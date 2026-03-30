De Renault Twingo was in de jaren ’90 een gigantische hit door zijn simpele opzet met extreme bruikbaarheid. Nu is er een nieuwe elektrische versie, waarvan het prijskaartje in ieder geval in lijn is met dat van zijn voorganger. Hoe zit dat met de rest van de auto?

Gunstig prijskaartje? Hoe duur is die Twingo dan?

Goedkoop is inmiddels een relatief begrip, want wat worden auto’s toch duur. Zelfs leuk aangeklede A-segmenters zien soms de 30.000 euro in beeld komen, helemaal als het benzineauto’s betreft. EV’s hebben het voordeel dat de belastingdruk erg laag is. Dit compenseert de dure techniek een klein beetje. Mede daarom was de vanafprijs van de nieuwe Renault Twingo met 20.990 euro een aardige verrassing. Nee, onder de 20.000 euro zoals beloofd wordt hij niet in Nederland, maar dat komt omdat de importeur (terecht) heeft besloten de auto niet zonder snellader te leveren. Iets wat in thuisland Frankrijk wel mogelijk is en dat drukt de prijs. Maar het maakt de auto ook extreem kwetsbaar als je iets verder weg wil. Wij denken niet graag terug aan de eerste testen met EV’s krap vijftien jaar geleden waarbij we, zeker in de winter, weleens strandden bij een verlaten AC-laadpaal om met 3,7 kW-snelheid ruim een uur te staan om überhaupt thuis te komen. Snelladen is een must voor reëel EV-gebruik en het is dus goed dat Renault hier mensen op deze manier tegen zichzelf in bescherming neemt. Voor de restwaarde van de auto zal het bovendien zoveel schelen dat die meerprijs vanzelf wordt gecompenseerd.

De auto ziet er echt wel uit als een Renault Twingo!

Ja, Renault heeft de retro-smaak duidelijk te pakken na de 5 en 4, die allebei al een nieuw leven kregen als elektrische auto. Met wisselend succes, want de 4 sloeg een stuk minder aan dan de wel goed ontvangen Renault 5. De eerste reacties op de Twingo zijn in ieder geval enthousiast. Hij lijkt nog meer op zijn naamgever dan die andere twee Renaults en oude Twingo-rijders hebben daar duidelijk een positief gevoel bij. In het echt is hij wel een stuk groter. Hij staat op hetzelfde AmpR Small-platform dat we kennen van de Renault 4 en 5. Hij heeft een LFP-accu, wat de bruikbaarheid ten goede komt omdat je die zonder veel bezwaar tot 100 procent kunt opladen. De elektromotoren komen van het Chinese Shanghai e-Drive. Alle elektronica, software, multimedia en veiligheidssystemen zijn wel van Renault zelf.

Maar is hij niet te krap?

De Renault Twingo is 3,79 meter lang en daarmee 30 centimeter langer dan het origineel. Ook is hij bijna 10 centimeter breder. Ten opzichte van de nieuwe (grotere) Renault 5 scheelt het in de lengte 13 centimeter. Een groot verschil met vroeger is dat het een vijfdeursauto is. De bruikbaarheid is nog altijd goed, want de stoelen achterin zijn verschuifbaar, net als destijds de achterbank! De kofferbak is natuurlijk groter dan toen met maximaal 360 liter. Die achterbank is wel compleet onbruikbaar voor iedereen met benen als je een ruime kofferbak wilt hebben, dus het is wel óf-óf. Maar het feit dat die flexibiliteit er is, is hoe dan ook handig. Neem je achterin mensen die je wat beenruimte gunt, dan zakt het naar 260 liter. Klap je de stoelen om, dan heb je maximaal 1.000(!) liter en een handige vierkante laadopening. De achterdeuren kunnen ver open, wat de toegang naar achteren helpt.

Voorin ziet het er volwassen uit.

Inderdaad. Hij is hier niet echt retro, maar profiteert juist van het moderne leven met een touchscreen. De instapper houdt het bij OpenR Link; gewoon Apple CarPlay of Android Auto gebruiken dus. De Techno komt met Google-software en wat leukere kleurtjes. Voor dit geld is het evengoed een best leuk geheel, vooral omdat het goed in elkaar zit. De klimaatcontrole en het moderne stuur doen allesbehalve budget aan en de simpel ogende stoelen bieden net even meer steun dan je zou verwachten. Al is de zitting wel wat te kort.

