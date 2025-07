Omoda 9, uiteraard! Eh, help me even?

Ja, het is niet zo gek dat je het overzicht verliest. De grote Chinese autoconcerns buitelen over elkaar heen om in Europa voet aan de grond te krijgen. Vooral met elektrische auto’s, maar zo langzamerhand zien we ook aandrijflijnen waarin een benzinemotor zit. Meestal nog wel gecombineerd met een stekker, zoals in de Omoda O9. Of sorry, gewoon ‘9’. Het merk heeft de naam van zijn vlaggenschip onlangs aangepast. ‘Merk’ is overigens een relatief begrip. In thuisland China bestaat de merk- en modelcombinatie Omoda 09 niet. De Omoda 09 bestaat in China als Yaoguang, een ander submerk van het massieve autoconcern Chery. En het kleine volledig elektrische broertje Omoda E5 of nee sorry ‘5’, heet in China de Chery Omoda 5. En om het overzichtelijker te maken levert het merk ook nog een Jaecoo J7, die lijkt op onze 9, maar wordt lager in de markt gezet. Deze 9 van Omoda moet het vlaggenschip zijn.

Oh ja, nu weet ik het weer. .. En in welk segment zit de Omoda 9 dan?

De Chinezen willen het opnemen tegen onder meer de BMW X3, Volvo XC60 en Range Rover Velar. Er is ambitie, zullen we maar zeggen. De SUV is 4,78m lang en zeer luxueus uitgevoerd. Het is zonder meer een indrukwekkende verschijning, die minder anoniem oogt dan sommige andere Chinezen. Het merk voert een Lexus-strategie en de prijs is inclusief alles wat je ziet. Het interieur is schaamteloos ‘geïnspireerd’ op Mercedes. De stoelbekleding, de stoelbediening in de deur, de middentunnel, de versnellingshendel: het lijkt zo uit de schappen in Stuttgart te komen. Wellicht de schappen voor auto’s van tien jaar terug, maar dan nog. Het geeft de Chinees een hoogwaardige uitstraling. Bij nadere inspectie is het materiaalgebruik niet overal even goed, maar het blijft mooier dan veel saaie nieuwe EV’s.

Hij oogt wel groot.

Dat is hij ook. Hoofd- en beenruimte zijn uitstekend en de kofferbak biedt een ruime 660 liter. Het multimediasysteem is modern, maar priegelig. Het scheelt dat er fysieke draaiknoppen zijn voor zowel de klimaatcontrole als de rijstanden. Wel ergerlijk dat een stem steeds bevestigt in welke stand je staat. Sowieso is de auto erg bemoeizuchtig. Ben je iets te lang aan het priegelen met het touchscreen? Meteen een waarschuwing dat je op de weg moet letten. De autopilot is wel bovengemiddeld goed voor een Chinese auto.

Een kleine motor voorin, trekt die dat wel?

Vermogen is er meer dan zat. De auto is een plug-in hybride, die je eigenlijk meer rijdt als een EV met range extender. Voorin heb je een 1.5 viercilinder met turbo die 143 pk heeft. Maar de meeste kracht komt van drie elektromotoren (en niet twee, zoals tot op heden veel vermeld). Twee voor en eentje achter, die samen pieken op maximaal 538 pk en 650 Nm koppel. Het spreekt voor zich dat dit meer dan genoeg is. Ze krijgen kracht van een 35-kWh accu die je thuis kunt opladen, of die door de benzinemotor wordt opgeladen tijdens het rijden. Deze motor is opvallend stil, je hoort nauwelijks dat hij aanslaat en zijn werk doet. Op hogere snelheden kan er ook directe kracht van de benzinemotor naar de voorwielen, waardoor dit een echte PHEV is en geen EV met range-extender. Met zijn grote accu komt de auto wel 145 WLTP-kilometers ver, waardoor je bijna elke dagelijkse rit op stroom kunt doen. Waarbij aangetekend dat je de accu nooit helemaal leegrijdt tenzij je dat met het kiezen van de EV-stand forceert. Voor het benzineverbruik als je niet stekkert geeft Omoda een verbruik van 7,0 l/100 km op. Het zijn zaken die we zeker gaan testen als we de auto een keer langer in een vergelijkende test hebben.

Klinkt allemaal heel goed dit!

Nou .... Hoe graag Omoda meteen premium wil zijn, er is ook veel mis met de Omoda 9. Het begint met de zitpositie: de stoel staat in de laagste stand veel te hoog en het stuur kan niet genoeg naar je toe. Daarbij is er veel te weinig zijdelingse steun, dus in bochten glijd je zo van je stoel. Stuurgevoel is er niet, de auto stuurt extreem licht en indirect. Het onderstel is ook niet in balans. De auto mikt meer op comfort dan dynamiek, maar deint ook. Inclusief korte nabewegingen bij lage snelheden. Je krijg er een slagschipgevoel van. Maar ondertussen is de koets ook onrustig op lage snelheid en bonkig over drempels. Met de dempers in sport is alles al wat beter. Op snelwegtempo rijdt de Omoda 9 ook redelijk en de wegligging is prima. Maar als we met lege accu 105 km/h cruisen op een snelweg met trajectcontrole, dan geeft de benzinemotor ongelijkmatig gas om de snelheid constant te houden. Gelukkig is het geluid vrij goed geïsoleerd, maar verfijnd is het niet. Ook omdat je van alles voelt trekken in je stuur. Ook is de gasrespons merkwaardig indirect voor elektrische aandrijving. De algehele rij-ervaring ergert hierdoor veel meer dan zou moeten. Niet alleen blijven de eerder genoemde premium-concurrenten ver weg, maar ook modellen als de Volkswagen Tiguan, Kia Sportage en Toyota RAV4 rijden véél beter dan deze 9. Die zijn weliswaar minder luxueus uitgevoerd, maar als auto zijn die beter geslaagd. Door zijn formaat en uitstraling zal de Omoda 9 wel wat kopers weten te overtuigen maar er is nog werk aan de winkel. Het goede nieuws voor de Chinezen is dat een forse facelift in theorie genoeg kan zijn bijna alle nadelen te corrigeren.

Omoda 9 SHS

Afmetingen (l x b x h) 4,78 x 1,92 x 1,67 m

Aandrijflijn Hybride, benzine

Motor 4-cil. benzine

Aantal elektromotoren 3

Max. systeemvermogen 395 kW/537 pk

Max. systeemkoppel 650 Nm

Topsnelheid 180 km/h

0-100 km/h 4,9 s

Verbruik gem. 1,7 l/100km (1:58,8)

CO2-uitstoot 38 gr/km

Vanafprijs €51.900