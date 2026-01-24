De tweede generatie Porsche Macan is altijd een volledig elektrische auto. Een beslissing waarover inmiddels de nodige twijfels bestaan in Duitsland; een benzineversie lijkt nu toch onderweg. Maar zouden we in ons EV-land Nederland meer willen dan stroom? Het topmodel in de vorm van een Macan Turbo mag laten zien wat hij in huis heeft.

Waarom is er Porsche Macan er eigenlijk alleen als EV?

Tsja, het antwoord op die vraag houdt veel bestuurders bezig ... We zouden op de redactie niet graag in de schoenen staan van de bestuursvoorzitter van een grote autofabrikant. Want welke koers moet je kiezen? Zo lang doorgaan als mogelijk met benzine? Volledig over op stroom? Of van alles wat leveren met het risico dat je overal nét niet tevreden over bent? De politieke wind waait iedere keer uit een andere hoek, net als het sentiment van de koper. Hoe kan je zo beleid maken voor de lange termijn? Je kunt het Porsche niet kwalijk nemen dat het inmiddels wat twijfels heeft over de beslissing de tweede generatie Macan alleen als volledig elektrische auto te ontwikkelen. Ja, het was een gok. Maar EV was bezig met een enorme opmars, overheden buitelden over elkaar heen met fiscale cadeautjes voor EV-kopers en benzine leek achterhaald.

Maar de kentering in het sentiment kwam snel, de fiscale steun verdween en in bijvoorbeeld Zuid-Europese landen is de vraag naar EV nog niet bizar hoog. Voor een belangrijke automarkt als Italië kan dat Porsche extreem veel marktaandeel kosten. En dus zijn er nu plannen om alsnog met een Macan-met-benzinemotor te komen. Of althans een opvolger van de benzine-Macan als ze hem niet dezelfde naam willen geven als de EV. De technische basis is niet lastig, Audi heeft immers net een nieuwe Q5 en de eerste Macan deelde ook zijn platform met deze SUV. Iets wat tijdens het rijden van de auto niet te merken was trouwens, daar hadden de technische tovenaars van Porsche wel voor gezorgd. Reken vooral op plug-in hybrides, maar hoe dan ook met een benzinetank.

Maar een Porsche Macan met benzinemotor zal hier wel duurder worden ...

Maar Nederland is niet bepaald een gemiddelde automarkt. Elektrisch zet door en dat zal door overheidsbeleid de komende jaren niet minder worden. De wortel in de vorm van belastingkortingen is inmiddels wel vervangen door een stok met de pseudo-eindheffing en nóg hogere accijns, maar het resultaat zal er niet minder om zijn. Kijken we naar de verkooplijsten dan verkoopt de elektrische Macan bovendien veel beter dan de benzineversie ooit heeft gedaan! Afgelopen jaar gingen er maar liefst 1.000 Macans op kenteken in Nederland, de piek van de benzineversie was 445 stuks in 2017. Dus Porsche verliest niet bepaald marktaandeel. Maar het zou natuurlijk kunnen dat het merk het nóg beter zou doen als er ook een benzineversie was. Komen we iets te kort met alleen stroom? We proberen het met het topmodel in de vorm van de Macan Turbo.

Vreemd, zo'n Turbo-naam voor een EV. Is hij wel snel?

Ja natuurlijk! Al sinds de komst van de eerste elektrische Porsche in de vorm van de Taycan werd duidelijk dat het vermogensaspect niet bepaald een zorgenkindje is. Tesla leerde ons hoe gemakkelijk vermogen en elektrisch rijden samen gaan en de Macan is geen uitzondering. De Turbo-versie heeft 639 pk, althans, tijdens de launchcontrole. Bij normaal rijden moet je het doen met een ‘schamele’ 584 pk. Ter vergelijk, de oude benzine-Macan had als Turbo een turbo-V6 met 440 pk. Dat vonden we toen al snel. De elektrische versie sprint in 3,3 tellen naar 100 km/h. Anders dan de Taycan heeft hij een enkele versnelling waardoor hij bij 260 km/h al piekt. Minder dan 270 km/h+ van de snelste benzine-Macan: vermogen is in dit geval niet alles. Maar op elk moment heb je kracht over, geen schakelmomenten of twijfel, enkel uitstekend te doseren kracht.

