoorbeeld zelfs automatisch worden uitgevoegd. Op het multimediascherm wordt overigens wel duidelijk aangegeven dat de automatische piloot nog een beta-functie is en dat blijkt in de praktijk ook regelmatig. Naar onze smaak zegt het systeem net even te vaak dat je het zelf maar moet uitzoeken en dat wekt weinig vertrouwen. Het is leuk om naar een glimp van de toekomst te kijken, maar je kunt dat geld beter nog even in je zak houden tot er een stabielere, verder uitgekristalliseerde versie beschikbaar is. Het is overigens een van de weinige opties die Tesla biedt. Voor het overige is er alleen keuze uit verschillende wielen, de kleur van de lak en het interieur.