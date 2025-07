Bij zijn aantreden in 2020 was de Opel Mokka wat lastig te plaatsen naast de technisch identieke Crossland, maar in gefacelifte vorm en met Hybrid-aandrijflijn komt hij beter beslagen ten ijs dan ooit.

Oja, de Opel Mokka. Laten we maar eens bij het begin beginnen...

Goed idee! De huidige Opel Mokka verscheen in 2020 op de markt als opvolger van de veel duffere eerste Mokka, die nog geheel onder de vlag van Opels voormalige moederbedrijf General Motors tot stand kwam en in Amerika als Buick rondreed. De nieuwe Mokka introduceerde Opels huidige designtaal en oogde veel jeugdiger dan zijn voorganger, wat hem ook moest onderscheiden van de ongeveer even grote en op dezelfde technische basis gebouwde Crossland.

En nu is die Mokka gefacelift?

Ja. Dat wist je waarschijnlijk al, want buiten de nodige nieuwsberichten heb je op deze site ook al eerder een test kunnen vinden. Dat was echter de elektrische variant, nu reden we met de Hybrid. Die werd al vlak voor de facelift gepresenteerd, maar vormt samen met die facelift nu genoeg nieuws voor een extra blokje om.

En dan praten we ongetwijfeld over die Hybrid 136-aandrijflijn die in bijna alle Stellantis-producten zit.

Ja, maar hij staat inmiddels te boek als 145 pk sterk. Dat is ‘gewoon’ een andere manier van berekenen, want verder is deze aandrijflijn inderdaad identiek aan de 136 pk sterke Hybrid-aandrijflijn die Stellantis nu al een paar jaar voert. Deze hybridevorm houdt het midden tussen volwaardig hybride en mild-hybride, maar levert in ieder geval een prettig pakketje op. De elektromotor vangt de dipjes in de koppelkromme van de turbomotor mooi op, de zestraps automaat met dubbele koppeling schakelt snel en het geheel voelt alert en soepel, maar zonder het nerveuze dat we bij de ‘oude’ EAT8-automaat soms wel ervaarden. Zeker in de compacte Mokka heb je met 145 pk ook gewoon ruim genoeg vermogen, terwijl de Mokka ook in andere opzichten prettig rijdt. De besturing is licht, maar niet compleet gevoelloos, het onderstel stevig, maar stil en comfortabel en de zitpositie is prettig.

Zit je achterin ook zo fijn in de Opel Mokka?

Nou, nee. Die leuke, relatief lange neus beperkt de zitruimte achterin behoorlijk en de bagageruimte is met maximaal 350 liter ook al niet groot, al kan de Mokka Hybrid mooi wel 40 liter meer hebben dan de elektrische versie. De twee Mokka-varianten zijn vanaf nu trouwens optisch ook duidelijk te onderscheiden, omdat de ‘sleuf’ in de vernieuwde voorbumper bij de Hybrid- en benzineversies groter is.

Hoe is het interieur van de vernieuwde Opel Mokka?

Hoewel de huidige Mokka nooit een GM-product is geweest, waren zijn stuurwiel en enkele bedieningselementen in het interieur nog wel duidelijk in die stijl ontworpen. Daaraan komt een einde bij de facelift, die een nieuw stuur, nieuwe hendels aan de stuurkolom en minder knoppen brengt. Het interieur oogt nog altijd strak en modern en hebben we kwalitatief zelfs hoger zitten dan het binnenste van veel nieuwere Stellantis-auto’s in dit segment. Overigens is er met de facelift van deze Mokka nog één Opel met een GM-stuur: de Corsa.

Goed fijngeslepen dus, maar ongetwijfeld ook duurder?

Integendeel! De Opel Mokka is over de gehele linie duizenden euro’s in prijs gedaald. Een handgeschakelde niet-hybirde 1.2 met 136 pk heb je nu al voor € 29.999, terwijl een 100 pk sterke instap-Mokka begin 2024 nog 1,5 mille méér moest kosten. Bij de Hybrid is het verschil nog groter, nota bene ten opzichte van de minder prettige 130 pk-benzinemotor met automaat. Ten opzchte van zijn concurrenten staat de Mokka er daarmee misschien wel beter voor dan voorheen, terwijl hij binnen het Opel-gamma duidelijker onder de grotere Astra blijft. En dan is er nog de positie ten opzichte van die andere compacte SUV van Opel. Die heet inmiddels Frontera en is veel meer dan de Mokka een budgetmodel, dus ook hier ziet het er een stuk beter uit voor de Mokka.