Je kunt het gerust aan Skoda overlaten om een handige pakezel te bouwen. Wie een elektrisch ruimtewonder zoekt, heeft nog niet zoveel keuze als bij de brandstofmodellen. Maar er komt nu een elektrisch alternatief voor de Kodiaq, dat nog ruimer is. We kunnen voor de onthulling alvast een kort blokje om met de nieuwe Skoda Peaq.

Is de Skoda Peaq het elektrische alternatief voor de Skoda Kodiaq?

Ja, maar de nieuwe Skoda Peaq gaat er zelfs nog wat aan voorbij. Zet hem naast een Kodiaq en hij steekt maar liefst krap 12 centimeter uit. Zoals de naam (uit te spreken als ‘peak’) al aangeeft, is het meteen het elektrische topmodel. Dat is gezien zijn formaat van maar liefst krap 4,9 meter niet verwonderlijk. De Peaq is niet alleen lang, maar met bijna 1,70 m ook vrij hoog en hij heeft een wielbasis van bijna 3 meter.

Hoe komt de Skoda Peaq eruit te zien?

De Peaq is van voren tot achteren getekend volgens de nieuwe Modern Solid ontwerptaal van Skoda. We zeggen bewust ‘van voren tot achteren’, want we kennen deze designrichting al een beetje van de Elroq en gefacelifte Enyaq, maar daarop komt het feitelijk alleen op de neuzen tot uiting. Bij de weliswaar nog gecamoufleerde Peaq is al goed te zien dat het ook aan de achterkant er wat anders aan toe gaat dan we van Skoda gewend zijn. We hebben de auto achter de schermen al even kunnen bekijken en neem maar van ons aan: hij lijkt sterk op de Concept Vision 7S die er ooit op vooruitblikte.

Hoe ruim is de Skoda Peaq vanbinnen?

Dit is echt een pakezel pur sang. Hij biedt in vijfzitsconfiguratie maar liefst 1.010 liter bagageruimte, 100 liter meer dan in de Kodiaq. Let wel: dat is met de verschuifbare én deelbare achterbank in de voorste stand en dan houdt de beenruimte achterin niet over. Zet je de bank helemaal naar achteren, dan is er nog altijd 935 liter ruimte over. Dat zit dus wel snor. Wil je liever vooral mensen meenemen, dan kun je de Peaq ook als zevenzitter bestellen. Dan heb je 299 liter bagageruimte achter de derde zitrij. Leg je die rij plat, dan beschik je over 890 liter. Uiteraard proberen we alvast uit hoe je als volwassene zit op de achterste rij. Nou, daar zit je prima en zelfs met twee volwassenen van 1,80 m achter elkaar is het vol te houden. Het wordt niet snel krap in de Peaq. Verder is het handig dat er in de neus nog een frunk van 37 liter aanwezig is, bijvoorbeeld om je laadkabel in op te bergen.

Wat voor interieur zit er in de Skoda Peaq?

Helaas kunnen we het nu nog niet laten zien, maar in het interieur zijn de lijnen van dat studiemodel eveneens goed zichtbaar. Het meest in het oog springende detail is het 14-inch infotainmentscherm, dat verticaal georiënteerd is. Daarop werkt een nieuw besturingssysteem met Android-basis. Als we straks op pad gaan met de volledig onthulde Peaq, kunnen we meer daarover vertellen. Er zijn nog voldoende fysieke knoppen, bijvoorbeeld op het stuurwiel en er zijn op de middentunnel speciale schakelaars voor de temperatuurregeling.

Hoe rijdt de Skoda Peaq?

Hoewel de Peaq nog ingepakt is en nog niet onthuld, konden we er al een klein stukje mee rijden langs het Comomeer. Vooropgesteld: het was treintje rijden op een langzame weg. Zodoende hebben we maar tot op zekere hoogte een indruk gekregen van hoe de Peaq rijdt. De eerste voorzichtige conclusie is dat hij vooral aanvoelt als een grote Enyaq en niet zozeer als een elektrische Kodiaq. Dat wil zeggen: je kunt er een fijnere zitpositie in krijgen dan in de Kodiaq, omdat het stuur minder ‘busjesachtig’ uit het dashboard komt. Het kan lekker ver naar je toe als je daarvan houdt. Ook kun je nog behoorlijk laag zitten.

Het onderstel is bovendien iets stugger dan dat van de Kodiaq en mede daarmee verhult hij beter dat je toch met een behoorlijke kolos op pad bent. In combinatie met voldoende stuurgevoel geeft dat de indruk dat hij qua rijdynamiek dichter bij de Enyaq zit dan bij de toch wat gezapiger rijdende Kodiaq. Hij deelt zijn MEB-basis met de Enyaq, dus in die zin was dit enigszins te verwachten. De Peaq is vlot zat, dankzij een 204 pk of 299 pk sterke elektromotor op de achteras. Daarmee mag hij tot 1.800 kilo geremd trekken. Er komt ook nog een vierwielaangedreven versie met eveneens 299 pk die twee ton mag meesleuren, maar die gaat vooralsnog aan onze neus voorbij.

Welke aandrijflijnen en accu's krijgt de Skoda Peaq?

Het begint straks bij de 204 pk sterke Peaq 60 en die heeft een 63-kWh NMC-accu, goed voor een actieradius van 438 km. De 90 heeft behalve de sterkere elektromotor ook het grotere 91-kWh accupakket en komt daarmee 620 km ver. Bijladen kan met 165 kW piekvermogen bij de kleine accu en tot 220 kW bij de grote en in beide gevallen ben je net geen halfuur kwijt voor 10 tot 80 procent volladen. In de tweede helft van juni krijgen we de Skoda Peaq in zijn geheel te zien en dan gaan we er uiteraard nog een keer uitgebreid mee op pad.