Test Skoda Fabia 130 - Je moet echt diehard Skoda-fan zijn om deze te willen (of te missen)

Te duur

1
Skoda Fabia 130
1

Ter gelegenheid van het 130-jarig jubileum van Skoda kwam de fabrikant vorig jaar verrassend met een speciale Fabia-editie met een krachtigere aandrijflijn en andere aanpassingen. Hij heet Skoda Fabia 130, en dat staat voor 130 kW – oftewel 177 kW. Bij ons wordt hij niet leverbaar want door een hoge bpm-straf zou hij heel duur worden in Nederland. Toch zijn we benieuwd wat we eraan missen.

Fabia 130? Waarom niet Fabia RS?

Dat komt doordat het een spontaan idee was en het geen auto betrof die van meet af aan op de productplanning stond voor de huidige generatie Fabia. De Fabia 130, ontstaan als een lunchpauze-idee van enkele medewerkers, komt na zeven maanden ontwikkeling op de markt ter ere van het 130-jarig bestaan van het merk, met 130 kW of 177 pk. Zo veel vermogen in combinatie met een relatief laag gewicht van net geen 1.300 kilo, zet de  confettikanonnen maar klaar, denk je dan algauw! Het label RS vonden ze blijkbaar te hoog gegrepen voor deze versie. Zijn neef, de Volkswagen Polo GTI, had bovendien altijd minimaal 200 pk maar die deed dat met een 2.0 TSI.

Skoda Fabia 130

De Skoda Fabia 130 heeft een opgepepte versie van de 1.5 TSI. In ons land is die motor ook niet in standaardvorm met 150 pk leverbaar. 

Heeft de Fabia 130 dan niet de 2.0 TSI?

Nee, hij doet het met de 1.5 TSI. Een motor die in Nederland nooit in de huidige Fabia geleverd is maar in andere landen wel. Standaard levert die krachtbron 150 pk. Behalve andere software monteert Skoda ook een andere koppakking, gewijzigde kleptuimelaars, een aangepast inlaatspruitstuk en enkele olieleidingen zijn hittebestendiger uitgevoerd. De viercilinder turbo heeft cilinderuitschakeling, maar hij doet het zonder mild-hybride techniek In een van de twee eindpijpen zit een klep om de cilinderuitschakeling mogelijk te maken, maar dit heeft geen merkbare invloed op het geluid. De enige wijziging aan het uitlaatsysteem is een nieuw dubbel uitlaatsierstuk aan de achterzijde.

Skoda Fabia 130

Hebben ze de Fabia 130 alleen motorisch aangepakt?

De Skoda-ingenieurs vertellen dat ze ook aan de besturing en de versnellingsbak hebben gesleuteld. Dat merk je tijdens het rijden: het stuur van de Fabia 130 vereist meer handkracht dan een standaard Fabia. Omdat de 130 uitsluitend met 18-inch wielen leverbaar is, geven de Tsjechen aan dat ze de stuurbekrachtiging nu nauwkeurig op deze wielmaat hebben afgestemd. Het reactievermogen rond de middenstand zou hierdoor enigszins verbeterd zijn. De DSG-bak laat de Fabia in de Sport-modus graag wat meer toeren maken, waarbij de toerenbegrenzer met 100 toeren is verhoogd naar maximaal 6.400. Ook nieuw: een actieve tussengasfunctie bij het terugschakelen in de Sport-modus.

Skoda Fabia 130

Geen handbak, altijd een DSG-automaat.

Is -ie ook echt snel? 

Zeker. De viercilinder klimt gewilliger in toeren, en het maximale koppel van onveranderd 250 Nm is nu beschikbaar tot ruim boven de 4.000 toeren, in plaats van tot 3.500. Door de korte overbrengingen van de zeven versnellingen van de automaat met dubbele koppeling en de snelle reactie op handmatige commando's via de schakelflippers, voelt de Fabia allesbehalve ondergemotoriseerd aan. Hij sprint in 7,4 seconden naar 100 km/h (-0,4 s) en haalt een topsnelheid van 228 km/h (+4 km/h).

Skoda Fabia 130

En biedt de 130 verder nog wat sensatie?

