First things first: wat is de Subaru Uncharted precies voor auto?

‘Uncharted’ betekent ‘onbekend’, maar dan zoals in ‘onbekend terrein’. Dat geeft ‘onbekend’ toch wat stoers of romantisch, al is het natuurlijk zeer de vraag of Subaru zich met deze auto inderdaad op onbekend terrein begeeft. De Subaru Uncharted is net als de Solterra immers ‘gewoon’ Subaru’s versie van een elektrische Toyota, al heet die Toyota in dit geval dan CH-R+ in plaats van bZ4X. Wat de Uncharted daarmee in feite ook is, is een kortere versie van die Solterra. Subaru doet hiermee in feite dus wat Skoda eerder deed door van de Enyaq een Elroq te maken, en bedacht (samen met Toyota) op basis van een bestaande EV een korter en goedkopere variant.

En wat is er dan precies met die achteras aan de hand?

Waar die Skoda’s nog wel dezelfde wielbasis hebben, is de wielbasis van de Uncharted korter dan die van de Solterra. Dat is dan ook het eerste wat Subaru met die achteras heeft gedaan: hij staat verder naar voren. Het tweede is nog ingrijpender voor dit merk, en nog interessanter voor Nederland. Twee van de drie Uncharted-versies hebben namelijk geen elektromotor op de achteras, wat van de Uncharted een voorwielaandrijver maakt. Dat is een groot verschil met alle andere Subaru’s inclusief de Solterra, want die auto’s zijn er juist doelbewust alleen met Subaru’s kenmerkende vierwielaandrijving.

Een Subaru zonder vierwielaandrijving, dat kan toch eigenlijk niet?

Met de voorwielaangedreven Uncharted neemt Subaru ontegenzeggelijk afscheid van wat typische merkwaarden, maar maakt het de auto aan de andere kant in één klap een stuk interessanter voor een markt als Nederland. Vierwielaandrijving is immers leuk en stoer, behalve als je er veel extra geld voor moet betalen en er in een plat en vrijwel sneeuwloos landje zelden wat aan hebt. Dat Solterra-broertje bZ4X er net als alle concurrenten wel gewoon als tweewielaandrijver is, maakt de Solterra hier redelijk kansloos. Als voorwielaandrijver doet de Uncharted dus ineens mee zonder serieuze handicap, al is natuurlijk wel de vraag in hoeverre dit nog een Subaru is.

Maar daar gaan we vandaag achterkomen!

Inderdaad, al moet gezegd dat het vandaag nadrukkelijk om een eerste kennismaking gaat. We kunnen nog niet met de auto’s op de openbare weg rijden en beperken ons dus noodgedwongen tot wat rondjes rond door Subaru uitgezette baantjes. Daar richten we ons al snel op de versie met voorwielaandrijving. Die komt in twee smaken. De goedkoopste heeft een accu van 57,7 kWh en komt dik 450 kilometer ver. De duurdere ‘long range’ deelt zijn accu met de vierwielaandrijver en heeft dus 77 kWh aan boord, nog wat meer dan de grotere Solterra. Met die grote accu en slechts één elektromotor moet deze variant het zo’n 600 kilometer kunnen uithouden, wat gewoon heel netjes is. Een 22 kW-boordlader is dat ook en de snellaadcapaciteit is met 150 kW in lijn met auto's als de Skoda Elroq en Kia EV3.

Zijn dat ook zijn voornaamste concurrenten?

Ja en nee. Met een lengte van zo’n 4,5 meter is de Uncharted duidelijk groter dan de EV3, de Elroq is een nagenoeg exacte match.

Maar hoe rijdt die Subaru Uncharted nou?

Wij rijden de voorwielaangedreven Uncharted alleen met de grote accu, maar desondanks is meteen voelbaar dat het hier om een wat lichtere versie gaat. De auto komt lichtvoetiger en compacter over dan de vierwielaandrijver en voelt daarmee ook lekker wendbaar, waarbij de kleine draaicirkel (alle versies) overigens ook helpt. Subaru mikt tegenwoordig veel meer op veiligheid en stabiliteit dan op sportiviteit. Dat draagt deze auto ook uit. Zijn rijgedrag is stabiel en voorspelbaar, maar toch iets speelser dan van de zware AWD-versie. Hij komt net als die versies alsnog lekker doortimmerd over en is comfortabel zonder onzeker te zwalken of deinen. In een gladde of te snel genomen bocht is er uiteraard eerder sprake van gripverlies dan met de vierwielaangedreven variant, maar ook die AWD is in principe onderstuurd en je moet goed de grenzen opzoeken om daar in de dagelijkse praktijk wat van te merken. De besturing is opvallend prettig, met vrij veel tegendruk en gevoel voor zo’n hoge elektrische SUV-achtige.

Hoe is het interieur van de Subaru Uncharted?

Het stuurwiel zelf is aan boven- en onderzijde sterk afgeplat, een verschil met de Toyota CH-R+. Dit maakt het wat makkelijker om een blik op het bestuurdersdisplay te werpen, want dat zit net als bij Peugeot hoog boven het stuur in plaats van erachter. Het dashboard wordt verder helemaal gedeeld met de gefacelifte Solterra, maar is daarmee wel heel anders dan in de eerste Solterra. Het zit superdegelijk in elkaar, oogt modern, heeft nog best wat fysieke knoppen en is voorzien van Toyota’s bekende en overzichtelijke infotainmentsysteem.

Maar met die kortere wielbasis is er vast ook minder ruimte?

Inderdaad wordt het verschil tussen de Solterra en Uncharted verder naar achteren wel snel duidelijk. Op de achterbank is er flink minder beenruimte en zelfs wat minder hoofdruimte, al houdt ondergetekende het hier met zijn 1,84 nog prima vol. De bagageruimte is met dik 400 liter zo’n 50 liter kleiner. Dat zijn significante verschillen, maar de Skoda Elroq heeft al laten zien dat klanten zulke offers graag doen als het prijsverschil maar groot genoeg is.

Goed punt! Wat kost de Subaru Uncharted?

De Subaru Uncharted komt pas in 2026 op de markt en heeft op het moment van schrijven nog geen Nederlandse prijs, dus daar kunnen we nog niets over zeggen. Met een concurrerende prijs ziet het er echter best goed uit voor de eerste voorwielaangedreven en vrijwel bpm-vrije Subaru in jaren, al is het natuurlijk wel de vraag of Nederlanders de Subaru-showroom na al die jaren nog weten te vinden.