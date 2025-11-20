Met welke auto’s deelt de Opel Mokka GSE zijn motor?

Bij Stellantis, waar Opel onderdeel van is, wordt ook veel teruggegrepen naar vervlogen tijden. Bijvoorbeeld met de merken Lancia en DS en in zekere zin ook met Alfa Romeo. Daarnaast worden sportieve labels nieuw leven ingeblazen, al dan niet in combinatie met een elektrische aandrijflijn. Dat deed Opel al met de vorige Grandland en doet het nog met de huidige Astra, als plug-in hybride. Zoals in dit geval met de Mokka GSE, die hetzelfde krachtpakket heeft als de Abarth 600 Scorpionissima, de Lancia Ypsilon HF, de Peugeot 208 GTI en de Alfa Romeo Junior Veloce. Dat betekent 280 pk op de voorwielen, een Torsen-sperdifferentieel, een aangepast onderstel, sterkere voorremmen en een sportief interieur. Vooralsnog lijkt dit elektrische pretpakket niet te zijn weggelegd voor de merken Citroën, DS en Jeep.

Mijmeren over de Commodore en Monza GSE

Veel autoliefhebbers die in de jaren 70 en 80 opgroeiden, denken met de nodige weemoed terug aan die tijd. Mijmerend over een GSE, zien zij in hun gedachten een knalgele Opel Commodore van de eerste generatie met zwarte accenten. En de gelukkigen die er mee mochten rijden, horen nu nog de echo van de 2,5-liter zescilinder en weten nog hoezeer ze onder de indruk waren van de acceleratie met 150 pk onder de rechtervoet. In iets minder dan 9 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h, dat was best sensationeel in die tijd. Nu lachen we erom en zijn er EV’s die in minder dan 3 tellen naar 100 km/h sprinten. De hang naar het verleden speelt bij vrijwel alle traditionele merken een rol, zo bewijzen auto’s als de Renault 5, de nieuwe ‘Neue Klasse’ van BMW en het besluit van Volkswagen om elektrische modellen straks toch traditionele modelnamen te geven.

Hoeveel duurder dan de GS is de Opel Mokka GSE?

De huidige Opel Mokka is er sinds 2020 en kreeg in 2024 een facelift. Je herkent de vernieuwde versie onder meer aan de andere indeling van de voor- en achterlichten en een gewijzigd front. Het scherm van het infotainmentsysteem groeide van 7 naar 10 inch. De Mokka staat nu in de prijslijst als handgeschakelde 1.2 Turbo met 136 pk, als 1.2 Hybrid met 136 pk en volledig elektrisch met 156 pk. In de lente van 2025 kondigde Opel de Mokka GSE Rally aan, ontwikkeld op basis van de eRally5-reglementen die de FIA stelt. Dat resulteerde in deze straatversie met 281 pk, die precies €7.000 meer kost dan de elektrische GS. Dat zit ‘m deels in de uitrusting. Zo heeft de GSE het technologiepakket, comfortpakket en alcantara bekleding, wat voor de GS bij elkaar €3.800 extra zou kosten.

Waarin onderscheidt de Mokka GSE zich van de GS?

Wat krijg je dan voor die €7.000 extra? In ieder geval 125 pk en een Torsen-sperdifferentieel. Maar ook een aangepaste en 10 mm lagere wielophanging, betere schokdempers, 20-inchwielen en betere remmen. Dat wil zeggen: aan de voorkant, en wel van het uit de autosport bekende merk Alcon. De schijven zijn groter, samen met de klauwen en remblokken. De voor- en achterbumper wijken af van die op de andere Mokka’s en geven de GSE een iets wilder aanzien. Uit het oogpunt van nostalgie zou het leuk zijn als Opel de GSE weer in geel levert. Nu zijn louter de remklauwen in die kleur gespoten. Vanbinnen zijn het vooral de sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteun die opvallen, samen met het zwarte hemeltje. Wat de standaarduitrusting niet omvat, is een warmtepomp. Die nuttige optie kost je nog eens €799 extra.

