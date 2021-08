Test: Skoda Enyaq

Dit artikel is verschenen in AutoWeek 24 2021

Voor Skoda is de Enyaq de eerste volledig elektrische auto op het speciaal daarvoor ontwikkelde platform (MEB) dat voor alle modellen binnen de VW Group wordt gebruikt. De Enyaq is een rechtstreekse neef van de zes centimeter kortere VW ID4 en de net geïntroduceerde Audi Q4 e-tron.

Opmerkelijk is het aantal positieve reacties dat we op de grote Skoda kregen tijdens de testperiode en dat is in onze ogen terecht, ook al valt er over smaak niet te twisten. Hij oogt gespierd, zonder daarbij direct agressief over te komen. Bewonderaars noemen auto’s als de BMW X3 en Range Rover Evoque om de Enyaq mee te vergelijken en daar kunnen wij ze geen ongelijk in geven. Daarnaast wordt de ID4 vaak genoemd en luidt het oordeel dat de Skoda dan mooier is. Voorlopig is de Enyaq er met het accupakket van 77 kWh en er is een versie met 58 kWh. Op termijn komt er ook een 52 kWh-batterij, die wij niet direct aanraden. Een vierwielaange­dreven RS met zo’n 300 pk kan natuurlijk evenmin uitblijven en er zijn al beelden van een coupé. Je kunt gerust stellen dat de volumineuze Enyaq zo ongeveer het tegenovergestelde is van de Skoda’s uit de jaren 70 en 80. Van budgetmerk naar een speler in het premiumsegment.

Een overeenkomst met die klassiekers is er trouwens ook: motor en aandrijving vinden we achterin. Het interieur ziet er minstens zo goed uit als de buitenkant en is totaal anders dan dat van de ID4. Midden op het dashboard vind je een 13-inch scherm, achter het stuur een geïntegreerd klein scherm, een flinke rij fysieke knoppen voor alle belangrijke functies en conventionele druk- en draaiknopjes op het stuur. Het geheel is mooi vormgegeven en de gebruikte materialen ogen en voelen goed. Skoda biedt de klant verschillende interieurstijlen, zoals Lounge of Loft, wat een sfeervolle ambiance oplevert.

Verrassend zuinig

De Enyaq is niet alleen fors, hij is ook zwaar. Bijna 2,1 ton zet hij op de schaal en dan is 204 pk niet echt overdreven veel. Het direct beschikbare koppel van 310 Nm doet echter wonderen en laat het Tsjechische bakbeest alsnog binnen negen seconden vanuit stilstand naar 100 km/h spurten.

Zoals bij elke EV tellen vooral het gemak en de souplesse waarmee dat gaat. Juist dat maakt elektrisch rijden zo geweldig. Waar je bij een brandstofmotor nog wel eens nadrukkelijk hoort dat er flink gewerkt moet worden tijdens het accelereren, blijft het hier doodstil. Slechts op snelheden tot 30 km/h klinkt er een opmerkelijk hard en ruimteschip-achtig geluid uit het front om nietsvermoedende voetgangers van je komst op de hoogte te stellen. Maar verder: niets te horen, wat een prettige bijkomstigheid is van een aandrijflijn die, ver bij de inzittenden vandaan, achter onder de vloer ligt.

Die achterwielaandrijving werpt ook zijn vruchten af als het op de rijeigenschappen aankomt. De voorwielen hoeven geen aandrijfkrachten te verwerken en dat merk je in de besturing. Die werkt precies en ondanks het hoge gewicht trek je deze SUV met gemak op hoog tempo door afritten, daarbij geholpen door het lage zwaartepunt en de joekels van banden. De demping is vrij stevig, want ook wel moet bij een auto van deze proporties, maar je ervaart hem nooit als oncomfortabel. Gewoon een heel solide aanvoelende en homogeen rijdende auto, deze Skoda. Met een druk op de knop is het onderstel zelfs nog iets straffer in te stellen.

Met het pookje kun je de transmissie in de modus B (van brake) zetten, dan regenereert de motor altijd vrij sterk en heb je het rempedaal nauwelijks nodig. Doe je dat niet, dan kun je met de flippers aan het stuur de mate van recuperatie tijdens het gas loslaten zelf instellen, zodat je als het ware met je vingertoppen remt. Daarnaast is er de automatische, intelligente modus, gekoppeld aan de data uit het navigatie­systeem. Daarmee anticipeert het systeem bijvoorbeeld op een komende rotonde en vertraagt het de auto met exact de juiste marge.

En dan het verbruik. Groot en zwaar, dus we verwachten een onzuinige auto. Maar ook op dit onderdeel verrast de Enyaq aangenaam. Lange ritten bij mooi weer, met de cruisecontrol op 110 km/h en de climatecontrol op 22, eindigden steevast met een gemiddelde van 17,5 kWh/100 km. Keurige waarde. Een stuk snelweg met 130 km/h zette 22,5 kWh/100 km op de meter. Alles bij elkaar levert dat een puike actieradius op, waarbij we aantekenen dat de temperaturen echt ideaal waren voor een elektrische auto.

Aan de snellader kan de Skoda tot 125 kW te keer gaan. Voor een trip naar Parijs vanuit Utrecht heb je aan één laadstop genoeg, precies de tijd die je anders zou benutten voor een kop koffie of sanitaire pauze.

Opmerkelijk: heeft hij een trekhaak, die zich keurig achter de bumper verscholen houdt totdat je aan het ontgrendelknopje trekt. De haak maakt deel uit van de First Edition-uitvoering. Dat de Enyaq in deze uitvoering ruim € 14.000 duurder is dan een standaard iV 80 zie je

in de uitrusting duidelijk terug, alles is standaard. Een warmtepomp, metallic lak, alle assistentiesystemen, ledmatrixkoplampen, elektrische stoelverstelling met geheugenfunctie en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Vreemd genoeg ontbreekt een panoramadak. Die heeft de € 2.000 duurdere First Edition High wel, net als een head-up display, een 360 graden-camera en zijairbags achterin.