En niet alleen in rechte lijn. De Turbo kent wat verschillen met de minder dure versies, waaronder een sperdifferentieel op de achter met een grotere elektromotor. Daarmee komen we op het rijden. De Macan is een auto met een verhaal. Waar de Taycan binnen een kilometer bijna net zo vertrouwd aanvoelde als een 911, is dat bij deze SUV anders. De besturing is opvallend direct en de luchtvering stabiliseert minder snel dan je zou denken. Ook voel je hoe de wielstand op sportief rijden is geënt, met krakend rubber als je met volle stuuruitslag uit een parkeervak rijdt. Als een mannetje van 1.65 die hele dagen in de sportschool hangt om zijn lengte te compenseren voelt de Macan stevig en gedrongen.

De vierwielsturing doet hierbij ook een duit in het zakje en zorgt dat de koets extreem van koers verandert bij stuurinput. Deze directe besturing in combinatie met de hypergevoelige demping maakt hem wat nerveus, zeker de eerste uren. Juist omdat Porsches ongeacht het model vaak voelen als thuiskomen is dat anders dan anders. Maar het slijt, en sneller dan we denken. Op lange afstanden valt op hoe stil de auto is, en hoeveel comfort er eigenlijk is ondanks zijn hyperactieve onderstel. Zet de keuzeknop op het stuur op sport en ineens merk je hoe Porsche zich onderscheidt van al die andere elektrische SUV’s met debiel veel vermogen. Puur op vermogen zet de kont een flink stap opzij. Ondanks de relatief korte wielbasis kun je de auto vervolgens op instinct opvangen. De enorm directe besturing helpt hierbij, overpakken is niet nodig. Dan merk je ineens hoe de Macan op zijn plek valt. Je voelt nergens alsof er offers zijn gemaakt voor de dagelijkse ritten, hoewel op slecht wegdek de grote wielen hard kunnen doorkomen. Al met al is hij hyperdynamisch en zonder twijfel de best sturende SUV in zijn segment. Hoogstens is hij als Turbo iets onrustiger dan we van de meeste Porsches, en helemaal de SUV’s, gewend zijn. De 4S doet dat al iets anders en de instappers op stalen veren helemaal.

Binnenkort kunnen we ook met de GTS op pad; het wordt interessant om te zien of die zoals zijn vermogen en prijs doen vermoeden tussen en Turbo inzit, of dat hij op sportief vlak juist de Turbo voorbij gaat. In ieder geval heeft Porsche met het volledige topmodel zonder meer bewezen dat het zijn logo niet zomaar op elke auto plakt, elektrisch of niet. De kunde van de ingenieurs druipt door de auto. Het blijft wel opvallend dat de mate van regeneratie niet aan te passen is. Ja, in de sportstand is het ietsje meer, maar hier geen flippers of andere mogelijkheden om het aan te passen. Porsche is te veel bezig met zijn auto’s om dat een fout te noemen, het is (net als in de Taycan!) duidelijk een bewuste beslissing: remmen doe je maar met je rempedaal. Bij sportief rijden heb je dan meer controle, maar bij dagelijkse ritten is het toch fijn om zelf de keus te hebben. Vergelijk het met terugschakelen voor een bocht voor net dat beetje extra vertraging en controle.

Maar hoe ver kom je in zo'n elektrische Porsche Macan?

