Inmiddels draait de Seat Ibiza alweer een aantal jaar mee. Tijd dus voor een nieuwe. Of nou ja: een beetje vernieuwing. De Seat Ibiza is namelijk geen kakelverse hit, maar een lichte remix van het model zoals we dat al jaren kennen.

Hoe nieuw is de nieuwe Seat Ibiza nu precies?

Stiekem is er helemaal niet zoveel nieuw aan de nieuwe Seat Ibiza. Eigenlijk zit het grote nieuws op de neus. De Ibiza krijgt nieuw getekende koplampunits en ook de grille, luchtinlaat en bumper zijn veranderd. Van opzij blijft alles bij het oude en ook achteraan is het een feest van herkenning, al zijn de achterlichten nu wel altijd standaard voorzien van ledjes. En dan vergeten we bijna de drie nieuwe lakkleuren.

Is het interieur van de Seat Ibiza dan wel helemaal veranderd?

Binnenin verandert er eveneens niet heel erg veel aan de Seat Ibiza. Omdat de basis identiek is, blijft de 355 liter inhoud van de kofferruimte dat ook en achterin kun je als volwassene nog steeds redelijk zitten, al moet je natuurlijk niet te veel verwachten van de achterbank van een B-segmenter. Voorin wordt het dashboard nog altijd gedomineerd door niet heel mooi maar wel speels vormgegeven grijs plastic. Wel is er voortaan wat meer bekleding in de deuren en worden er nieuwe kleurtjes gebruikt voor de stoelbekleding.

In de meeste versies krijg je een digitaal instrumentarium dat lekker veel mogelijkheden biedt om bijvoorbeeld de navigatiekaart duidelijk voor je neus te projecteren. Het centrale touchscreen werkt logisch en ziet er voor dit segment nog altijd best fraai uit. Kortom: eigenlijk niets nieuws onder de zon.

Maar dan heeft de Seat Ibiza toch zeker wel nieuws op het motorenfront?

Op het motorenmenu van de Seat Ibiza veranderde inderdaad wel iets: de basismotor, een turboloze 1.0 driecilinder, staat er niet meer op. Nu vermoeden we dat je voorheen behoorlijk wat chantagemateriaal moest hebben om er daadwerkelijk eentje te krijgen, maar nu stap je ook officieel in bij de 95 pk en 175 Nm sterke 1.0 TSI. Die zit altijd vast aan een handgeschakelde transmissie met vijf versnellingen. Wil je een automaat, dan ga je ook altijd meteen door voor de 115 pk en 200 Nm sterke variant van diezelfde motor. De bekende zeventraps DSG met dubbele koppeling is dan standaard.

Dat is de variant waarmee wij de eerste kilometers maken. De 1.0 trekt er van onderuit lekker aan en voelt onder normale omstandigheden als ruim voldoende voor de niet al te zware Ibiza. Wanneer je echt het onderste uit de kan wil, merk je echter wel dat de reserve niet heel groot is. Voor inhaalacties moet je dus echt even je moment afwachten. Daarbij is de DSG-automaat niet altijd even trefzeker in dat soort omstandigheden. Vraag je opeens vermogen, dan moet het mechaniek echt even nadenken en de schakelmomenten zijn omwille van de uitstoot ook minder snel en flitsend dan ze vroeger waren. Kortom: het voldoet, maar sprankelt niet. Wil je meer? Dan heb je pech. Elders voert Seat ook de 1.5 viercilinder, voor Nederland is de verwachte vraag daarnaar te laag.

Ik durf het bijna niet te vragen, maar rijdt het dan misschien anders?

Over het onderstel van de Seat Ibiza wordt tijdens de introductie met geen woord gesproken, dus als daar al iets aan is gewijzigd, dan is het zo klein dat zelfs Seat zelf er geen aandacht aan wenst te besteden. Gelukkig was de Ibiza altijd al een fijn rijdende kleine auto en dat is nog steeds zo. Wat dynamischer dan een Polo, zonder de verfijning daarvan te veel op te offeren. De besturing werkt licht maar nauwkeurig, er is meer dan voldoende grip en als het toch een keertje te hard gaat, glijdt de auto voorspelbaar weg en grijpt het ESP keurig beheerst in. Daarbij voelt de auto prettig solide en lichtvoetig. Over verkeersdrempels is het onderstel aan de stevige kant, al helpen de grote wielen van de testauto daar ook niet bij. En zelfs met die grote wielen zijn het geen pijnlijke klappen, echt hard is het onderstel namelijk ook niet. Ondanks de facelift voelt de Seat Ibiza dus nog voor 99 procent hetzelfde als hij al was. En daar is helemaal niks mis mee.

Goed, dus vrijwel alles hetzelfde bij de Seat Ibiza, geldt dat ook voor de prijs?

Dat weten we niet, want de nieuwe Seat Ibiza heeft nog geen officiële prijs. Reken erop dat ook die niet heel anders zal zijn dan bij het uitlopende model dat bij ongeveer €26.000 begint. Of de remix voldoende is om weer aan de top van de hitlijst te komen, zullen we zien als de Ibiza eind dit jaar in de showrooms verschijnt.