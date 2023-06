Alles gaat volledig elektrisch dus de nieuwe Kodiaq zeker ook?

Nee nog niet. Ja, elektrificatie staat ook bij Skoda bijzonder hoog op de prioriteitenlijst, maar het merk is nog niet klaar om volledig afscheid te nemen van zijn bestsellers met benzinemotoren. Zo staat er een gloednieuwe Superb op het programma, maar eerst is daar een nieuwe Kodiaq. Na de zomer wordt de auto onthuld en vanaf het eerste kwartaal van 2024 verschijnt de SUV op weg. Wij konden er evengoed al mee op pad. Dit om vast te proeven aan wat Skoda allemaal met zijn succesnummer van plan is. Want succes, dat had de Kodiaq. Met honderdduizenden tegelijk vond de SUV zijn weg naar mensen op zoek naar ruimte en zeven zitplaatsen. Vooral dat laatste is een optie die steeds meer verdwijnt, reden te meer voor Skoda om er extra aandacht aan te besteden.

Hoe ziet de auto eruit?

Ondanks de camouflage is er al veel over te zeggen. De nieuwe Kodiaq is lager dan zijn voorganger, houdt een gelijke wielbasis, maar is wel ruim 6 centimeter langer. Hierdoor is hij iets meer MPV dan de eerste generatie, vergelijkbaar met wat Audi deed met de tweede generatie Q7. Dit is goed te merken op de derde zitrij en in de kofferbak, die een bizarre 910 liter groot is met de tweede zitrij in gebruik. Daar voelt het ondertussen ook als een Skoda Superb als we naar de beenruimte kijken. De auto is echt bizar ruim voor zijn segment, waarmee de eerste slag al geslagen is nog voor we gaan rijden. De cockpit van ons prototype is nog afgedekt, maar duidelijk is dat de auto een groot hooggeplaatst touchscreen krijgt zoals de Enyaq, terwijl er nog steeds fysieke draaiknoppen komen voor volume en de klimaatcontrole. Ook zien we een hoge brede middentunnel met extreem veel opbergruimte. Er wordt geprofiteerd van het feit dat de bediening van de versnellingsbak naar de stuurkolom is verplaatst.

Komen er nog een beetje dikke motoren in?

Ja en nee. Tijdens het rijden kunnen we kennismaken met een aantal verschillende aandrijflijnen, waaronder een 150 pk diesel en een 193 pk diesel met vierwielaandrijving. Die laatste past echt subliem goed bij de auto dankzij het forse koppel bij lage toeren. Het zou onze aanrader zijn, maar helaas gaat de Nederlandse importeur geen dieselversies leveren omdat de vraag er in Nederland niet meer is. Belasting prijst ze uit de markt. Wij moeten het doen met de 1.5 eTFSI mild hybridemotor met 150 pk, die we ook kort kunnen proberen. Een prima motor, die op de tussensprint wel aan het werk moet om vaart in de auto te krijgen. Zeker met veel mensen aan boord. Een sterkere 2.0 TFSI met 4WD komt wel, maar eveneens niet naar Nederland. Later volgt wel nog een PHEV met 204 pk. Deze heeft dezelfde 1.5-motor, maar dan met ruim 60 pk aan elektrische ondersteuning erbij. De accu meet een forse 26 kWh, goed voor een elektrische range die boven de 100 kilometer komt te liggen. In dit segment nog vrij uniek. Daar komt bij dat je die accu met driefasen kunt laden tot 11 kW, maar ook met 50 kW aan de snellader kunt voorzien van stroom. Niet meer uniek, maar zelfs bij premiummerken bepaald nog geen vanzelfsprekendheid. Die combinatie van range en laden zal het praktijkgebruik van de PHEV als autotype fors kunnen veranderen. De auto komt wel pas later in 2024 en we hebben hem nog niet kunnen rijden tijdens deze eerste kennismaking.

De vorige Skoda Kodiaq was vrij comfortabel...

Dat blijft hij, al is hij merkbaar strakker dan voorheen. De Kodiaqs zonder stekker die we al wel proberen laten zien dat de SUV ook straks de best rijdende Skoda blijft. De auto had altijd al een merkbaar betere wegligging dan de Octavia en Superb van zijn generatie en dat blijft zo. Dankzij nieuwe wielophangingen voor en achter en verbeterde dynamische demping ligt de auto merkbaar strakker op de weg zonder dat oneffenheden hard doorkomen. Wellicht is hij net wat minder soft dan zijn voorganger, wat invloed heeft op het comfort. Maar klappen worden veel beter verwerkt en de auto is bovendien merkbaar stiller. De nieuwe Superb die er ook aan zit te komen krijgt een harde dobber aan deze Kodiaq voor de titel “beste Skoda op de markt”. Wel voelt de auto soms wat zwaar aan, wat gevolgen kan hebben voor de PHEV die ongetwijfeld zomaar 200-300 kilo zwaarder nog zal zijn.

En de Kodiaq RS?

Er staat voor de loop van de 2024 ook weer een RS-model in de planning, die een 2.0 TFSI krijgt met 265 pk. Het is evengoed maar de vraag of die versie naar Nederland komt. De importeur heeft daar nog geen besluit over genomen. Het zou geen gemis zijn, de combinatie RS en Kodiaq was tot op heden weinig gelukkig… Dat de 2.0 TDI niet komt is een grotere teleurstelling. Na de zomer gaat het doek eraf, voordat hij bij dealers staat is het 2024.