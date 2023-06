Smart en Brabus, wat is hier aan de hand?

Wie het autonieuws met niet meer dan een half oog volgt, staat nu vast op het verkeerde been. Smart maakt toch van die tweezitters voor in de stad? En Brabus is toch een Duitse tuner van Mercedessen? Laten we de klokken even gelijk zetten en uitleggen hoe het zit. Smart is een bekende merknaam voor een totaal nieuwe auto. De #1 is een elektrische auto in het C-segment (Volkswagen ID.3, Opel Astra Electric), een klasse waarin Smart eerder nooit actief was. Maar Smart is niet meer het Smart dat het ooit was. Het is niet langer een volle dochter van Mercedes-Benz, maar een joint venture van Mercedes met het Chinese Geely. Dat bedrijf kennen we als de moeder van Volvo, Polestar, Lotus en Lynk & Co.

Wat heeft Mercedes-Benz ermee te maken?

Maar Mercedes heeft nog steeds de andere helft van de aandelen. Deze samenwerking zie je enigszins terug in het design. Zo lijkt het achterlicht over de volledige breedte van de auto sprekend op dat van de EQA. En dan Brabus, wat de naam is van de topversie. In vroeger dagen kregen de snellere Smarts al deze aanduiding, dus daarmee houdt het merk vast aan een traditie. Hoewel, ze hadden eerder zo’n 100 pk terwijl deze nieuwste Brabus-Smart ruim boven de 400 pk uitkomt. Dat extra vermogen levert een extra elektromotor van 156 pk die de gewone #1 ontbeert. Die heeft een enkele motor op de achteras, goed voor 272 pk, en de Brabus heeft nog een tweede krachtbron op de voorwielen waardoor het totaal op een bizarre 428 pk komt. Naast dat extra vermogen zijn er uiteraard wat uiterlijke verschillen, zoals speciale wielen, andere kleurcombinaties en rode accenten in de auto. Het opvallendste onderscheid maken overigens de langere dakspoiler en het geborduurde Brabus-logo in de hoofdsteunen. Goedkoop is al dat lekkers niet, want de vanafprijs van de #1 Brabus bedraagt een lieve € 48.895.

Hoe rijdt het?

We rijden de Brabus op een kort circuitje. Je zou vermoeden dat hij op zo’n sportieve ondergrond het best tot zijn recht komt. Dat is zonder meer het geval, want zijn sprintcapaciteiten zijn ronduit indrukwekkend. Het is een van de snelst sprintende auto’s die je kunt krijgen, met een 0-100 die hij volgens de fabrieksopgave in 3,9 tellen afraffelt. Je moet de Smart wél eerst via het multimediasysteem in de juiste rijstand hebben gezet, anders krijg je niet het volledige potentieel onder je rechtervoet.Dat multimediasysteem werkt intuïtief en is net zo vrolijk als in de gewone #1. Zelfs een beetje te vrolijk wat ons betreft: een dansende vos op het beeldscherm komt toch wel wat infantiel over in een auto met deze pretenties. Bovendien zijn de functies gerangschikt rondom een wereldbol, alsof het een kinderwebsite is. Het dikke stuur pakt lekker vast, maar op het circuitje valt de Brabus-Smart enigszins door de mand. Rechtuit is het een kogel, maar in bochten zoeken de voorbanden hulpeloos naar grip. Ze hebben moeite met het gewicht en de snelheid. De hulpsystemen doen wat ze kunnen om de Smart min of meer in de gewenste richting te sturen, maar de gehoopte glimlach op het gezicht blijft uit omdat het allemaal veel moeite kost. We zouden de mensen van Smart adviseren om eens het onderstel van een Cupra Born te bestuderen, want die Spanjaard heeft beduidend minder moeite met snel bochtenwerk – met minder vermogen, dat wel.