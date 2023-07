Nu al weer een nieuwe Skoda Superb?

Vergis je niet, de huidige gaat alweer mee sinds 2015, dus het is wel weer tijd! Dit wordt alweer generatie nummer vier. En dat in een tijd waarin de concurrentie verdwijnt. De Ford Mondeo, de Opel Insignia, de Renault Talisman en Citroën C5: ze kregen geen opvolger. Dat hadden we toch niet gedacht zo rond de eeuwwisseling. Voor Skoda des te meer reden om extra aandacht te geven aan hun Superb, om zo in het gat te springen dan die andere fabrikanten in de middenklasse hebben laten liggen. Het merk is bezig met de laatste finetuning van de vierde generatie Superb, die na de zomer wordt onthuld.

De Skoda Superb was groot en blijft dat ook?

Absoluut. Hij is nu 4.91 meter, 4 centimeter langer dan zijn voorganger. Hij komt er opnieuw zowel als stationwagon en als hatchback. Opvallend genoeg komt de nieuwe Volkswagen Passat er alleen maar als stationwagen, waardoor Skoda hoopt met zijn hatchback ook wat sedan-rijders naar de Superb te trekken.

Achterin is het nog ruimer dan het al was, waarbij je je kunt afvragen of het nog iets toevoegt. De beenruimte is uniek in alles wat niet een verlengde F-segment limo is. De kofferbak werd er ook niet kleiner op en meet nu 645 liter en zelfs 690 in de Combi. Dat is 20 respectievelijk 30 liter meer dan voorheen.

Zeker ook een elektrische versie?

Nee dat niet. Er komt een hele stoot aan motoren, en ook een stekkerversie als PHEV. Maar voor Nederland blijft het overzichtelijk want er komen geen dieselversies en geen krachtige benzineversies met een 2.0 TSI naar ons land. Ook 4WD kun je vergeten. De vraag is er niet, meent de importeur, wat uiteraard ook te maken heeft met de hoge belastingdruk hier. Wat overblijft is een 15 eTSI mild hybride met 150 pk en de PHEV met 204 pk. Die laatste komt echter pas later in 2024. Wij konden er ook nog niet mee rijden. Naast een (niet relevante) diesel stond er wel een Combi klaar met de 1.5.

Is zo’n motor genoeg voor zo’n grote auto als de Skoda Superb?

De 1.5 voelt wel een beetje als het minimum. De motor heeft een mild-hybride ondersteuning voor extra koppel bij lage toeren en door vernieuwde cilinderuitschakeling is de auto in ieder geval op papier zuiniger dan ooit. De 150 pk aan vermogen voelt wel als een minimum voor de auto, een handjevol extra paarden zou fijn zijn als je met volle bepakking onderweg bent. Echter komen de versies met 2.0 TSI en 204 pk of 265 pk en 4WD ook niet naar Nederland. Wil je toch meer vermogen, dan kun je in de loop van 2024 ook kiezen voor een nieuwe PHEV-variant. Deze heeft naast de genoemde 1.5 ook een elektromotor waarmee de auto piekt op 204 pk aan systeemvermogen. Bovendien kan de Skoda door een forse 26 kWh accu straks ook ruim 100 kilometer op stroom rijden voordat je weer moet laden. En dat kan dan weer met 11 kW aan een driefasenpaal of zelfs met 50 kW bij een snellader. Voor een plug-in is dat zeer vooruitstrevend.

We zijn wel benieuwd naar het rijgedrag van die PHEV, aangezien de versie met 1.5 al best zwaarlijvig is. De nieuwe Superb is ietsje zwaarder dan de derde generatie, vooral door veiligheidseisen. En net als bij zijn voorgangers voel je echter het stuur wel dat er heel veel auto achter je aan komt. Anders dan bij grote BMW’s of Audi’s voel je ook echt dat je voorin een hele lange auto zit, bij de premiummerken van dit formaat zit je iets meer in het “midden” van de auto qua rijgevoel. Dat maakt de grote Skoda een brave auto om te rijden, je bent echt bezig met het verplaatsen van een hoop massa, ongeacht je lading. Toch ging het rijgedrag er wel op vooruit. Dankzij nieuwe wielophangingen en verbeterde dempers ligt de Skoda strakker op de weg zonder dat hij veel aan comfort inlevert. De Kodiaq, waar we enkele weken geleden ook al aan konden proeven, rijdt echter fijner, er zit blijkbaar een grens aan de lengte die het platform aan kan zonder dat het wat onnatuurlijk voelt.

Weten we al iets van de binnenkant?

Het interieur van de auto was nog afgedekt, maar het is al duidelijk dat er op het dashboard een groot, hooggeplaatst touchscreen komt in de stijl van de Enyaq, waarbij Skoda zo slim is geweest er ook wat fysieke knoppen onder te plaatsen voor shortcuts en een heel eigen bedieningselement te plaatsen voor de klimaatcontrole. De pook van de versnellingsbak is verplaatst naar de stuurkolom voor meer ruimte op de middentunnel. Alle bekende Skoda-foefjes van paraplu en ijskrabber tot ruitenwisservloeistoftrechter en zijn uiteraard gebleven en aangevuld met nieuwe voorzieningen, zoals een dubbele plek om - sneller dan voorheen – draadloos je mobiele telefoon te laden. De nieuwe Superb wordt opnieuw niet de meest spannende auto in het segment, maar hij faalt nergens en is qua ruimte voor je geld nog altijd onverslaanbaar. Dat de concurrentie minder wordt, zal de auto geen windeieren leggen. Na de zomer zien we hem in volle glorie.