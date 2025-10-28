De nieuwe Porsche 911 Turbo S gaat verder waar de vorige gebleven was. Die werd een stuk scherper en sportiever. De nieuwe is dat ook en de Porsche 911 Turbo S is voortaan bovendien een hybride. Zoals een Toyota Prius. Maar dan net even anders.

Waarom is de nieuwe Porsche 911 Turbo S een hybride?

Ooit was de 911 Turbo het onbetwiste alfamannetje, dankzij de overstap van racetechnologie naar de openbare weg. Die positie kwam onder druk te staan. Eerst door de puristische GT-modellen, en later doordat zelfs de standaard Carrera-modellen turbo's kregen. De Turbo verkeerde daardoor in een identiteitscrisis. Voor de huidige generatie maakt Porsche de auto daarom niet alleen sneller, maar ook een stuk sportiever. Met de nieuwste facelift gaat het merk nog een stap verder: de 911 Turbo wordt een T-Hybrid en is voorlopig altijd een S.

Hoe werkt het T-Hybrid systeem in de 911 Turbo S?

Wie vreest voor een soort Prius met de motor achterin, kan gerust zijn. Dit is een performance-hybride. De basis is een nieuwe 3,6-liter boxermotor, gecombineerd met niet één, maar drie elektromotoren. Twee daarvan zijn geïntegreerd in de twee (kleinere) turbo's. Deze e-turbo's spoelen daardoor bliksemsnel op; de elektromotoren laten ze al draaien voordat de uitlaatgassen dat doen. Een derde, 81 pk sterke elektromotor is verwerkt in de PDK-transmissie voor directe kracht. Het resultaat is ironisch genoeg de meest 'atmosferische' 911 buiten de GT3: de reactie op het gaspedaal is direct en vloeiend, zonder turbogat.

Wat zijn de prestaties van de hybride 911 Turbo S?

De combinatie van de 3,6-liter zescilinder en de drie elektromotoren levert verbluffende cijfers op. Het systeemvermogen stijgt van 640 pk en 760 Nm naar een totaal van 711 pk en 800 Nm. Gekoppeld aan launch control en vierwielaandrijving resulteert dit in een 0-100 km/u sprint in slechts 2,5 seconde – en Porsche geeft toe dat dit in de praktijk vaak nog sneller is. De topsnelheid is met 322 km/u een fractie lager dan voorheen. Volgens Porsche is het door slim energiemanagement (de e-turbo's en remmen regenereren energie) in de praktijk onmogelijk om de 1,9 kWh accu leeg te rijden.

Hoe beïnvloedt het extra gewicht de rijervaring?

De hybride technologie voegt 85 kilo toe, wat het totaalgewicht op 1.725 kilo brengt. Dankzij het nieuwe 400 Volt-systeem werken cruciale componenten zoals de actieve stabilisatoren en het neusliftsysteem echter veel sneller dan voorheen. Op het circuit merk je daardoor nauwelijks iets van het extra gewicht. De systemen (vierwielaandrijving, achterasbesturing, adaptieve dempers) berekenen 200 keer per seconde wat ze moeten doen. Dit voelt niet kunstmatig aan, maar juist naturel en homogeen. De 911 Turbo S rijdt met magisch gemak, is zeker niet steriel, maar biedt iets minder theater dan een pure supercar.

Wat kost de Porsche 911 Turbo S en wie zijn de concurrenten?

De Porsche 911 Turbo S begint in Nederland bij € 352.300, exclusief opties. En die opties zijn talrijk en duur, zoals een 40 procent stijver sportonderstel of een leerpakket van € 11.000. Hiermee komt de alfa-911 in het vaarwater van supercars als de Ferrari 296 GTB en McLaren Artura, die lichter en exotischer zijn. Het voordeel van de Porsche is zijn ongeëvenaarde dagelijkse bruikbaarheid. Het comfort is hoog, de afwerking prachtig en je kunt zelfs (gratis) de achterbank terug laten plaatsen.