Enkele uren na de digitale onthulling van de vernieuwde Tesla Model 3, konden we in Noorwegen al met de auto op pad. Behalve veel geïnteresseerde blikken van andere Teslarijders leverde dat ook mooie inzichten op, over een auto die met deze update vooral veel geraffineerder is geworden.

Waarom is de Tesla Model 3 zo belangrijk?

Als we één auto moeten noemen die de EV in het zadel heeft geholpen, dan is het lastig om dat níet de Tesla Model 3 te laten zijn. De betaalbaarste en kleinste Tesla dient als een soort blauwdruk voor menig concurrent, of het nu gaat om het sterk gedigitaliseerde bedieningsconcept, het uiterlijk of de technische opzet van de auto. Het leverde Tesla sinds de lancering van de Model 3 in 2017 (in de VS) al heel veel klanten op, maar dat succes is juist door die navolging niet meer zo vanzelfsprekend als een paar jaar geleden. Anders dan toen zijn er nu immers wél alternatieven, zoals de BYD Seal waarover je snel een video kunt zien.

Wat is er allemaal vernieuwd aan de Model 3?

Om de Model 3 bij de tijd te houden, houdt Tesla de auto rondom tegen het licht. Qua uiterlijk, met een nieuwe neus en andere achterlichten, maar vooral ook als het gaat om het interieur. Dat is eigenlijk helemaal nieuw, aangekleed met mooiere materialen en afgewerkt met meer oog voor detail. Het minimalistische blijft, dat zeker, maar met een fraai randje sfeerverlichting, een beter op de deurpanelen aansluitend dashboard en een nieuwe, hoogwaardige middenconsole oogt dit interieur toch meer ‘af’. De stoelen zijn ook aangepast en hebben nu kleine gaatjes in de zwarte of witte bekleding, want de Model 3 heeft nu ook stoelventilatie. Achterpassagiers kunnen voor het eerst hun eigen stoelverwarming bedienen op een eigen touchscreen, waarop ook video’s kunnen worden afgespeeld. De achterbank staat onder een wat andere hoek, zodat de zithouding prettiger is dan voorheen. Dat kon zeker geen kwaad. Aan

Wat veranderde er nog meer aan de hardware?

Aan het ruimte-aanbod zelf verandert natuurlijk niets. De Model 3 heeft nog steeds een bagageruimte voorin en een erg ruime ‘bak’ achterin’, met een soort kelder onder de laadvloer. Zo kan er ondanks de kleine-sedan-achterklep nog verrassend veel mee. De nieuwe achterlichten gaan trouwens met die klep mee omhoog, waarna er indien nodig in de bumper lampjes gaan branden om de functie van de eigenlijke lichtunits over te nemen. Het aantal achteruitrijlichten – ook in de bumper – verdubbelt naar twee, maar mistlampen voor heeft de Model 3 niet meer. Onder de vernieuwde achterbumper kan trouwens als vanouds een trekhaak, maar die kan anders dan voorheen ook achteraf worden gemonteerd. Het maximale trekgewicht blijft wel gelijk: 1.000 kg.

Heeft de Model 3 net als de S en X geen hendels meer?

Net als bij de Model S en Model X zijn de hendels aan de stuurkolom verdwenen. Het wisselen tussen P, R, N en D gaat nu automatisch (matig) of via een slider op het touchscreen, terwijl ruitenwissers, grootlichten en richtingaanwijzers met knoppen op het stuur worden bediend. Dat werkt na enige gewenning best aardig, behalve op een rotonde. Met het stuur ondersteboven is het zo goed als onmogelijk om nog fatsoenlijk richting aan te geven, dus dat gaat wat ergernis van medeweggebruikers opleveren.

Is de auto ook stiller en comfortabeler?

Zelf zit de bestuurder van een vernieuwde Model 3 er gelukkig wel prinsheerlijk bij, want de auto is door allerlei ingrepen in de isolatie, andere banden, een extra blik op de stroomlijn en dat nieuwe interieur een stuk stiller dan voorheen. Op het wat grove asfalt rondom Oslo is dat qua afrolgeluiden lastig vast te stellen, maar windgeruis en omgevingsgeluiden blijven inderdaad meer op afstand dan voorheen. Dat geld ook voor hobbels in de weg. De aangepaste vering en demping zorgen samen met een verder verstevigde carrosserie voor een auto die drempels, kuilen en ander ongerief nu op een stille en volwassen manier wegwerkt, terwijl de Model 3 daar tot nu toe doorgaans met wat geweld overheen denderde. Het onderstel is ook daadwerkelijk wat zachter en dus comfortabeler, wat enigszins ten koste gaat van het ‘kartgevoel’. De auto helt wat meer over en voelt iets minder scherp, maar de directe besturing en de grote stabiliteit zorgen er toch voor dat je behoorlijk hard een bocht om kunt.

Hoe ver komt de vernieuwde Model 3?

Wij rijden de voordeligste versie, de naamloze achterwielaandrijver dus. Die beschikt net als de Long Range over dezelfde elektromotor en hetzelfde accupakket als voorheen, maar is wel nog efficiënter dan voorheen. Dat komt door de verbeterde stroomlijn en door de banden. De topsnelheid is door het meer op zuinigheid afgestelde rubber wel lager (201 in plaats van 225), maar dan kom je afhankelijk van de wielkeuze ook 513 tot 554 kilometer ver op één acculading. Vlot is hij natuurlijk ook, al moet je voor de échte Tesla-ervaring wel minimaal een Long Range hebben. De Standard Range reageert duidelijk minder fel op het indrukken van het rechterpedaal, maar laat de meeste andere auto’s evengoed achter zich. Beide uitvoeringen zijn € 1.000 duurder dan voorheen. Dat geld voel je er door alle verbeteringen echter zeker aan af en ook met een vanafprijs van € 43.993 blijft de Model 3 een speler waar je eigenlijk niet omheen kunt. Kom op, concurrentie!