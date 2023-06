Test: Opel Astra Electric - De betere Astra?

Na de Mokka en de Corsa komt Opel nu met een volledig elektrische Astra, die als Electric in de prijslijst staat. Met de nieuwe elektrische aandrijflijn, dus een grotere accu, meer motorvermogen en vooral een betere efficiency. In en om Berlijn doen we onze eerste ervaringen op en proberen we indruk te krijgen van het verbruik.

Een laag verbruik is voor elke EV essentieel, zeker als de accucapaciteit niet al te riant is. Die bedraagt in dit geval een bruikbare 51 kWh en uit gaande van het WLTP-verbruik van 14,8 kWh/100 km zou je dan na ongeveer 330 kilometer op zoek moeten naar een laadpaal of snellader, wil je niet doorrijden totdat er allerlei alarmlichten op het dashboard gaan branden. De motor ligt dwars voorin’ levert 156 pk en 270 Nm koppel, goed voor een topsnelheid van 170 km/h en een 0-100 km/h in 9,2 seconden.

Wat zijn de concurrenten van de Astra Electric?

De Astra – in topjaar 1999 goed voor ruim 40.000 registraties in Nederland - opereert in het c-segment en doet het qua verkoop niet geweldig dit jaar, ook niet op de thuismarkt. Kijken we naar de elektrische versie en puur naar het segment van de vijfdeurs hatchback of stationcar, dan komt hij uit eigen stal de nieuwe Peugeot e-308 tegen en als gedoodverfde concurrent natuurlijk de VW ID.3. Andere kapers op de kust zijn de MG4 en MG5, de Cupra Born en de Renault Mégane E-tech

Is het een beetje efficiënte EV?

Tijdens een eerste rijtest als deze is het lastig om een representatief verbruik te noteren. Toch hebben we een poging gedaan en zijn we direct vanaf het vliegveld van Berlijn de snelweg op gegaan. Ja, de Autobahn. Maar dan wel met Nederlands tempo. Kortom, de cruise control op 105 km/h en dat bijna vijftig kilometer lang, met als uiteindelijk resultaat een keurige 14,5 kWh/100 km. Zoals gezegd, nog niet echt representatief, maar het geeft toch een goed indicatie. Later hebben we ook nog een stuk met 130 km/h gereden en verder veel binnenwegen met veel stoppen en optrekken voor de video. Na 250 km gaf de boordcomputer een gemiddelde van 15,8 kWh/100 km aan.

Is de elektrische Astra net zo ruim als de andere versies?

Het is best een slimme strategie van Stellantis om een bestaand model ook als volledig elektrisch te leveren, zoals dat al met bijvoorbeeld de Corsa, Mokka, Peugeot 208 en 2008 gebeurt. De accupakketten krijgen een plek onder de voorzittingen, de achterbank en deels onder de bagagevloer. Dat laatst kost ruimte. De kofferbak van een Astra hatchback met benzinemotor heeft een inhoud van 422 liter, bij de Electric (en de plug in-hybrid) is dat 352 liter. In het geval van de Sports Tourer hebben we het over 598 liter versus 516 liter. In het interieur merk je vrijwel niets van de accu’s, behalve de verhoging bij de voorstoelen. Een aanhanger mag er helaas niet achter, voor de ST komt een trekhaak beschikbaar waar een fietsdrager op kan.

Hoe anders dan de ‘reguliere’ Astra rijdt de Electric?

We melden het wel vaker bij het rijden in de elektrische versie van een bestaand model: de spontane reactie op het stroompedaal, het direct beschikbare koppel, het ontbreken van motortrillingen en he stille en soepele accelereren maken het de fijnere auto. En ja, een EV is duurder en legt je qua vrijheid misschien wat beperkingen op, dat staat los van het feit dat een elektromotor veel efficiënter is dan een verbrandingsmotor en nauwelijks onderhoud verlangt. De Astra Electric weegt hetzelfde als de plug in-hybrid maar de gewichtsverdeling is iets beter. Vering en demping zijn hier of afgestemd en ook op dat vlak heeft Opel zijn huiswerk goed gedaan; de Astra Electric stuurt fijn en is weliswaar stevig geveerd om het gewicht in toom te houden, maar niet irritant hard.

Is de Astra Electric een aanrader?

De elektrische Opel Astra blijkt een prettig rijdende auto met een redelijk goede actieradius, mede dankzij het de verbeterde efficiency van deze nieuwe aandrijflijn van Stellantis. Het interieur is niet het ruimste in zijn klasse en de bagageruimte leverde wat liters in ten faveure van het accupakket. Een prijs hebben we nog niet, maar die zal zeker op het niveau van een VW ID.3 en Renault Mégane E-Tech liggen.