Toegegeven, in het normale dagelijkse verkeer is er bijna nooit een gelegenheid om je echt uit te leven. Worstelen door de modder en de drek, steile duintoppen beklimmen en door bochten driften op stoffige gravelwegen is iets waar de meeste SUV-bestuurders alleen maar van kunnen dromen. Toch zijn er altijd situaties waarin alleen vierwielaandrijving in combinatie met de best mogelijke banden de auto in beweging kan houden. Bij sneeuw en ijs is dat een duidelijk verhaal, de voordelen van vier aangedreven wielen in combinatie met winterbanden liggen voor de hand. Maar ook in de zomermaanden kun je in lastige situaties terechtkomen naast het asfalt. Een voorbeeld: je wilt de camping verlaten, de tandemasser hangt al aan de trekhaak, het grasveld is nat en het terrein licht glooiend. Voorzichtig trap je het gaspedaal in, maar er gebeurt niets, alle wielen schrapen hulpeloos over wat eerst gras was. Met iets meer grip op de banden had de roep om de tractor van de campingeigenaar waarschijnlijk voorkomen kunnen worden. Bij onze tractiemetingen op gras, zand, grind en modder hebben we verschillen van maximaal 30 procent gemeten. Dat zijn verschillen die bepalen of je veilig vooruit komt of vast komt te zitten. Minstens zo belangrijk zijn echter de veiligheidsreserves in het normale wegverkeer: een korte remweg, een evenwichtig weggedrag en grote reserves in het geval van aquaplaning zijn een must. En dan kun je ondertussen rustig verder dromen over wilde uitstapjes in het terrein. Zelfs als je gewoon over de A1 rijdt.

Zo hebben we de SUV zomerbanden getest

De tien afzonderlijke testdisciplines van het verplichte programma op asfaltwegen werden uitgevoerd op de testbaan van Goodyear in het Zuid-Franse Mireval. Voor de vijf terreinproeven was een enorm testterrein in de Texaanse prairie beschikbaar.

De tests in het terrein

Grip op gras/gravel/zand/modder: Een goede zijwaartse grip zorgt voor een neutraal rijgedrag. Niet alle testdeelnemers laten op dit vlak een goede indruk achter.

Rijgedrag op gravel: Op het bijna twee kilometer lange testparcours op de Texaanse prairie zijn doorslaggevende verschillen te zien. Pirelli en Hankook bieden de beste balans, de banden van Nexen en Toyo zijn minder evenwichtig.

Grip op gravel: Na tientallen acceleratiereeksen zijn de Pilot Sport 4 SUV van Michelin en de Turanza 6 Enliten van Bridgestone benoemd tot tractiekampioenen op gravel. Ze kunnen op deze ondergrond namelijk ongeveer 15 procent meer tractie overbrengen dan de als laatste geëindigde banden van Pirelli.

Grip op zand: In los zand presteert de Grabber GT Plus van General duidelijk beter. De kandidaten van Toyo en Cooper moeten het doen met 20 procent minder grip. Overigens kan de grip duidelijk worden verbeterd door de bandenspanning te verlagen.

Grip in de modder: Na de acceleratietests op het met modder bezaaide testparcours mogen de testdeelnemers een modderbad nemen. De goedkope band van de Chinese fabrikant Aplus en de RainExpert 5 van Uniroyal leveren topwaarden, ze voelen zich bijzonder thuis in de modderpoel.

Grip op gras: Nat gras kan al snel tricky worden voor kampeerders met caravans. Ook hier pakken de modderkampioenen van Aplus en Uniroyal de hoogste plaatsen op het podium. De banden van Cooper en Bridgestone bieden 25 procent minder tractie..

De tests op nat wegdek

Aquaplaning en bochtaquaplaning: Wanneer aquaplaning dreigt, bieden de kandidaten van Michelin en Uniroyal de grootste veiligheidsreserves. Op de banden van Aplus en Cooper verliest onze testauto veel eerder het contact met de weg.

Rijgedrag en rotonde: Een knappe prestatie: de Michelin pakt de eerste plaats in alle vijf de testdisciplines op nat wegdek. Met een indrukwekkende grip en een perfecte balans is hij ook niet in te halen op het handlingparcours. De Turanza 6 Enliten van Bridgestone en de Cinturato P7 van Pirelli zitten hem dicht op de hielen. De kandidaten die onderaan de tabel eindigen bij deze test, ontbreekt het aan zijwaartse grip, waardoor ook het rijplezier in het gedrang komt.

Remmen: De nat wegdek-specialist Pilot Sport 4 SUV van Michelin zet ook het beste cijfer neer bij het remmen. De waterschuwe kandidaten van Cooper en Aplus stellen daarentegen teleur op dit belangrijke testonderdeel. Ze hebben minstens elf meter meer nodig om vanaf 100 km/h tot stilstand te komen, wat aan het eind van een file link kan zijn.

De tests op droog wegdek

Remmen: Bij deze basic veiligheidstest mogen banden niet door het ijs zakken. De band van het goedkope merk Aplus geeft tot zes meter veiligheidsreserve weg en krijgt daarvoor de rode kaart bij dit testonderdeel.

Geluid bij voorbijrijden: De strenge EU-voorschriften voor geluidsemissies gelden ook voor SUV-banden, zodoende zijn luidruchtige offroad-profielen tot het verleden gaan behoren.

Rolweerstand: De voorbeeldig lage rolweerstand van de Bridgestone Turanza 6 Enliten helpt om brandstof te besparen, om precies te zijn ongeveer 5 procent in vergelijking met de Aplus.

Rijgedrag: Nauwkeurige stuurreacties en een evenwichtig rijgedrag: de premium fabrikanten Michelin, Pirelli en Bridgestone gaan op kop op dit testonderdeel en verzamelen extra bonuspunten voor rijplezier.

Conclusie

Vijf kandidaten hebben ons keurmerk ‘Uitstekend’ verdiend, ze maken geen fouten in het testprogramma op nat en droog wegdek, en ze pakken bonuspunten bij de tests naast de gebaande paden. De top-5:

Uitgebreide resultaten en grafieken

Alle resultaten zijn ook weergegeven in grafieken, net als een overzicht van alle banden en hun prestaties. Deze kunnen we niet op de webpagina tonen maar je vindt die in het PDF dat je op deze pagina kunt downloaden.

Prijsvergelijker

Met de AutoWeek Autobanden Prijsvergelijker bieden we je een handige tool om de scherpste aanbiedingen op zomerbanden te vinden. Op dit moment geeft de prijsvergelijker een overzicht van het volledige aanbod van 16 verschillende bandenaanbieders. Ook zijn hier de uitslagen van alle bandentests van de afgelopen 9 jaar terug te vinden.