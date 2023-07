Test: Peugeot 3008 - Eindsprint met minder uitstoot

Terwijl we aan de vooravond staan van de introductie van de volgende generatie Peugeot 3008 , krijgt de huidige toch nog een nieuwe, hybride aandrijflijn. Die is met name voor de Nederlandse markt interessant, aangezien de CO2-uitstoot met 20 gram omlaag gaat. Dat gaat gepaard met betere rijeigenschappen, zo ervaren we.

Nu nog vernieuwingen voor de Peugeot 3008! Er komt toch een compleet nieuwe aan?

De eerste Peugeot 3008 uit 2009 was wellicht een wat vreemde eend in de bijt, maar zijn opvolger uit 2016 is een regelrechte hit en ook zijn iets ruimere stalgenoot 5008 heeft aan belangstelling geen gebrek. In 2020 kreeg het duo een facelift en inmiddels nadert het einde van de levenscyclus, al is beider design nog altijd niet verouderd. Zoals wellicht bekend, is de volgende generatie volledig elektrisch en kunnen we die in september voor het eerst bewonderen.

Hoe hybride is de nieuwe aandrijflijn voor de 3008?

Ondertussen ontwikkelde Stellantis een nieuwe, hybride aandrijflijn die in de toekomst in vrijwel alle modellen van het concern leverbaar wordt. Het is de opvolger van de 130 pk 1.2 PureTech. De driecilindermotor krijgt hulp van een in de automatische versnellingsbak geïntegreerde elektromotor, terwijl een starter/generator de motor herstart tijdens het rijden of bij stilstand. Beide werken met 48 volt. Een ander nieuwtje voor de 1.2 is de komst van een distributieketting in plaats van een riem in oliebad. De motor is gekoppeld aan een zesversnellingsbak met dubbele koppeling, waar het huidige model een automaat met acht overbrengingen heeft. Het extra koppel van de elektromotor zou het gebrek aan die twee extra versnellingen volledig teniet moeten doen.

Wat merk je van de elektrische ondersteuning?

Geen knopje met de letter B naast de pook, valt ons op. Zouden we dan niet kunnen regenereren, zoals dat met de 3008 plug in-hybrid wel kan? Het antwoord krijgen we al tijdens het naderen van de eerste rotonde: de elektromotor zorgt voor een flinke vertraging zodra je het gas loslaat, waarbij de brandstofmotor meteen uitschakelt. De daarmee opgewekte elektriciteit vloeit naar de accu onder de bestuurdersstoel. De bruikbare capaciteit daarvan is 432 Wh, bruto bedraagt dat meer dan het dubbele. Door de accu op deze manier te benutten, behoudt hij tijdens de gehele levensduur dezelfde vermogensafgifte, aldus Peugeot. Alle andere componenten van het hybridesysteem bevinden zich in de motorruimte en dat betekent dat de laadruimte even groot is als die van de versie met verbrandingsmotor. De extra elektrokracht is goed merkbaar doordat het direct beschikbare elektrokoppel het turbogat bij lage toeren compenseert. Zelfs bij matig gasgeven voelt de 1,2-liter krachtig aan en klimt hij veel minder in de toeren dan de conventionele variant. Bij een rustige rijstijl heb je in eerste instantie niet eens in de gaten dat er een driecilinder aan het werk is. Volledig elektrisch rijden kan in de file, in kruipend standsverkeer en tijdens het manoeuvreren.

Wat merk je van de hybride aandrijflijn?

Dankzij het extra koppel van de elektromotor, hoeft de automaat soms niet terug te schakelen en kan de benzinemotor met een lager toerental blijven draaien. Die werkt volgens het Miller Cycle-principe en is dus juist heel zuinig in bepaalde toerengebieden. De nieuwe zestrapsautomaat met dubbele koppeling schakelt soepel en onmerkbaar, waarbij de geïntegreerde elektromotor het proces nóg vloeiender laat verlopen.

Is de vernieuwde Peugeot 3008 zuinig?

Vreemd genoeg rept Peugeot nergens over een systeemvermogen, maar het koppel is niet veranderd ten opzichte van de huidige 130 pk 1.2. De acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/h duurt zelfs iets langer met de hybride, wat deels te wijten is aan het hogere gewicht. Dat neemt niet weg dat hij merkbaar soepeler aanvoelt. Over de hele linie genomen scheelt het 1 liter brandstof per 100 kilometer, met het grootste bespaarpotentieel bij het rijden in stadsverkeer, dan is hij 2,5 l/100 km zuiniger dan de huidige. Het instrumentarium laat je weten elektrisch te rijden als de achtergrond van de snelheidsmeter blauw is en geeft ook grafisch de energiestroom weer. De laadstatus van de accu is eveneens zichtbaar en de meter aan de rechterkant laat zien of je regenereert, economisch rijdt of juist veel kracht gebruikt. De onderstelafstemming van de 3008 GT die we rijden is nogal stug en harmonieert niet met de luxe uitstraling van het interieur. Maar het hybridesysteem is een aanwinst en vindt zijn weg naar onder meer de 208 en 2008.