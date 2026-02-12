Aha, de Porsche Macan GTS. Zeker een makkelijke invuloefening?

Dat leek ons ook. Het vermogensverschil met de Turbo-versie, 68 pk, is vrij gering, waardoor het meer als een invuloefening oogde. Bij bijvoorbeeld de Taycan is het vermogensgat veel groter en bij alle benzinemodellen kan je nog wat bijzonders doen met de motor. Dit leek meer een kwestie van vakjes opvullen. De auto heeft ook de grotere elektromotor van de Turbo op de achteras en standaard luchtvering. Al met gewoon het topmodel dat een beetje is afgeknepen en wat uiterlijke snuisterijen heeft gekregen. En dat hij standaard een centimeter lager ligt maakt ook niet zoveel uit als de Turbo dankzij luchtvering in de sportstand net zo laag is. Maar de verantwoordelijke Duitse engineer is professioneel beledigd als we hem onze twijfels voorleggen. “Nee, de GTS is anders. We hebben flink naar het onderstel gekeken. De demping is anders, vooral op de vooras om de turn-in scherper te maken. Ook de stabilisatiestang is veel steviger. Je kent de (Macan) Turbo? Mooi. Je merkt het meteen, geloof me.”

En, merkte je het?

Gelukkig: ja. Zijn woorden blijken geen bluf, en zo kennen we Duitsers ook niet. Voordat er zóveel overtuiging is, weet je dat er echt wel iets aan de hand is. De auto ligt inderdaad merkbaar strakker en de turn-in is beter. En dat terwijl er echt niet zoveel mis was met de dynamische kwaliteiten van de Macan Turbo. Maar die auto had evengoed wat merkwaardige trekjes in de demping, vooral in de ‘normal’-stand. Maar ook dat is eruit. De GTS is snaarstrak en eigenlijk zo sportief dat het voor een SUV te veel is. Binnen het EV-spectrum is het zelfs meteen met afstand de meest dynamische auto in zijn klasse, maar ook stoeren benzinemodellen zouden het lastig hebben. De besturing is zo puur Porsche als het maar zijn kan, waarbij het opvallend is hoeveel directer de besturing is in vergelijking met bijvoorbeeld de Taycan en de benzine-Macan. Onze testauto heeft daarbij de optionele achterwielsturing die geen enkele GTS-koper zou moeten laten liggen. Niet alleen krimpt de SUV nog meer om je heen waardoor het écht sportieve werk hem nog beter afgaat, maar het praktisch gemak neemt merkbaar toe door de kleinere draaicirkel. Op de half besneeuwde bergpassen in Zuid-Frankrijk is het systeem vooral nuttig in hairpins om de neus de goede kant op te krijgen. Door de elektrische aandrijving geen twijfel of het in de 1e of 2e versnelling moet, maar meteen instant trekkracht zodra de neus de goede kant op staat. Of zelfs iets daarvoor nog, want de motor achterin krijgt, zeker in de sport-plus-stand, duidelijk voorrang. Genoeg om net even die kleine zwieper aan de te krijgen voordat je de bocht uit knalt. Met 516 pk is de auto uiteraard snel zat op elk moment, geen seconde mis je het extra vermogen van de Turbo met zijn 584 pk.

Heeft de Porsche Macan GTS nog leuke unieke features?

Het benoemen waard is Porsches Electric Sport Sound, wat zorgt voor wat extra rijbeleving. Het gevaar bij dit soort synthetische trucjes is altijd dat het te veel van het goede is, waardoor het overduidelijk nep is. Maar in de GTS is het verrassend goed gelukt. Het knapste is niet eens het geluid bij snelheid, maar de semi V8-brom bij stilstand. Die klinkt zacht en elektrisch genoeg om niet cringe-fake te zijn, maar heeft net dat roffeltje dat je bij stilstand de power van de auto ‘hoort’. Geinig en knap gedaan.De auto oogt zoals verder zoals het hoort. De bekende rode GTS-kleur (Carmine Red) op deze pagina’s is niet verplicht: het merk heeft ook mooie nieuwe Slate Grey Neo of Lugano Blauw. Daarbij heeft de GTS-typische zwarte accenten, zoals de sideskirts, bumpers en rondom de koplampen. Daarbij de donkere wielen en hij valt meteen op naast andere Macans. De stroomvoorzieningen zijn bijna gelijk aan de andere Macans: een 100 kWh-accu die je met maximaal 270 kW kunt snelladen. Wat nieuw is: de track modus. Hierbij wordt de accu extra gekoeld voor maximale langdurige prestaties. We kennen het van de Taycan GT Turbo. De GTS is net een fractie zuiniger dan de Macan Turbo, waardoor je 586 papieren kilometers ver komt. De praktijk zal wel iets weerbarstiger zijn, maar er is in ieder geval genoeg marge. Ook handig als je er iets achter wil hangen: met de komst van de GTS ging het trekgewicht van de auto omhoog naar 2.500 kilo. Daarmee krijg je Nederland wel warm!

En hij is niet bepaald overbodig dus

Nee de GTS niet... De capaciteiten van de auto staan buiten kijf. De vraag is nu vooral of het niet wat te druk in het gamma is. Want de GTS verslaat eigenlijk de Macan Turbo als topmodel van de range. Hij is sportiever en merkbaar wat verder fijngeslepen. Het vermogensgat is zo gering dat het in de praktijk niet bestaat. “De Turbo is meer de allround auto”, vindt Porsche zelf. Vooral het comfortverschil is wat je daar in de praktijk dan van merkt. Maar in dat geval ben je eigenlijk met de Macan 4S net zo goed bediend. Die is voor een SUV toch al snel zat. Wie vindt van niet, is vermoedelijk zo’n dynamischer rijder dat hij of zij beter is bediend met de GTS… Een opvallend verschil met elke andere Porsche waarbij je de keuze hebt tussen 4S-, GTS- en Turbo-versies, daar ligt het allemaal wat verder uit elkaar. Daarmee is het grootste nadeel van de auto dat hij te goed is naast het bestaande gamma. En waar we vooraf hadden gedacht dat de GTS wellicht een beetje overbodig zou zijn, maakt hij nu juist een andere Macan wat overbodig.