Leuk, maar hoever komt deze Renault Twingo nou helemaal?

De specificaties zijn overzichtelijk, want je krijgt altijd een 27,5 kWh-accu. Grotere versies staan nadrukkelijk niet in de planning. Niet veel capaciteit dus; er zijn inmiddels massa’s dure plug-in hybrides die al meer accucapaciteit hebben dan dit! De auto brengt je 263 WLTP-kilometers ver. Een stuk meer dan de eerste Renault Zoe, maar in de praktijk wordt 200 kilometer al een hele opgave als het geen mooie lentedag is. Helemaal omdat wij niet boven de 80 km/h kwamen en het verbruik bij een ideale 15 graden al niet onder de 15 kWh/100 km zagen komen. In Nederland volgt later een meer afgewogen testresultaat, maar op een winteravond met 130 km/h naar je verre bestemming knallen wordt vermoedelijk een opgave. De Renault 5 en 4 blonken eerder ook niet uit op dit vlak.

Wil je meer range, dan moet je dus echt naar een andere EV kijken, want bij de Twingo is het take it or leave it. Het vermogen van 82 pk is ook niet overdadig. De elektromotor zit op de vooras en brengt de Renault in ruim 12 tellen naar de 100 km/h. Tot 80 km/h profiteer je van de instant boost van een elektromotor en kom je niets tekort. Het (relatief) lage gewicht van de auto helpt hierbij. Maar daarboven is de reserve heel snel op. Het zal een van de redenen zijn dat Renault ons op Ibiza laat kennismaken met de auto: hier geen Autoroutes met een max van 130 km/h…. Erg goed zijn de flippers achter het stuur waarmee je de regeneratiestand instelt. Dit zou de standaard moeten zijn in alle EV’s. In de meest heftige stand rijd je de auto met één pedaal; fijn voor wie dat wil.

En hoe rijdt de Renault Twingo?

De auto rijdt zoals hij eruitziet. Vrolijk en gemoedelijk. Hij heeft totaal niet de dynamische pretenties van de Renault 5, maar is vooral comfortabel. Hij mist ook de multilink-ophanging van zijn grotere broers, maar heeft de achteras van de Clio. Het sturen gaat licht en geeft weinig feedback. Maar de auto is niet week; naast een Citroën ë-C3 ligt hij merkbaar strakker. De demping is zacht en op de achteras wellicht iets té zacht, maar een nieuwe blik op het prijskaartje en ons oordeel is dat de Twingo echt erg volwassen rijdt. Toegankelijk ook vooral.

Wat zit er op de kale versie? Of liever: wat mis je?

Voor € 20.990 stap je in de Evolution, wat de instapper is. Aan de buitenkant herken je hem aan de stalen wielen met wieldoppen, de traditionele dakantenne en het ontbreken van privacy glass. Binnenin is het dashboardpaneel wit in plaats van de carrosseriekleur van de luxere Techno. Je krijgt wel een 10,1-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto. Ook airco en cruisecontrol zijn standaard, net als de verschuifbare achterstoelen. En je kunt dus altijd laden met 11 kW en met 50 kW aan de snellader.

De € 1.600 duurdere Techno voegt daar onder meer Google Automotive-software, climate control en een achteruitrijcamera aan toe. Voor lichtmetalen wielen moet je altijd bijbetalen, net als voor stoelverwarming. De omklapbare voorstoel is wel standaard, net als een voorverwarmingssysteem voor de accu.

Daarmee blijf je ook voor een goed uitgeruste Twingo ruim onder de 25.000 euro. Dat is voor de kwaliteit van de auto echt een goede deal. De kale instapper van 21.000 maakt op zijn beurt gehakt van modellen als de Dacia Spring en de Leapmotor T.03. Qua ruimte én rijkwaliteiten veegt de Twingo ook de vloer aan met duurdere benzineauto's als de Kia Picanto en de Toyota Aygo X. Langzaam maar zeker wordt elektrisch rijden ook aan de onderkant van de markt daadwerkelijk interessant.