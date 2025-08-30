Als elektrisch rijden moet maar laden een probleem is, dan is een zo groot mogelijk bereik wel prettig. Opel vindt een oplossing door een accu van maar liefst 97 kWh in de Opel Grandland Electric te schroeven, al is dat wel een zwaar medicijn. Een test van de versie die Long Range heet.

Waarom zo'n enorme accu in de Grandland Long Range?

Steeds meer leaserijders moeten verplicht overstappen op elektrisch voor hun volgende auto, als dat al niet is gebeurd. Daarmee lopen zij vaak tegen problemen aan, want lang niet iedere Nederlander heeft een oprit waar een eigen laadvoorziening kan worden geplaatst. Dat wordt dus op straat laden, en in dat potentiële gedoe heeft lang niet iedereen trek. Een zo groot mogelijk rijbereik is dan ineens weer interessant, want dan hoef je tenminste niet iedere avond door de charmante jaren-30-wijk te dwalen op zoek naar een vrije laadplek. Dit verklaart ook ongetwijfeld deels waarom de Kia EV3 zo populair is, want meer dan zeshonderd kilometer rijbereik vind je in dat prijssegment nergens. Doe er nog eens honderd kilometer bij en je belandt helemaal in een desolaat stukje autoland. Een actieradius van 700 kilometer of meer is tot nu toe vooral te vinden bij de topmodellen van merken als Tesla en Lucid, niet bij huis-tuin-en-keuken-cross-overs binnen het budget van het leaserijdende middenmanagement.

Ha, een Stellantis-product! Dus ook bij de andere merken?

Stellantis wil daarin echter verandering brengen en komt met Long Range-versies van middelgrote SUV’s. Dat begon met de Peugeots e-3008 en e-5008 en gaat nu door naar de Opel Grandland Electric. Hier is het de vierde elektrische optie, naast de 73-kWh instapversie, de krachtige vierwielaandrijver (ook 73 kWh) en een 82-kWh tussenvariant die bij Peugeot vooralsnog niet leverbaar is. Die grote batterij is ook meteen de voornaamste reden voor het riante rijbereik, want het opgegeven verbruik van zo’n 18 kWh per 100 kilometer is hooguit oké.

En hoe ver komt deze Long Range dan?

De auto waarmee wij ons eerste rondje reden, had bij 65 procent nog 333 kilometer te gaan bij een verbruik van 19,3 kWh per 100 kilometer. Dat zou neerkomen op een praktijk-actieradius van dik 500 kilometer, nog steeds erg netjes maar wel veel minder dan 700. Snelladen gaat net als bij de andere versies met maximaal 160 kW, maar vermoedelijk houdt de Long Range die hoge waarde wel langer vol. Opel belooft namelijk snellaadsessies van 27 in plaats van 30 minuten, waarbij er ook nog meer stroom in de Long Range wordt gepompt.

Maar die enorme accu is zeker zwaar?

Behalve de forse hoge koets van de Grandland heeft ook het gewicht ongetwijfeld wat daarmee te maken. Exact weten we het nog niet, maar vergeet niet dat zelfs de versies met kleinere accu leeg al meer dan 2.100 kg wegen. De Long Range legt ongetwijfeld nog wat meer in de schaal, en dat is te merken. De elektrische Grandland voelt onderweg massief en log aan. Dat heeft in een SUV ook wel weer charme, maar het onderstel heeft er soms wat moeite mee. De Grandland rijdt keurig, maar hobbelt soms wat ongemakkelijk over oneffenheden heen. De besturing is afstandelijk en het totaalplaatje een auto die je niet bij het rijden betrekt, maar ook niet overlaadt met comfort. Snel is de Grandland evenmin, al helemaal niet voor een EV. Het vermogen is ten opzichte van de standaardversie iets verhoogd, maar met 230 pk op die (heel) dik 2.000 kg is de auto maar net vlot genoeg. Het gaat, dat absoluut, maar reken niet op spektakel.

Hoe verhoudt de Grandland zich tot zijn Peugeot-neven, de 3008 en 5008?

Met een lengte van 4,65 meter zit de Grandland mooi tussen de Peugeots (e-)3008 en 5008 in. Een derde zitrij heeft hij niet, maar met 550 liter is het laadruim wel iets groter dan in een 3008. Het dak loopt bovendien minder sterk af en de zitruimte op de achterbank is riant, hoewel de Grandland ook op het gebied van ruimte benutten geen wonder van efficiëntie is. Het interieur zelf is wel fraai. De blokkerige opbouw moet je smaak zijn, maar het geheel oogt lekker eigenzinnig en is ook duidelijk anders dan de nog eigenwijzere opstelling die Peugeot hanteert, dus daar zit zeker toegevoegde waarde ten opzichte van de gerelateerde modellen.

En wat kost hij?

Op het moment van schrijven is er helaas nog geen Nederlands prijskaartje voor de Opel Grandland Electric Long Range, maar bij Peugeot betaal je bij gelijke uitrusting €4.500 extra ten opzichte van de 73-kWh versie. Is het dat waard? Lastig te zeggen. Op papier is zevenhonderd kilometer rijbereik mooi, maar in de praktijk pak je toch snel de laadkansen die je ziet en valt de meerwaarde vaak tegen. Dit wordt onderstreept door het feit dat ervaren EV-rijders doorgaans sneller genoegen nemen met een kleinere accu, terwijl nieuwkomers in dit segment eerder voor Long Range-opties kiezen. Daar is wat voor te zeggen, maar je sleept wel altijd een enorme en loodzware accu met je mee.

Technische gegevens Opel Grandland Electric Long Range Afmetingen (l x b x h) 4,65 x 1,91 x 1,67 m Gewicht n.n.b. Aandrijflijn elektrisch Aantal elektromotoren 1 Max. vermogen 170 kW/231 pk Max. koppel 343 Nm Topsnelheid 170 km/h 0-100 km/h 9,0 s Accucapaciteit 97 kWh (netto) Laadmogelijkheden 11 kW/160 kW Verbruik gem. n.n.b. Actieradius ~700 km Vanafprijs n.n.b. Alle gegevens volgens fabrieksopgave

