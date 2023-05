Hij lijkt best wel op een Mini, hoe zit dat?

Dat de Mini een belangrijke inspiratie heeft gevormd, is glashelder als je in de auto kijkt. Het leer op de stoelen heeft een contrasterend stiksel en op de bovenste helft van de leuning is dat stiksel in een ruitvorm aangebracht. Heel Brits. De ontwerpers hebben ten minste een foto van de Mini onder hun kussen gehad toen ze deze auto bedachten. Op het dashboard zien we een rijtje tuimelschakelaars, die in vliegtuigstijl bescherming krijgen van een halfrond beugeltje. Dat zagen we eerder, en wel in een Mini.

Hoe moet je de Funky Cat plaatsen?

Die Mini-stijl van de Ora Funky Cat zet je meteen op het verkeerde been, want het ontwerp met zijn wulpse vormen en olijke koplampen lijkt dat van een compacte auto. Maar dan zit je helemaal verkeerd, want de Funky Cat valt met zijn 4,23 m lengte in de klasse van de Volkswagen ID.3 (4,26 m) en MG 4 (4,28 m). Een maat groter dus. Het prijskaartje valt vermoedelijk in dezelfde categorie, als hij tenminste ooit verkrijgbaar wordt in Nederland, want dat is nog niet duidelijk. In Duitsland begint het bij zo’n € 39.000 voor de instapper en gaat door tot € 49.000 voor de meest uitgebreide variant.

Hoe zit het met de binnenkant dan?

Achterin merk je pas hoe groot die Funky Cat is, want daar is het lekker ruim. Twee volwassenen zitten er prima en met wat goede wil kan er nog iemand in het midden. Er is hoofd- en beenruimte genoeg. Je zit alleen met opgetrokken knieën en dat is niet fijn op een lange rit. De bagageruimte is helaas het slachtoffer van de riante achterbank: die is met 228 liter ronduit klein.

Het kopiëren heeft zich beperkt tot het ontwerp; de gebruikte materialen zijn van mindere kwaliteit. De kunststoffen zijn hard en de chromen afwerking van knoppen lijkt wat dun. De stoelen zien er weliswaar heel goed uit, maar ze zitten niet bijzonder prettig en missen wat zijdelingse steun.

Op het dashboard vind je een multimediasysteem dat vrij snel is te doorgronden. Het is prettig in het gebruik en bovendien zijn veel functies met spraakbediening aan te roepen, zoals het openen van de zijruiten of het veranderen van de temperatuur in de auto.

Wat is de actieradius van de Ora Funky Cat?

De Funky Cat is er met twee batterij­pakketten. Er is een versie met een batterij van 48 kWh waarmee je zo’n 310 km ver moet kunnen komen. De andere variant komt 100 km verder met een 63-kWh accu. Snelladen kunnen ze allebei, met een maximum van 100 kW, en beide hebben ze een elektromotor van 171 pk die de voorwielen aandrijft.

Rijdt hij als een Mini?

Nee, maar rijden met de Funky Cat is zeker een positieve ervaring. Hij is vlot en hij gaat met plezier een slingerweg op. Het is jammer dat het stuur erg dun is en de feedback van de voorwielen wat vaag, waardoor je als bestuurder dat zekere gevoel mist. Het onderstel kan veel meer aan dan de besturing doet vermoeden. Omdat concurrenten als de Volkswagen ID.3 achterwielaandrijvers zijn, hebben die in de stad als voordeel dat ze wat wendbaarder zijn en een mooie korte draaicirkel hebben. De Ora heeft een iets ruimere radius. Rechtuit is de Funky Cat lekker stabiel en rustig, hoewel we wel wat windgeruis opmerkten, maar het is niet helemaal duidelijk of dat nu bij deze specifieke testauto hoorde of dat het voor alle Funky Cats geldt.