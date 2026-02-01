Met het toevoegen van een tweede elektromotor is de Grandland niet alleen een vierwielaandrijver geworden, maar hij werd ook aanzienlijk sneller. Mooi, want in een eerdere test vonden we de Grandland Electric een prima auto, maar wel een beetje tam.

In het voorjaar van 2025 had collega Roy Kleijwegt de toen splinternieuwe Opel Grandland Electric in een dubbeltest met de Toyota bZ4x. Hij was wat minder te spreken over de aandrijflijn van de Opel, in combinatie met het gewicht. “De Grandland heeft meer moeite om zijn massa in beweging te krijgen, maar de wegligging is solide en bochtgedrag en remweg hebben niet per se te lijden onder het overgewicht”, schreef Roy. “Het is meer dat de auto een mate van lichtvoetigheid mist, die niet alleen de Toyota wel heeft, maar ook kenmerkend is voor concurrenten als de Volkswagen ID4 en de Renault Scenic.” In de scorekaart vat hij het oordeel over de aandrijflijn uiteindelijk als volgt samen: “Op koppel kom je er wel, maar de motor moet eraan trekken door alle kilo’s.” Roy zegt het niet met zoveel woorden, maar er was dus ruimte voor een potentere Grandland. Die is er nu en hij heet Grandland Electric AWD.

Hoe werkt het AWD-systeem?

Het was niet echt een verrassing dat hij zou komen, want zustermodellen Peugeot e-3008 en e-5008 kregen ook al een Dual Motor-versie en dus was de techniek binnen handbereik.

In de basis is de aandrijflijn van de AWD dezelfde als van de eerder geteste elektrische Grandland: een 213 pk sterke elektromotor op de voorwielen. Maar die wordt aangevuld met een extra motor van 112 pk op de achteras. Het is niet dat die altijd vermogen levert, want dat is weer afhankelijk van de gekozen rijmodus. Daar heeft hij er vier van, en elk daarvan gaat anders om met die extra motor. Maar kijk even mee. De modus waarin de auto altijd opstart is ‘Normal’. Dan is de auto in principe een voorwielaandrijver, en wordt de achterste elektromotor alleen ingeschakeld wanneer het nodig is. Doorgaans dus wanneer je het pedaal helemaal intrapt. Het totale vermogen wordt echter beperkt op 313 pk, net iets minder dan het maximum. In het standje ‘4WD’ leveren beide motoren permanent aandrijving, waarbij elektronica de kracht zo ideaal mogelijk verdeelt over de wielen. Ook in ‘Sport’ is er permanente 4x4, maar in een vaste verhouding van 60% voor en 40% achter en het maximale vermogen van 325 pk is beschikbaar. In de Eco-modus ten slotte is het net dezelfde Grandland die Roy heeft gereden: alleen voorwielaandrijving, met een maximaal vermogen van 213 pk.

Is de Opel Grandland AWD echt sneller?

Dat is de theorie, nu de praktijk. Bij de acceleratiemetingen slaagt de opzet met vlag en wimpel, want hij is veel sneller. De ‘gewone’ reed in 9,2 seconden naar de 100, deze AWD haalt daar 3,3 tellen vanaf: 5,9 seconden. Inhaalsprintje om de elasticiteit te proberen? Ja, hoor. In 3,7 seconden van 80 naar 120 km/h, een verbetering van 2,3 seconden. Kortom, hij is serieus sneller en je hebt totaal niet de indruk dat hij enige moeite moet doen om dat gewicht in beweging te krijgen.

Het verbruik heeft wel enigszins te lijden onder die extra motor, omdat hij 120 kg zwaarder is. Maar het zijn geen schokkende verschillen, zoals je kunt lezen in onze beoordeling van het verbruik. De AWD is er alleen in combinatie met de 73-kWh batterij en niet met de grotere 97-kWh accu van de Long Range.

Is het onderstel anders?

Met het rijgedrag van de Grandland was niet zo heel veel mis, maar deze AWD-versie heeft een andere afstemming van het onderstel, waardoor hij net wat beter op de weg ligt en in bochten ook wat lichtvoetiger aanvoelt. De veren en stabilisatorstangen zijn wat strakker afgestemd en de dempers zijn nu frequentieafhankelijk. Die dempers zijn ook instelbaar en elke rijmodus heeft zijn eigen karakteristiek. Het spreekt voor zich dat Sport de strafste afstemming heeft. Onder de meeste omstandigheden hebben we dit onderstel als comfortabel en stabiel ervaren, alleen op klinkerwegen vonden we de dempers ineens extreem stug en oncomfortabel - ook in de normale modus.

Hoeveel waar voor je geld krijg je?

De Grandland Electric AWD is er vooralsnog alleen in de meest luxe Ultimate-uitvoering. Dat betekent dat hij behoorlijk compleet is uitgevoerd. Denk aan premium audio, verlichte logo’s voor en achter en elektrisch verstelbare voorstoelen. Het is een kwestie van smaak, maar het materiaalgebruik in het interieur doet minder hoogwaardig aan dan je zou verwachten bij een auto uit deze prijsklasse. De materialen zijn soms hard en de vormgeving eenvoudig, op het sobere af.

Maar niets zit op de verkeerde plek en je voelt je snel thuis in de Grandland. De stoelen, het handelsmerk van Opel, zitten heel fijn en zijn goed verstelbaar. Je kijkt uit op een eenvoudig instrumentarium achter het stuur. In het midden van het dashboard staat het multimediasysteem dat iets naar de bestuurder is toegedraaid. Het systeem is redelijk logisch opgebouwd, maar het is soms wat traag van begrip. Je mobiele telefoon kun je opladen via de draadloze lader, die gek genoeg achter een vrij ondoorzichtig glaasje zit. Misschien om afleiding te voorkomen, wat goed bedoeld is ongetwijfeld, maar je kunt er niet goed bij, wat een onhandig neveneffect is.

De binnenruimte is dik in orde, de Opel Grandland is een fijne gezinsauto. Op de achterbank is voldoende ruimte en je zit er goed. In sommige elektrische auto’s moet je als passagier de prijs betalen voor de batterij en met je knieën opgetrokken zitten. Dat is dus niet het geval in de Opel en dat maakt lange ritten achterin ook comfortabel. De bagageruimte is rond de 500 liter groot en dat is prima in deze klasse. Hij is bovendien mooi vierkant gevormd.

Hoe zit het met het verbruik?

Het verbruik van de vierwielaangedreven Grandland is iets hoger dan dat van de voorwielaandrijver, maar opvallend zuinig is het allemaal niet. Hij is niet extreem onzuinig, maar ook niet indrukwekkend economisch. Mooi middle-of-the-road. De actieradius ligt in de praktijk bij 352 km. Jammer dat de grote batterij niet leverbaar is, want dan zou je ook in werkelijkheid over die kritische 500 km bereik gaan.

Is er veel concurrentie?

De Grandland AWD gaat het ondanks deze eigenschappen niet gemakkelijk hebben, wat er is veel concurrentie. Uit eigen huis van Peugeot, maar er zijn ook vierwielaangedreven versies van de Skoda Enyaq, Nissan Ariya, Tesla Model Y - om er wat te noemen. Ze vallen bovendien allemaal ongeveer in dezelfde prijsklasse. Hoewel de Opel een mooi rapport heeft, blinkt hij nergens écht uit.