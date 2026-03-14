Ter gelegenheid van het 130-jarig jubileum van Skoda kwam de fabrikant vorig jaar verrassend met een speciale Fabia-editie met een krachtigere aandrijflijn en andere aanpassingen. Hij heet Skoda Fabia 130, en dat staat voor 130 kW – oftewel 177 kW. Bij ons wordt hij niet leverbaar want door een hoge bpm-straf zou hij heel duur worden in Nederland. Toch zijn we benieuwd wat we eraan missen.

Fabia 130? Waarom niet Fabia RS?

Dat komt doordat het een spontaan idee was en het geen auto betrof die van meet af aan op de productplanning stond voor de huidige generatie Fabia. De Fabia 130, ontstaan als een lunchpauze-idee van enkele medewerkers, komt na zeven maanden ontwikkeling op de markt ter ere van het 130-jarig bestaan van het merk, met 130 kW of 177 pk. Zo veel vermogen in combinatie met een relatief laag gewicht van net geen 1.300 kilo, zet de confettikanonnen maar klaar, denk je dan algauw! Het label RS vonden ze blijkbaar te hoog gegrepen voor deze versie. Zijn neef, de Volkswagen Polo GTI, had bovendien altijd minimaal 200 pk maar die deed dat met een 2.0 TSI.

Heeft de Fabia 130 dan niet de 2.0 TSI?

Nee, hij doet het met de 1.5 TSI. Een motor die in Nederland nooit in de huidige Fabia geleverd is maar in andere landen wel. Standaard levert die krachtbron 150 pk. Behalve andere software monteert Skoda ook een andere koppakking, gewijzigde kleptuimelaars, een aangepast inlaatspruitstuk en enkele olieleidingen zijn hittebestendiger uitgevoerd. De viercilinder turbo heeft cilinderuitschakeling, maar hij doet het zonder mild-hybride techniek In een van de twee eindpijpen zit een klep om de cilinderuitschakeling mogelijk te maken, maar dit heeft geen merkbare invloed op het geluid. De enige wijziging aan het uitlaatsysteem is een nieuw dubbel uitlaatsierstuk aan de achterzijde.

Hebben ze de Fabia 130 alleen motorisch aangepakt?

De Skoda-ingenieurs vertellen dat ze ook aan de besturing en de versnellingsbak hebben gesleuteld. Dat merk je tijdens het rijden: het stuur van de Fabia 130 vereist meer handkracht dan een standaard Fabia. Omdat de 130 uitsluitend met 18-inch wielen leverbaar is, geven de Tsjechen aan dat ze de stuurbekrachtiging nu nauwkeurig op deze wielmaat hebben afgestemd. Het reactievermogen rond de middenstand zou hierdoor enigszins verbeterd zijn. De DSG-bak laat de Fabia in de Sport-modus graag wat meer toeren maken, waarbij de toerenbegrenzer met 100 toeren is verhoogd naar maximaal 6.400. Ook nieuw: een actieve tussengasfunctie bij het terugschakelen in de Sport-modus.

Is -ie ook echt snel?

Zeker. De viercilinder klimt gewilliger in toeren, en het maximale koppel van onveranderd 250 Nm is nu beschikbaar tot ruim boven de 4.000 toeren, in plaats van tot 3.500. Door de korte overbrengingen van de zeven versnellingen van de automaat met dubbele koppeling en de snelle reactie op handmatige commando's via de schakelflippers, voelt de Fabia allesbehalve ondergemotoriseerd aan. Hij sprint in 7,4 seconden naar 100 km/h (-0,4 s) en haalt een topsnelheid van 228 km/h (+4 km/h).

En biedt de 130 verder nog wat sensatie?

Een echt racemonster wordt de 130 zeker niet, daarvoor maakt hij te weinig geluid – de 1.5 TSI klinkt bij hogere toeren snel wat dreunend en gespannen – en hij mist ook een sperdifferentieel op de vooras. Verder is de aan de 1.5 TSI gekoppelde DSG een exemplaar met droge koppelingen, die daardoor niet zo heel veel koppel aan en daarom is het aantal newtonmeters geknepen. Wie serieus sportieve eisen heeft en een echt snelle B-segment hot hatch wil is beter af met een Polo GTI (2-liter, 207 pk en DSG met natte koppelingen in oliebad).

Wat kost de Fabia 130 in Duitsland?

Voor wat hij biedt, kost de Fabia 130 in Duitsland ook best veel geld: hij staat daar vanaf €35.530 in de prijslijsten. Dat zou in Nederland zo maar richting de €40.000 gaan wegens de bpm die erbij komt. Daarvoor krijgen onze oosterburen een goede standaarduitrusting, en daar bovenop uiterlijke aanpassingen zoals een grotere achterspoiler, een zwarte streep aan de achterkant als verwijzing naar Skoda's rally-afdeling, diverse 130-logo's en veel donkere accenten rondom de auto. Het onderstel heeft de fabrikant echter ongemoeid gelaten. De strakkere setup met 15 millimeter verlaging van de carrosserie is ook te bestellen voor de normale Fabia.

Dus missen we iets?

De 130 is een charmant idee in een tijd dat we in ons hoofd eigenlijk al afscheid hadden genomen van kleine auto's met een verbrandingsmotor met behoorlijk wat vermogen. De hoge prijs beperkt ook in Duitsland de kopers waarschijnlijk tot alleen de échte fans. Nee dus.

In Nederland is de dikste Skoda Fabia die je kunt kopen voorzien van een 116 pk sterke 1.0 TSI driecilinder met de Monte Carlo-uitrusting.

Technische gegevens