Porsche heeft de Cayenne een grondige update gegeven omdat zijn volledig elektrische opvolger nog een paar jaar op zich laat wachten. Hierdoor moet het huidige model nog even mee. Weet de SUV de merkwaarden van de van oorsprong sportwagenfabrikant hoog te houden of is de uiterste houdbaarheidsdatum in zicht?

Waarom geeft Porsche de Cayenne na zes jaar alsnog een update?

Voor Porsche is de Cayenne een reddingsboei, de SUV levert sinds zijn introductie in 2002 een serieuze bijdrage aan de financiële gezondheid van de autofabrikant. Inmiddels zijn ze bij de derde generatie en die gaat ondertussen al weer zes jaar mee, waarmee het eind van diens levenscyclus in zicht lijkt. Porsche heeft echter nog geen opvolger klaar staan. Generatie vier wordt namelijk volledige elektrisch en daar hebben ze nog even werk aan, reken op een jaar of drie. Maar goed, ondertussen de kip met de gouden eieren slachten omdat er nog geen opvolger klaar staat is niet slim. Vandaar dat Porsche de huidige Cayenne een update geeft om hem nog een paar jaar actueel te houden, en dat houdt meer in dan alleen een nieuwe bumpers en andere koplampen.

Is iedere verandering een verbetering?

Nee. De vernieuwde Cayenne heeft voortaan een Taycan-achtig dashboard dat gedomineerd wordt door grote beeldschermen en glimmende zwarte vlakken. Het instrumentarium heeft nog wel de contouren zoals die van de klassieke Porsches, maar is in werkelijkheid een vrijstaand beeldscherm waarop je de gewenste informatie naar eigen inzicht kunt indelen. Het is niet per se beter dan de analoge klokken van voorheen, maar het ziet er modern uit. Het instrumentarium wordt geflankeerd door een startknop (in Porsche-traditie links) en een rijrichtingschakelaar (rechts). De oorspronkelijke versnellingspook is hierdoor komen te vervallen. Dit levert op de middentunnel extra ruimte op voor een opbergvakje en een zwart glazen paneel waarmee je de basisfuncties van de airco kunt bedienen; fysieke knoppen zijn tot een uiterst minimum teruggebracht, dat levert een kostenbesparing op maar de bedieningsvriendelijkheid gaat er niet op vooruit, het vraagt net even te veel aandacht. Al is het wel prettig dat het systeem niet nerveus reageert op de vingerbewegingen die je op het paneel maakt: je moet echt drukken voor er iets gebeurt, waarna je vervolgens het paneel – als een vorm van feedback - iets naar beneden voelt gaan, net als een echte drukknop. Gelukkig zit de belangrijkste schakelaar – de rijmodusdraaiknop –voortaan standaard op het stuur en ook voor de regeling van het audiovolume is er nog een echte draaiknop, wel zo prettig.

Is er net als in de Taycan een eigen beeldscherm voor de passagier?

Ja, als optie. Het nieuwe dashboard maakt net als in de Taycan een scherm mogelijk voor de bijrijder. Die kan hierop het volledige multimediasysteem bedienen en zelfs tijdens het rijden video’s kijken. Voor de veiligheid kennen we bij Mercedes het systeem dat de ogen van de bestuurder monitort en de film stilzet zodra het systeem in de gaten heeft dat de chauffeur meekijkt. Porsche doet het anders en voorziet het scherm van een speciale laag waardoor je alleen wat ziet wanneer je er recht voor zit en niet als je er schuin op kijkt (zoals vanaf de bestuurdersstoel). Dat laatste betekent overigens ook dat de zijkanten van het scherm voor de bijrijder al enigszins wazig worden. Je kijkt daar tenslotte onder een hoek naar, weliswaar een kleine hoek, maar toch.

Is de vernieuwde Cayenne net zo groot als voor de facelift?

De basisstructuur van de auto blijft ongewijzigd waardoor er aan de binnenmaten niets verandert: voorin heb je een zee aan ruimte, achterin is het onder het schuinaflopende coupé-dak iets minder en de inhoud van de kofferbak hangt af van de gekozen carrosserievorm en of er al dan niet een accupakket schuilgaat onder de bodem; van de 772 liter in de conventioneel aangedreven SUV blijft in de PHEV Coupé slechts een bescheiden 434 liter over.

Is de vernieuwde Porsche Cayenne er ook weer als PHEV?

Jazeker, onze eerste kennismaking hebben we zelfs met de plug-in hybride. Zowel het systeemvermogen als het gecombineerde maximum koppel is bij de E-Hybrid iets gestegen. Dat is volledig toe te schrijven aan de herziene elektrotechniek. Het maximum vermogen en het maximum koppel van de V6 zijn na de update namelijk iets teruggeschroefd, terwijl die bij de elektromotor juist hoger zijn geworden. Dit laatste mede dankzij het accupakket met zijn van 17,9 naar 25,9 kWh gestegen capaciteit. Door die grotere accucapaciteit is de WLTP-actieradius toegenomen van 42 tot 74 km. De V6 en de elektromotor vormen samen met de achttrapsautomaat een hele prettige aandrijfeenheid. Wanneer je het rustig aan doet gaat het heel mooi vloeiend en ga je op sportief, dan reageert de aandrijflijn lekker scherp en zorgt een overdaad aan trekkracht voor een flinke duw vooruit, direct op afroep beschikbaar. Althans zolang er nog genoeg elektronen zijn om de elektromotor te voeden. Met een lege accu komt het moment dat de V6 op zijn tenen moet lopen veel eerder en blijven de prestaties enigszins achter, best jammer wanneer we met een stevig tempo over de Duitse autobahn (willen) jagen. Maar goed, in de dagelijkse praktijk zul je er op het Nederlandse wegennet weinig last van hebben.

Heeft een SUV van dit kaliber standaard luchtvering?

Nee, in principe krijgt de Cayenne schroefveren mee, maar dan wel in combinatie met vernieuwde schokdempers. Wij rijden de auto met de optionele adaptieve luchtvering. Die was al goed en is nu nog verder verfijnd waardoor er nog minder beweging in de koets zit, zonder dat het comfort er onder te lijden heeft. Hoewel de E-Hybrid volgens het kentekenbewijs bijna 2,5 ton weegt komt de auto een stuk lichtvoetiger over. Een knappe prestatie van de Porsche-ingenieurs.