Heerlijke sportstoelen met lage zitpositie

Niet zo lang geleden zaten we op de testbaan van Stellantis in het Italiaanse Balocco achter het stuur van de Lancia Ypsilon HF en die wist vanaf de eerste meters te enthousiasmeren, dat geeft goede hoop voor de snelste Mokka. De zitpositie is in ieder geval dik in orde. Niet alleen dankzij de zesvoudig verstelbare sportstoel, maar met name doordat die zetel lekker laag kan. Soms zit je in een SUV of cross-over net een beetje te hoog om dat echt sportieve gevoel te krijgen, dat is hier gelukkig niet het geval. En zit je liever toch hoog, dan kan dat ook. En net als de Corsa, Astra en Grandland heeft de Mokka die ribbel over het midden van de motorkap. Wederom een knipoog naar het verleden, ook al heeft de Frontera ‘m niet. Op het infotainmentscherm kun je in de GSE allerlei informatie opvragen. Zoals vier ronde meters met info over het actuele motorvermogen en het percentage, de temperatuur en het voltage van het accupakket. In een ander scherm is het motorkoppel af te lezen en er is ook de optie ‘race’. In dat geval krijg je acceleratietijden en G-krachten voorgeschoteld. Naar een trackday met een Opel Mokka, wie had dat ooit gedacht?

Hoeveel vermogen heeft de Opel Mokka GSE?

Met de bekende tuimelschakelaar op de middentunnel kies je tussen R, N en D en met twee extra knopjes voor P en B, waarmee je de recuperatiemodus activeert. Dan zijn er nog de drie rijmodi: Eco, met 190 pk en een top van 150 km/h, Normal, met 231 pk en maximaal 180 km/h en wil je vol op het orgel, dan is er de optie Sport. In laatstgenoemde modus beschik je over de volledige 281 pk en sprint de Mokka door naar 200 km/h. Het spreekt voor zich dat we voor die laatste kiezen, we zijn hier immers voor de GSE-beleving. De elektromotor reageert giftig op het stroompedaal. Het direct beschikbare koppel weet geen verbrandingsmotor te evenaren en dat vertaalt zich in een enthousiast accelererende Mokka.

Rijdt de Opel Mokka GSE nog een beetje leuk?

Een voelbaar surplus aan vermogen vormt een van de pijlers voor sportief rijplezier. Maar hoe zit het met de besturing en het onderstel? En kunnen de voorwielen een beetje overweg met die 345 Nm aan koppel? Op dat vlak werpt het sperdifferentieel zijn vruchten af, want je hebt geen last van een doorslaand wiel in bochten en hebt lekker veel grip. De 20-inch banden van Michelin doen daarbij ook een flinke duit in het zakje. Hoe dan ook, de Mokka GSE daagt je constant uit en heeft er duidelijk lol in om stevig aangepakt te worden. Vering en demping zijn daar goed op afgestemd, zonder vervelend oncomfortabel te worden. De aangepaste besturing betrekt je bij het rijden, trekkracht is er altijd en de vertragingskracht van de remmen wekt vertrouwen. Toch blijft boenderen zonder brullen wel een dingetje voor autoliefhebbers en dat begrijpen we. Maar we kunnen niet meer om deze elektrische bommetjes heen en ze weten op hun manier ook lol te bieden, al hangt er een stevig prijskaartje aan.

Technische gegevens Opel Mokka Electric GSE

Afmetingen (lxbxh) 4,15/1,79/1,51 m

Aandrijflijn elektrisch

Max. vermogen 207 kW/281 pk

Max. koppel 345 Nm

Gewicht 1.572 kg

Topsnelheid 200 km/h

0-100 km/h 5,9 s

Verbruik gem. 18,5 kWh/100 km

Accucapaciteit bruto 54 kWh

Laadmogelijkheden 11 kW AC/100 kW DC

Actieradius 336 km

Vanafprijs €43.999