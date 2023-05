De Porsche 911 Carrera T is stilletjes aan het ongekend grote 911-gamma toegevoegd. Naar bekend recept betreft het de basisversie, de Carrera dus, die lichter is en luider. Genoeg reden om zijn stille entree te vieren met een test.

Is de 911 Carrera T niet gewoon een marketingtruc?

Een Carrera T weegt 35 kilo minder en verder zijn de meeste zaken ook los aan te vinken op de normale Carrera, maar Porsche weet het gewoon leuk te brengen onder de noemer Carrera T. Een jaar of vijftig geleden was de Carrera T een uitvoering van de 911, en dat bracht Porsche in het vorige decennium op het idee die naam af te stoffen voor de opgefruite basisversies van diverse modellen. Zelfs van de Macan is er tegenwoordig een T.

Niet zo bijzonder dus, zo’n T?

Toch wel. Misschien had ik maar beter niet de Porsche 911 Carrera T moeten pakken voor de verkenning van het Bridgestone-testcircuit. Dat schiet door me heen wanneer ik de tweede auto van deze AutoBild Test the Best-dag rijd, de bepaald niet misselijke maar wat meer gewenning vragende BMW M2. Want wat is die opgefruite, lichter gemaakte uitvoering van de basis-Elfer een auto die snel om je heen groeit! Dat betekent dat hij meteen doet wat je wilt, dat hij reageert hoe je verwacht dat hij zal reageren en dat zonder zo hard richting de volgende bocht te schieten dat je zintuigen het niet bij kunnen houden.

Hoe hebben ze de T aangepast ten opzichte van de 911 Carrera?

Door isolatiemateriaal achterwege te laten, komen de machtige klanken van de zingende zescilinder boxer lekker hard naar binnen. Een geluid waarvan je nooit genoeg krijgt en waarover je in het geval van de testauto de volle regie hebt. Het is er namelijk een met handbak, een zevenbak. Versnelling vijf, zes en zeven komen op dit circuit, met op het binnenterrein een lekker bochtig asfaltlint en een heuse kombaan daaromheen, niet in actie. Het weglaten van geluidswerend materiaal verhoogt de feestvreugde en verlaagt het gewicht, al komt dat nog meer op het conto van het achterwege laten van een achterbank. Als je de twee kleine zitjes die daarvoor in een 911 moeten doorgaan tenminste zo kunt noemen.

Heeft de T ook meer vermogen en rijdt hij anders?

Nee, hij heeft dezelfde 385 pk boxer zescilinder met turbo’s. De communicatieve, directe besturing en de directe response van de auto maken de Carrera T heerlijk voorspelbaar. Er zit zo veel balans en rust in deze uitvoering dat het maar weer eens aantoont dat je echt geen 600 of 700 pk nodig hebt om je prima te vermaken in een sportauto. Natuurlijk, de GT3 RS die ik even later rijd is van een hele andere orde, met een downforce alsof het een cupauto betreft maar van die 911 verwacht je gewoon de allerheftigste sensaties. Het standaard aanwezige sperdifferentieel laat de T zo lekker aanvoelen op het circuit. Deze Carrera T is gewoon een nog leukere versie van de best al zeer fijne, normale 911 Carrera.

Hoe herken je de 911 Carrera T?

Er zijn wat uiterlijke details laten de T anders smoelen. Grijze spiegelkappen, strepen en wielen. Daarbij is de T altijd uitgerust met de sportuitlaat, dus met twee ovale eindstukken. En er zijn natuurlijk speciale aanduidingen met klassiek ogende striping.

Is de 911 Carrera T snel?

De prestaties in rechte lijn zijn naar huidige maatstaven niet echt indrukwekkend. Van 0 naar 100 gaat in 4,0 seconden als je de versie met PDK (automaat met dubbele koppeling) neemt. Wil je zelf roeren met de pook, in deze Porsche een waar genot waarbij je ook nog eens die bijzondere beweging van 6 naar 7 kunt maken, dan duurt het een halve tel langer. Op de sprint van 0 naar 200 loopt het verschil op tot 0,9 tellen, want de Carrera T met PDK doet dat in 14,2 seconden, de handbak heeft er 15,1 seconden voor nodig. Who cares, dit is nou typisch zo’n auto waarmee je nog kunt genieten van het echte, oldskool sportieve rijden. Met een rauwe, raspende benzinemotor, een exact schakelende handbak en fantastische rij-eigenschappen.

Voor wie is de 911 Carrera T bedoeld?

Een Carrera T is er voor de purist die niet zo extreem wil of kan gaan als de GT3 of GT3 RS of het budget niet heeft voor een 911 GTS. De normale Carrera kun je ook met vierwielaandrijving bestellen, als Cabriolet of in een combinatie van beide, de Carrera T is er alleen als 2WD-versie. Over budget gesproken, een Carrera T is er wel voor minder dan €200.000, voor de zwaarder gemotoriseerde en nog sportievere op de Carrera S gebaseerde GTS-versies beginnen de prijzen bij €210.000, om van het hoogst haalbare sportieve 911-genot (GT3’s) te genieten schieten de bedragen al richting de 3 ton. Dan hebben we de Turbo en de Turbo S nog niet eens genoemd.

Is de 911 modellijn dan nu eindelijk compleet?

Nou, nee want Porsche werkt aan een 911 ST, wat weer een GT3 Touring is die van wat zaken ontdaan is en dus ook hoog op de sportieve ladder komt te staan. Zo groeit het aantal 911-varianten verder en verder, nu we de Carrera T gereden hebben weten we echter dat je met een exemplaar aan de onderkant van het gamma al voldoende lol kunt beleven.