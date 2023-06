Tien jaar geleden creëerde Peugeot met de eerste 2008 een nieuw segment, dat van de compacte cross over. Zijn opvolger, het huidige model, debuteerde in 2019 en is veel nadrukkelijker een SUV. Een kleine vier jaar na de marktintroductie is het tijd voor een facelift, inclusief een verbeterde elektrische versie. Die e-2008 staat klaar voor een eerste kennismaking.

Waaraan herken je de vernieuwde Peugeot 2008?

De 2008 mag dan in hetzelfde segment vallen als onder meer de Renault Captur en Toyota Yaris Cross, hij oogt een stuk groter. Hij is weliswaar wat langer dan veel van zijn soortgenoten maar niet significant hoger of breder. Vooral de hoge neus en het indrukwekkende front zetten je op het verkeerde been. Nu we het toch over de voorkant hebben: die is compleet nieuw en toont het huidige gezicht van Peugeot, zoals de vernieuwde 508 ook al heeft. Meest in het oog springende detail is de nieuwe dagrijverlichting, die niet langer uit de bekende ‘slagtanden’ bestaat, maar gevormd wordt door drie rechtopstaande led-strepen aan weerszijden van het front. Zo herken je een Peugeot nóg gemakkelijker in de binnenspiegel. Verder valt op dat de typeaanduiding van de motorkap verhuisde naar een plekje net iets boven de grille, waarin ook het nieuwe merklogo prijkt. De Allure en GT hebben een iets fraaiere grille dan het basismodel Active, die herken je aan de horizontale balkjes.

Is de achterkant ook aangepakt?

De achterlichten hebben niet meer de drie verticale strepen maar zijn opgebouwd uit zes horizontale lichtbalkjes. De merknaam staat groter geschreven en alle andere aanduidingen staan in een nieuw lettertype op de achterklep. Verder kunnen we over de buitenkant melden dat er nieuwe kleuren en andere wielen beschikbaar zijn. Overigens is metallic lak standaard en zijn er twee kleuren waarvoor je € 250 bijbetaalt.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het interieur?

Belangrijke wijziging binnenin is dat alle versies nu een 10-inch groot scherm centraal op het dashboard hebben. Het scherm boven het stuur is van hetzelfde formaat en bij de GT voorzien van 3D-technologie. Wat blijft, is een bovengemiddeld fraai interieur, qua vormgeving en qua afwerking. Uiteraard heeft het infotainmentsysteem nieuwe software en heeft het startscherm een andere indeling. Smartphoneweergave gaat draadloos en de draadloze lader is nu goed voor 15 (was 5) Watt.

Is de Peugeot e-2008 net zo ruim als de andere versies?

Zoals in alle modellen van Peugeot, kost het wat meer tijd om een ideale zitpositie te vinden, wat alles te maken heeft met de positie van het stuur en het instrumentarium. En ook als je zit, doe de 2008 groter aan dan hij is. Je kijkt uit over de brede motorkap en er is voldoende hoofdruimte, zelfs in de versie met panoramadak. Achterin zit je trouwens ook goed. De bagageruimte is kleiner (350 i.p.v. 405 liter) dan die van de brandstofversies. Naast de actieradius en een grafische weergave van de energievoorraad in de accu, kun je nu ook het percentage zien.

Wat is de actieradius van de nieuwe Peugeot e-2008?

Het belangrijkste nieuws van de e-2008 zit onderhuids. De motor heeft nu 156 pk en de accucapaciteit nam toe naar 54 kWh, waarvan iets meer dan 50 kWh daadwerkelijk bruikbaar is. Daarnaast is de algehele efficiency verbeterd, zo belooft het merk. We reden de eerste e-2008 een half jaar als duurtester en waren best enthousiast over die auto, behalve over de actieradius. Gemiddeld lag die tussen de 230 en maximaal 280 kilometer, waar we voor de vernieuwde versie een WLTP van 406 km noteren. Gezien onze recente ervaringen met de Opel Astra Electric, die dezelfde aandrijflijn heeft, hebben we goede hoop.

Wat kost de nieuwe Peugeot e-2008?

Meteen valt weer op hoe prettig comfortabel geveerd de elektrische 2008 is en dat hij qua rijgedrag aanvoelt als een grotere auto, zonder de indruk te wekken zwaarlijvig te zijn. De directe kracht van de elektromotor helpt daarbij een handje, samen met de directe, niet nerveuze besturing. Een bloedsnelle EV is deze Peugeot niet, maar met zijn 156 pk en de instant beschikbare 270 Nm is het een lekker vlotte auto. Energie terugwinnen doe je met het rempedaal of door de modus B in te schakelen, dan rem je extra sterk op de elektromotor die op dat moment als dynamo fungeert en zo de actieradius vergroot. Met zijn frisse uiterlijk, mooie interieur en goede rijeigenschappen gooit de e-2008 hoge ogen. Hij komt eerst als First Edition en kost dan bijna 46 mille, we verwachten dat de instapversie rond de veertig zal kosten.

Technische gegevens Peugeot e-2008 (2023)

Afmetingen (lxbxh) 4.300/1.750/1.530 mm

Aandrijflijn elektrisch

Aantal motoren 1, voor

Max.vermogen 115 kW/156 pk

Max.koppel 270 Nm

Topsnelheid 150 km/h

0-100 km/h 9,1 s

Verbruik WLTP n.n.b.

Accucapaciteit bruto/netto 54/51 kWh

Actieradius WLTP 405 km

Laadmogelijkheden 11 kW AC/100 kW DC

Vanafprijs € 45.870 (First Edition)