Porsche 718 Spyder RS

Eigenlijk is de Porsche 718 Spyder de ultieme vorm van de Porsche Boxster, alleen heet-ie geen Boxster meer. En ergens is dat ook wel passend, want dit is de Boxster voorbij.

Alweer een nieuwe variant van de 718?

Ja, en deze zag je ook wel een beetje aankomen. Want nadat de 718 Cayman alle GT-spulletjes van de 911 GT3 had geleend, moest er met de Boxster, pardon: 718 Boxster natuurlijk iets soortgelijks gebeuren. En omdat de 'gewone' Spyder ook al geen Boxster heet, resulteert dat in 718 Spyder RS. Kort door de bocht de open versie van de Cayman GT4 RS.

Dus het is lekker makkelijk scoren?

Valt mee, want er is best nog wel een hoop werk gedaan om van de Spyder RS iets bijzonders te maken. De motor en bak komen een op een over, maar aan het chassis is behoorlijk geslepen, de veren en dempers zijn fors softer afgesteld bijvoorbeeld. Dit is namelijk een auto die voor de openbare weg is en op het circuit gebruikt kan worden. In plaats van de Cayman, die voor het circuit is en op de openbare weg gebruikt kan worden. Dus hoewel het onderstel zeker stevig is, kun je er prima lange afstanden mee maken. Zelfs met de dempers in sportstand is de auto echt niet hard. Wel heerlijk communicatief. Echt een auto die beter wordt als je er naar luistert.

Over luisteren gesproken, hoe is de motor?

Geweldig, die 4,0-liter zescilinder boxer uit de GT3, die 9.000 toeren aankan, klinkt sowieso als een klok. Vanaf 3.000 begint-ie te trekken en de laatste 3.000 toeren zijn bijzonder spectaculair, zelden voelde 500 pk zo snel. En omdat de luchtinlaat naast je oor zit en het dak eraf kan, krijg je een onvergelijkbare geluidsbeleving. Het is echt een waanzinnig feest en dat geldt ook voor de PDK bak.

Is-ie heel veel zwaarder dan de Cayman?

Nee, sterker nog: hij is bij gelijke opties 5 kilo lichter en als je het danktentje thuis laat nog eens 8 kilo. Overigens is dat daktentje wel volledig handmatig en het is even werken om het erop te krijgen. Dus bij een plotse bui ben je nat voordat het erop zit. Dat klinkt wat armoedig voor een sportwagen die meer dan 2,5 ton moet kosten, en in deite is dat ook zo. En toch voelt dit desondanks niet alleen als de ultieme Boxster, maar misschien wel als de beste sportwagen met middenmotor die Porsche ooit bouwde.