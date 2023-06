Vraag iemand om een MPV te noemen, en de kans is groot dat je Renault Espace als antwoord krijgt. Voor de nieuwe geldt dat niet meer, want dat is een SUV. Eigenlijk een Renault Austral met extra ruimte en een derde zitrij. Hoe erg dat is, zoeken we uit in een test.

Ik dacht dat de test over een Renault Espace ging, maar die foto lijkt van een Austral?

Dat klopt, maar het is toch echt de nieuwe Renault Espace. De stamvader van de MPV is in zijn nieuwste gedaante eigenlijk een SUV. Eentje die zijn platform en aandrijflijn deelt met de Austral en eveneens sterke uiterlijke overeenkomsten vertoont. Het grote verschil zit hem uiteraard achteraan, waar de Espace aanzienlijk meer inhoud heeft en - in tegenstelling tot de Austral - een derde zitrij mogelijk maakt.

De derde zitrij is een optie, wat kost hij dan?

Helemaal niets, dus dat is in ieder geval niet te duur. Eigenlijk is de derde zitrij standaard op de Espace en kun je hem desgewenst weglaten. In dat geval krijg je uiteraard wat meer bagageruimte. Afhankelijk van hoe je de eveneens standaard verschuifbare achterbank van de Espace instelt krijg je 581-777 liter en met de tweede zitrij plat wordt het 1.818 liter. De zevenzitter biedt 477-677 liter met de achterbank rechtop en 1.714 liter met de bank plat. Zet je de derde zitrij rechtop, dan blijft er een bijna symbolische 159 liter over. Wel heel fijn: onder de bagagevloer is een uitsparing voor de hoedenplank, dus die kan gewoon mee.

Oké, en kun je een beetje fatsoenlijk zitten op die derde zitrij?

Als volwassene niet echt. Als de mensen op de tweede zitrij een beetje willen inschikken is het te doen, maar zowel hoofd- als beenruimte is karig. Dat is in dit segment min of meer de norm. Voor kinderen is het beter vol te houden, al is het in- en uitstappen zelfs dan nog een uitdaging. Op de achterbank is het prima te doen als die een beetje naar achteren staat. De hoofdruimte is voldoende, al is het bij versies met het panoramadak zoals in de testauto niet overdreven ruim. Voorin is het een en al Austral in de Espace. Het ziet er mooi uit, het werkt heel behoorlijk en er is veel ruimte om spullen weg te leggen. Toch nog een vleugje MPV.

Komen de aandrijflijnen overeen met de Austral?

Ja, alleen heb je in de Espace geen keuze: er komt voorlopig alleen een E-Tech Full Hybrid 200. Dus een 1,2-liter driecilinder turbomotor die via een vierbak zonder koppeling de voorwielen aandrijft aan de ene kant en een 70 pk elektromotor die via zijn eigen tweeversnellingsbak dezelfde voorwielen aandrijft. De transmissie van de verbrandingsmotor kan schakelen dankzij een tweede elektromotor van 25 pk die de stress van de aandrijving afhaalt en indien nodig fungeert als generator voor de sterkere elektromotor. Het werkt op zich allemaal prima als je niet te veel vermogen vraagt. Maar omdat de Espace zo'n 100 kilo zwaarder is dan de Austral en je er met zeven man in kan, moet je soms weleens meer vermogen vragen en dan is de hybride wat wispelturig. De ene keer reageert de aandrijflijn meteen, de andere keer moet hij toch even nadenken voordat de hybride overgaat tot actie.

Over actie gesproken: wil het nog een beetje de bocht om?

Jawel, maar het onderstel is zo zacht als een cheesecake en de Espace weegt zo’n 1.600 kilo, dus hoewel er ruim voldoende grip is, nodigt het onderstel allerminst uit tot stevig bochtenwerk. Op de Esprit Alpine en Iconic zit standaard vierwielbesturing en een multilink achteras en hoewel dat erg prettig is voor parkeermanoeuvres, wordt de Espace er geen dynamische auto van. Geeft niets, want comfortabel is de SUV zonder meer. Daarbij is het een van de weinige hybride zevenzitters die voor minder dan €50.000 van jou kan zijn.