Test: Peugeot 508 - ouderwets genieten van een plug-in hybride

De gouden tijden van het D-segment liggen ver achter ons. De klanten groeiden via de MPV mee naar de cross-over en SUV, terwijl Peugeot in 2018 alsnog een nieuwe 508 introduceerde. Die heeft nu een ander gezicht en er is een nieuwe plug-in hybride met 180 pk, waarvan wij ouderwets genieten.

Is de gestroomlijnde limousine ten dode opgeschreven?

Misschien is de gestroomlijnde limousine toch niet helemaal ten dode opgeschreven, nu we steeds meer elektrificeren en een lage luchtweerstand belangrijker is dan ooit. Maar vooralsnog lijkt het pleit beslecht in het voordeel van de hogere auto. De laatste keer dat de 508 goed verkocht, was in 2011 en 2012 toen er volop fiscaal voordeel viel te behalen voor de zakelijke dieselrijder. Verre voorgangers als de 405 en 406 waren in hun hoogtijdagen goed voor meer dan tienduizend registraties per jaar, terwijl het voor de huidige 508 vorig jaar niet verder kwam dan een schamele 433 stuks.

Waarom is de Peugeot 508 nog in Nederland leverbaar?

Toch heerst er allerminst een grafstemming bij de Nederlandse importeur, aangezien onder meer de 208 en 2008 hoge noteringen halen in de verkoopranglijst. En wat dat D-segment betreft: de Volkswagen Passat en Skoda Superb deden het niet veel beter en de Mazda 6 en Ford Mondeo zelfs nog minder, maar die laatste ging in april 2022 dan ook uit productie. De 508 kreeg er een concurrent uit eigen huis bij, namelijk de 408, hoewel die auto niet als zodanig is gepositioneerd. Om de 508 alsnog onder de aandacht te brengen, krijgt hij voor de tweede helft van zijn carrière het nieuwe gezicht van Peugeot. Of dat de verkoop een extra impuls geeft valt te betwijfelen, maar dat mag de pret niet drukken.

Wat is er allemaal vernieuwd aan de Peugeot 508?

De vernieuwde voorkant ziet er wat moderner en ook wat agressiever uit en de grille – met daarin het nieuwe merklogo - vormt één geheel met wat ooit een soort bumper was. De zogenaamde slagtanden die als dagrijlampen fungeerden, maakten plaats voor de bekende klauwen. Drie verticale lichtstrepen kenmerken nu het front aan weerszijden, terwijl dat voorheen juist een stijlelement aan de achterkant was. De carrosserie heeft een coupé-achtige lijn en mag dan door de achterkant op een traditionele sedan lijken, in werkelijkheid is het een liftback met een grote, praktische en gemotoriseerde achterklep. De drie lichtbalkjes in de achterlichten staan nu schuin in plaats van rechtop. Het logo achterop verdween, daar staat de merknaam nu in grote letters uitgeschreven.

Is de Peugeot 508 ook vanbinnen vernieuwd?

In het interieur zitten de vernieuwingen hem vooral in verdere verfijning en een verbeterd infotainmentscherm. In plaats van het bekende pookje kies je met een kleine tuimelschakelaar de modus van de transmissie.

Wat zijn de technische vernieuwingen?

Basismotor is de 130 pk sterke 1.2, die binnen niet al te lange tijd wordt afgelost door de nieuwe hybride met 136 pk. Verder is het louter plug-in hybride met 180 of 225 pk, en 360 pk in het topmodel PSE. De diesel is bij ons uit de prijslijst verdwenen en was ook de enige met een handgeschakelde transmissie.

Hoe rijdt de vernieuwde Peugeot 508?

Geloof het of niet, maar het is gewoon weer even wennen om zo laag in te stappen. Om vervolgens uit te kijken op een prachtig dashboard en te genieten van de prettige zitpositie, als is dat laag gepositioneerde stuur telkens wennen. Zoals gezegd, we rijden de 180 pk sterke plug-in, die de aandrijving op de voorwielen heeft. Hij rijdt in hybride-modus elektrisch weg, bij het invoegen op de snelweg springt de vier­cilinder bij. Dat gaat in alle rust, de achttraps automaat schakelt feilloos en schokvrij. We rijden de 508 in de omgeving van het Spaanse Malaga en we pakken een afslag om op zoek te gaan naar leukere wegen, al is deze Peugeot perfect voor lange reizen. Dus hup, de bergen in en lekker sturen. Daar is de 508 in zijn element en besef je hoe heerlijk zo’n grote sedan rijdt. Dat komt door de goed uitgewogen besturing en het puike onderstel, samen met de lage koets en het bijna altijd beschikbare koppel.

Hoe is de plug-in hybride aandrijflijn?

Het samenspel tussen de elektromotor, brandstofmotor en de automatische transmissie verloopt vlekkeloos. Maar er zit nog aardig wat prik in de accu, dus we schakelen over naar de elektrische modus, die goed zou moeten zijn voor 64 kilometer. Daar is al wat af, maar doordat we behoorlijk veel afdalen in de B-modus, gaan er vooralsnog geen kilometers af. Op de vlakke wegen blijk je goed met het verkeer mee te kunnen komen met de 110 pk en 320 Nm sterke staafmixer op de voorwielen. Nee, met vijftig mille is deze 508 geen koopje, maar hij is het overwegen waard.