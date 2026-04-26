De Peugeot 408 heeft een facelift gekregen en daarbij is niet alleen het mes gezet in het uiterlijk en techniek, ook in de prijzen. Dat is fijn, zeker in tijden waar alles alleen maar duurder lijkt te worden. Vooral met de PHEV stunt Peugeot flink en daar stappen we dan ook in voor een eerste rij-impressie.

De Peugeot 408, waar moeten we die ook weer plaatsen?

Peugeot neemt het C-segment uiterst serieus. Als je in die klasse een auto gaat uitzoeken en Peugeot-bloed in je aderen hebt, ligt keuzestress op de loer. Ben je conventioneel ingesteld, kom je al gauw uit bij de 308, als hatchback of als stationcar. Voor het volumetransport moet je tossen om de 3008 en de 5008 en als je liever wat exclusiever voor de dag komt, is de 408 jouw auto. Net iest hoger op de wielen, een sierlijke hatchback-lijn en als Peugeot het een vijfdeurs coupé-silhouet had genoemd, hadden we ze niet uitgelachen. Niettemin is het vanuit Sochaux dus wel wat dringen in die hoek en ligt kannibalisme op de hoek. Monsieur Cannibale in dit geval, en wie ons dan beticht van het in herinnering brengen van een weggedeugde attractie in de Efteling, willen we erop wijzen dat Monsieur Cannibale al in 1966 een onschuldige hit was van de Franse zanger Sacha Distel. Maar goed, mede daardoor is de 408 een bescheiden gezinslid gebleven. Afgelopen jaar werden er nog geen 600 verlocht in ons land, tegenover bijna 1.900 van de 308 en 4.500 van de 3008 en 5008 samen. En dat houdt de 508 weer lekker exclusief, wat past bij de 'bovenin het C-segment'-postionering die Peugeot met de 408 voor ogen had.

Wat is er nieuw aan de Peugeot 408?

Om te beginnen het front. De dagrijverlichting bestaat uit drie diagonaal lopende 'klauwen' die op de plek zitten waar je de koplampen verwacht. Bij de GT en GT Exclusive wordt links en rechts verbonden door een rij verticale streepjes, met in het midden de verlichte leeuw. Het logo verbergt de sensoren van de adaptieve cruise control. De koplampen op hun beurt zitten verstopt op plekken waar je luchthappers vermoedt en zijn bij uit amper herkenbaar. Ze bestaan uit twee horizontale strepen, dimlicht boven, grootlicht onder. Bij de Allure led, op de twee duurdere versies matrix led.

Aan de achterkant opnieuw die tweemaal drie diagonale klauwen en zowaar een primeur voor het merk: voor het eerst krijg je op een Peugeot lichtreclame achterop. Vanbinnen vinden we nieuwe stofjes en een verbeterd grafisch design op de displays. Buitengewoon fraai is de 3D-opzet van het digitale instrumentencluster. Die weelde is overigens alleen voor de GT en GT Exclusive. Gebleven is het bijzonder i-Cockpit, met het kleine, afgeplatte stuur dat je ongeveer in je schoot moet leggen om alle instrumenten te kunnen zien. Fraai is het beslist, maar of het gemakkelijk is, mag ieder voor zich bepalen. Laten we het er op houden dat wie mooi wil zijn, pijn moet lijden.

Achterin is de beenruimte prima, de hoofdruimte net aan. De kofferruimte moet helaas wat concessies doen aan de hybride componenten. Waar de mild hybrid 408 een keurige 536 liter biedt, blijft bij de PHEV een nogal bescheiden 415 liter over.

Is er onder de kap nog nieuws?

Jazeker. De plug-in hybride is opnieuw krachtiger geworden. Hij begon zijn leven met 180 pk systeemvermogen, dat werd later vergroot naar 225 pk en deze vernieuwde PHEV zet 240 pk op de weg. Aan de verbrandingsmotor veranderde niets, die behield zijn 180 pk. Het is het elektrische gedeelte dat een schop in zijn achterste kreeg. Van 81 naar 92 kW om precies te zijn. Het systeemkoppel bleef gelijk met 360 Nm en datzelfde geldt voor de sportieve prestaties: 233 km/h top en een 0-100 sprint in 7,5 seconden.

Was die oppepper nodig? Wat ons betreft niet. De 225 pk-lijn voelde al best stevig aan en deze versie laat zich vanuit stilstand moeilijk rustig doseren. Iets te veel gas en hij schiet bruusk uit de startblokken. Eenmaal op tempo is de souplesse echter erg prettig. De zeventraps automaat doet zijn werk redelijk naadloos. Maar ook hier moet je het gas niet ineens intrappen, dan wil het samenspel tussen benzine en elektra wel eens ruw gaan. Deze aandrijflijn moet je vooral in de middelste regionen houden, dan is het een prettig en comfortabel setje.

Onderstel en besturing zitten aan de sportieve kant van het spectrum. Dat moet je liggen en is niet per se wat je in deze auto verwacht. Op goed asfalt voelt het allemaal comfortabel aan, maar aan het soms geaccidenteerde asfalt in de Camargue, waar wij onze kilometers maken, heeft de achteras een kluif. De klappen voel je dan nadrukkelijk, maar dat laat onverlet dat de demping goed zijn werk doet en de wielen hun contact niet verliezen.

Welke motoriseringen zijn er nog meer?

De instapper is de 145 e-DCS6, waarvan de benaming aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Het is een mild hybrid met 145 pk en 230 Nm en standaard een zestraps automaat met dubbele koppeling. Verder is er een volledig elektrische variant, die e-408 heet. Die levert 213 pk en 343 Nm, heeft een verbeterde actieradius van 456 km WLTP en kan tot 120 kW snelladen. En dat brengt ons op de prijzen. Die zijn fors verlaagd. De 145 e-DCS6 is € 1.660 in prijs verlaagd en kost nu € 40.090, de e-408 is bijna twee mille goedkoper dan voor de facelift en staat voor € 41.090 in de prijslijst. Maar de echte stunter is de PHEV die wij reden. Met een vanafprijs van € 42.090 is hij maar liefst € 4.360 bereikbaarder dan het pre-facelift model. Hoe dan, vraag je je af. Nou, join the club. Dat doen wij ook en hebben het aan verschillende mensen van Peugeot gesteld. Een sluitend antwoord bleef uit en het minst vage was iets met betere positionering.

Hoe dan ook, in tijden waar bijna alles almaar duurder wordt, is zo'n forse prijsverlaging ook wel eens lekker.