Een echt racemonster wordt de 130 zeker niet, daarvoor maakt hij te weinig geluid – de 1.5 TSI klinkt bij hogere toeren snel wat dreunend en gespannen – en hij mist ook een sperdifferentieel op de vooras. Verder is de aan de 1.5 TSI gekoppelde DSG een exemplaar met droge koppelingen, die daardoor niet zo heel veel koppel aan en daarom is het aantal newtonmeters geknepen. Wie serieus sportieve eisen heeft en een echt snelle B-segment hot hatch wil is beter af met een Polo GTI (2-liter, 207 pk en DSG met natte koppelingen in oliebad).

Skoda Fabia 130

Wat kost de Fabia 130 in Duitsland? 

Voor wat hij biedt, kost de Fabia 130 in Duitsland ook best veel geld: hij staat daar vanaf €35.530 in de prijslijsten. Dat zou in Nederland zo maar richting de €40.000 gaan wegens de bpm die erbij komt. Daarvoor krijgen onze oosterburen een goede standaarduitrusting, en daar bovenop uiterlijke aanpassingen zoals een grotere achterspoiler, een zwarte streep aan de achterkant als verwijzing naar Skoda's rally-afdeling, diverse 130-logo's en veel donkere accenten rondom de auto. Het onderstel heeft de fabrikant echter ongemoeid gelaten. De strakkere setup met 15 millimeter verlaging van de carrosserie is ook te bestellen voor de normale Fabia.

Skoda Fabia 130

Dus missen we iets?

De 130 is een charmant idee in een tijd dat we in ons hoofd eigenlijk al afscheid hadden genomen van kleine auto's met een verbrandingsmotor met behoorlijk wat vermogen. De hoge prijs beperkt ook in Duitsland de kopers waarschijnlijk tot alleen de échte fans. Nee dus. 

Skoda Fabia 130

In Nederland is de dikste Skoda Fabia die je kunt kopen voorzien van een 116 pk sterke 1.0 TSI driecilinder met de Monte Carlo-uitrusting

Technische gegevens

Skoda Fabia 130
Afmetingen (l x b x h)4,11 x 1,68 x 1,46 m
AandrijflijnVerbrandingsmotor
Motor4-cil., benzine, turbo
Cilinderinhoud1.498 cc
Max. vermogen
130 kW/177 pk bij geen opgave
Max. koppel
250 Nm bij 1.800-4.000 tpm
Topsnelheid*228 km/h
0-100 km/h*7,4 s
Verbruik gem.*5,6 l/100 km
CO2-uitstoot126 g/km
Vanafprijs€ 35.530 in Duitsland

Skoda Fabia 130

    PRIVATE LEASE Skoda Fabia

    Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

    Skoda Fabia 1.0 TSI Ambition | Airco | CarPlay | Cruise control | Parkeersensoren achter | Lane- en frontassist | Bluetooth |

    Skoda Fabia 1.0 TSI Ambition | Airco | CarPlay | Cruise control | Parkeersensoren achter | Lane- en frontassist | Bluetooth |

    • 2024
    • 12.517 km
    € 18.450
    Skoda Fabia 1.0 TSI Monte Carlo 95 pk | Verlengde garantie | Navigatie via App | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming |

    Skoda Fabia 1.0 TSI Monte Carlo 95 pk | Verlengde garantie | Navigatie via App | Parkeersensoren | Achteruitrijcamera | Stoelverwarming |

    • 2025
    • 22.419 km
    € 21.849
    Skoda Fabia 1.0 TSI Selection Cruise - L.M.Velgen - Apple Carplay - Airco

    Skoda Fabia 1.0 TSI Selection Cruise - L.M.Velgen - Apple Carplay - Airco

    • 2025
    • 26.897 km
    € 18.900

    Lees ook

    Autotest
    Renault Clio vs. Skoda Fabia

    Renault Clio vs. Skoda Fabia - Vergelijkende Test

    Autotest
    Skoda Fabia

    Test: Skoda Fabia

    Nieuws
    Skoda Fabia

    Skoda Fabia - Back to Basics

    Skoda Fabia vs. Dacia Duster

    Skoda Fabia vs. Dacia Sandero - Vergelijkende Test

    Skoda Fabia

    Test: Skoda Fabia (2021)

    Gerelateerde forum topics