Al die power komt niet zonder een prijs. De Turbo gaat merkbaar minder efficiënt met zijn stroom om dan zwakkere broeders die we eerder in een vergelijkende test hadden. De temperaturen rond het vriespunt hielpen uiteraard niet, maar dan viel het alsnog wat tegen gezien de gloednieuwe techniek van het PPE-platform, wat Porsche deelt met onder meer de Audi Q6. Onze score van krap 24 kWh/100 km was echt het maximale wat we er bij normaal rijden uit konden persen. Als we de snelheid in de koude avonduren opvoerden ging al het snel richting 30 kWh. Gelukkig heeft de auto zoals elke elektrische Macan een 95-kWh accu zodat we alsnog zo’n 400 kilometer ver kwamen. Mocht je verder willen dan kan je dankzij zijn 800-vol systeem tot ver over de 250 kW snelladen. Ook handig: de auto heeft (net als de Taycan) aan twee kanten een laadopening voor het laden op wisselstroom, zodat je niet onnodig met je kabel hoeft te hannesen. Een niet te onderschatten handigheid.

Het interieur is hoogwaardig en je ziet nergens dat je rijdt met een broer van de Audi Q6. De stoelen zijn super, de zitpositie voor een SUV uitstekend en de ergonomie is ondanks het touchscreen goed op de bestuurder geënt. Alleen de merkwaardige touchknoppen op de middentunnel doen goedkoop aan omdat het hele vlak meebeweegt als je iets bedient. Bovendien kun je niet voelen of je op de goede plek zit met je vinger dus dan moet je toch even je blik van de weg halen. Het multimediasysteem is modern en snel, maar de andere grote Duitse drie zijn merkbaar uitgebreider en veelzijdiger. Ruim is de auto niet. Ja achterin kan je zitten en alles is mooi afgewerkt, maar voor langere mensen is het schipperen. Ook qua hoofdruimte, die nadrukkelijk te lijden heeft onder de vorm van de auto. De kofferbak is wel prima voor dit segment, met 480 liter. Bovendien zit er een forse frunk (oude kost voor een 911 maar nieuw voor een Macan) in die 84 liter extra geeft.

Door al dat belastingvoordeel is de Porsche Macan wel voordelig toch?

Bij welke Porsche dan ook is er nooit sprake van ‘voordelig’. Maar in Nederland heb je met deze Macan in ieder geval het voordeel dat hij zo goed als bpm-vrij is. Een mogelijk toekomstige benzine-versie, plug-in hybride of niet, zal erg veel duurder zijn vanwege de belastingdruk. Dat spreekt bij ons al voor deze EV-versie. Los daarvan kan je jezelf wel geld besparen door niet voor de Turbo maar een instapper of eventueel 4S te gaan. Die laatste laat niet per se extreem veel sportiviteit liggen vs de Turbo, al helemaal omdat we het hier nog altijd over een SUV hebben. De basisvariant met achterwielaandrijving geeft door een lager gewicht en een wat puurder onderstel ook heel wat terug in ruil voor de vermogensvermindering. En als bonus houd je bijzonder veel geld in je zak: kaal is de instapper €35.000 voordeliger ten opzichte van de Macan Turbo, die €120.000 kost. Zonder opties welteverstaan, want Porsches bestaan niet kaal. Onze demo op deze foto’s kost een lieve duit van €144.000. Maar we hebben het bij dit merk wel eens erger gezien.

Maar missen we nu benzine of niet? Eigenlijk niet. In een 911 zal het verhaal heel anders zijn, maar in een compacte SUV is het geluid van een V6 (of bij de instappers zelfs een viercilinder) nu niet iets wat de auto maakt of breekt. Ook niet in een SUV van Porsche. Bij een 911 of binnenkort de elektrische 718 wordt die vraag een stuk relevanter, maar de recordverkopen van de elektrische Macan afgelopen jaar lieten eigenlijk al zien wat deze test bevestigd: meer dan een elektrische Macan hebben we in Nederland niet per se nodig.

