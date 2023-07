Test: Renault Clio facelift. Nieuw gezicht, bekend karakter

Het nieuws is bij de gefacelifte Renault Clio vooral in het visuele te vinden, maar toch grijpen we de gelegenheid graag aan om weer eens met de compacte Fransman op pad te gaan. Stiekem blijkt ook zijn hybride-aandrijflijn in de loop der jaren namelijk lekker fijngeslepen.

Wat is er precies nieuw aan deze Renault Clio?

Heel kort door de bocht is dat zijn neus, maar er is wel meer aan de hand. Renault vindt het tijd voor een flinke designtechnische update en voorziet de Clio van een front dat we vanaf nu op alle nieuwe Renaults gaan zien. De strakkere voorbumper met grote, min of meer verticale dagrijlichten zijn namelijk een belangrijk ingrediënt van het nieuwe familiegezicht van Renault, dat daarmee met deze auto voor het eerst op een productiemodel verschijnt. Ook de grotere grille hoort daar trouwens bij, net als het nieuwe logo. Op de foto’s is trouwens de sportieve voorbumper van de Techno- en Esprit Alpine-versies te zien. De eenvoudiger Evolution krijgt een wat minder uitgesproken, meer afgeronde voorbumper, zoals zustermodel Mitsubishi Colt die ook heeft. De Esprit Alpine-versie is nieuw en volgt bij de Clio Hybrid de E-Tech Engineered op. Die was op zijn beurt weer de opvolger van de RS-Line, zoals de sportieve uitvoering op niet-hybrides tot op het laatst heette. Ingewikkeld, maar we doen het er maar mee.

‘Esprit Alpine’ is dus geen echte hot hatch?

Dat klopt. Het gaat om uiterlijkheden, maar dan wel voor zowel het ex- als het interieur. Voor wat betreft de aandrijflijn zijn er in Nederland twee keuzes bij de nieuwe Clio: een driecilinder turbo met 90 pk en een handgeschakelde zesbak, en de inmiddels even bekende E-Tech Hybrid-versie. Die heeft 145 pk en is nog altijd gekoppeld aan een ingewikkeld hybridesysteem met twee elektromotoren, waarvan één met twee versnellingen, en een automatische vierbak met rechte vertanding en zonder koppeling of koppelomvormer. Dat alles kan op talloze manieren met elkaar samenwerken. De benzinekracht komt van een 1,6-liter viercilinder zonder turbo.

Is er nog wat veranderd aan die techniek?

Niet echt, maar Renault heeft de hybride sinds zijn introductie in 2020 wel meermaals verbeterd. In de eerste hybride Clio’s was er een heel orkest aan bijgeluiden uit de aandrijflijn, maar nu blijft de Clio mooi stil. In totaal levert de aandrijflijn inmiddels 145 pk en daarmee is de Clio zelfs in deze relatief zware (1.238 kg) vorm uitstekend bediend. Boven de 100 km/h is de felheid er wel uit, maar versnellen gaat vrijwel altijd soepel en vlot. Wel heeft de aandrijflijn nog steeds zijn eigenaardigheden, zoals onverwachte of juist lang uitblijvende schakelmomenten, maar echt storend is dat niet.

En rijdt de Renault Clio verder ook fijn?

Ook op dit gebied is er eigenlijk niets veranderd, maar dat is goed nieuws. Rijden doet de Clio dus als vanouds op een prettige manier. Hij is niet uitdagend sportief of bijzonder scherp, maar door zijn directe besturing en stevige onderstel wel lekker wendbaar en lichtvoetig.

Wat veranderde er dan wél bij de facelift van de Renault Clio, buiten de neus dan?

We noteren nog heldere achterlichten en een andere achterbumper, die op alle uitvoeringen hetzelfde is. Het interieur maakt kennis met nieuwe (leervrije) stoffen en materialen, een nieuw Renault-logo op het stuur en wat andere uitrusting. Zo is een 7-inch digitaal instrumentarium nu standaard, terwijl Renault als optie een 10-inch exemplaar biedt. Het bestaande infotainment wordt gewoon overgeheveld, inclusief het scherm dat in de meest luxe versies 9,3 inch meet en verticaal staat. Dat oogt nog altijd fraai, maar qua snelheid kan dit systeem zijn rivalen inmiddels niet meer bijbenen. Reacties zijn vaak stroperig en daarmee laat Easy Link-systeem zien dat het niet meer de jongste is.

En is de rest van het interieur ook verouderd?

Eigenlijk niet. Het is voor een auto in dit segment fraai afgewerkt en met zorg vormgeven, terwijl de zitpositie op de sportieve stoelen van de Esprit Alpine ook goed voor elkaar is. Op de bediening is ook al weinig aan te merken. Voor de binnentemperatuur zijn er grote, heldere en fraaie knoppen, het scherm achter het stuur laat zich logisch via knoppen op dat stuur bedienen. Een ruimtewonder is het trouwens niet: de achterbank is behoorlijk krap en de hybrideversie levert fors in als het gaat om bagageruimte, met een totaal van 301 liter.

Laat me raden: Renault grijpt de facelift aan om de prijzen flink te verhogen.

Verrassing: nee! Op het moment van schrijven weten we slechts één prijs, die van de topversie. Met €30.120 is die Renault Clio E-Tech Hybrid Esprit Alpine geen koopje, maar mooi wel voordeliger dan zijn directe voorganger. Die E-Tech Engineered kostte €30.865.