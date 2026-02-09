Hoewel het nog tot november duurt eer de Epiq in meerdere varianten in de showrooms staat, laat Skoda ons nu al rijden met de elektrische cross-over die onder de Elroq in het gamma komt. De Tsjechen leveren bij de lancering alleen de topversie, in een later stadium volgt er een betaalbare instapper. Op de prijzen en de uitrusting na, is overigens weer meer bekendgemaakt over de nieuwe elektrische Skoda . In deze test met video lees je wat onze eerste indrukken zijn en zie je auto in een soort clownspak omdat de definitieve versie pas in mei 2026 onthuld wordt.

Wat is de topversie van de Skoda Epiq?

We rijden bij onze eerste kennismaking dan ook de versie met de 51,7-kWh accu (bruto 55 wat de type-aanduiding Epiq 55 verklaart), gehuld in een opmerkelijke uitmonstering. Het prototype lijkt op een promotievoertuig van een clown, maar de ballen in de bestickering zie je straks terug in de reclame-uitingen op televisie en op andere kanalen.

We weten toch al hoe de Epiq eruit ziet? En hij is toch niet echt klein?

Laat je er niet te veel door afleiden, onder de jas zit een auto die nog als twee druppels water lijkt op de studie van de Epiq die Skoda al vorig jaar liet zien. Dat betekent dat we met een model van het formaat Peugeot e-2008 rijden. De Skoda Epiq verhoudt zich binnen de merkengroep verder als een neefje van de nieuwe Volkswagen ID Cross, waarmee hij van dezelfde productieband loopt in de fabriek in het Spaanse Pamplona. De auto staat op het MEB-platform van de Volkswagen Group voor compacte modellen, en dat betekent dat een elektromotor de voorwielen aandrijft.

Welke accu- en vermogensversies van de Epiq komen er?

In het geval van de Epiq is die krachtbron er in drie vermogensvarianten. De lichtste levert 85 kW, de middelste 99 en de topversie 155 kW. In pk’s is dat respectievelijk 115, 135 en 210 pk. De Epiq 35 en 40 doen het met dezelfde accu’s, het LFP-pakket heeft een inhoud van 38,5 kWh bruto (37 netto), de grotere variant doet het met NMC-batterijtechnologie. Deze versie kan snelladen met 125 kW, aanmerkelijk beter dan de instapper die maar tot 50 kW DC komt. De 99 kW-vermogensversie kan snelladen tot 90 kW. Dat laatste is een vrij gangbare waarde in de klasse waarin de Epiq gaat opereren.

Hoe is de Epiq vanbinnen?

De auto waarin we stappen is ook vanbinnen gecamoufleerd, al zal het binnenste van de auto niet veel afwijken van de al eerder getoonde studie. Het interieur van de gecamoufleerde Epiq maakt een volwassen indruk. Het stuur is net als de stoelpositie zeer riant verstelbaar. Overigens krijg je bij het openen van de achterklep direct de indruk dat het bepaald niet om een kleine elektrische auto gaat. Met 475 liter bagageruimte troeft hij de Skoda Kamiq af op het onderdeel bagageruimte. Bovendien is hij met een lengte van 4,17 meter verre van klein. In de neus zit een frunk waar je de laadkabel kunt opbergen.

Hoe rijdt de Epiq?

Een extra portie volwassenheid komt van de kracht van de elektromotor in deze variant. Met de keuzehendel van de rijstanden in B blijkt de regeneratie fors. Er zijn binnen die keuzemogelijkheden meerdere variaties voor het recupereren. Je kunt die instellen in het grote centrale scherm. In ons geval is dat helaas onmogelijk, omdat het dashboard van dit prototype is bedekt met ‘camouflagekunststof’. Het display is bedekt met een soort hoes, want we mogen helaas nog niet laten zien hoe het definitieve dashboard eruitziet. Op de achterbank gaat het er wat minder ruim aan toe dan voorin. Waneer je iets langer bent dan 1.80 meter moet je aan de bestuurder of voorpassagier vragen of die zijn stoel niet te ver naar achteren wil zetten.

We hebben tijdens de proefrit, een uitgebreide test kunnen we het niet noemen, ervaren dat de Epiq stuurt als een Skoda. Geen flitsende reacties op het stuurwiel, maar je krijgt voldoende door van wat je doet. De 55 staat altijd op 18-inch wielen die ondanks de wat platte banden nog voldoende comfort bieden. Wel vragen we ons af hoe het afrolgeluid zicht ontwikkelt zodra je harder dan 100 km/h gaat.

