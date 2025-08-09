Nog maar een paar jaar geleden kwam Nissan met de Qashqai met e-Power aandrijflijn. Een unieke driecilinder seriehybride met variabele compressie. In theorie de heilige graal, in de praktijk bleek dat tegen te vallen. En dus is de nieuwe Qashqai e-Power voorzien van een volledig nieuwe aandrijflijn. Is drie keer dan scheepsrecht?

Wacht even: drie keer scheepsrecht? Dit is toch pas de tweede Nissan Qashqai e-Power?

Dat klopt, alleen de Nissan Qashqai e-Power was niet de eerste Nissan met e-Power. In Japan was er al een eerdere generatie e-Power die wij niet kregen. Intern noemt Nissan de nieuwe e-Power aandrijflijn dus de derde generatie. Weet je dat ook weer. De vernieuwingen komen bovenop de wijzigingen die de Nissan Qashqai eerder al kreeg bij zijn grotere facelift. In dit geval concentreren we ons dus wat specifieker op het e-Power gedeelte.

Wat is er dan nieuw aan de Nissan Qashqai e-Power aandrijflijn?

Nou, bijna alles aan de Nissan Qashqai e-Power aandrijflijn is nieuw. Eigenlijk komt alleen de 2,1-kWh batterij over van de vorige en de rest van de aandrijflijn is helemaal nieuw. De 1.5 driecilinder mag dan evenveel inhoud en cilinders hebben, volgens Nissan is er geen moer gelijk aan de oude 1.5. Je weet wel, die motor die als eerste ter wereld variabele compressie had, een noviteit die nu dus alweer naar de geschiedenisboeken wordt verwezen. De nieuwe motor is dus niet voorzien van die techniek, maar heeft wel een lagere slag en een grotere turbo. Dar brengt het thermisch rendement op 42 procent en dat is zo’n beetje het maximale wat je met een verbrandingsmotor kunt halen. Dankzij die grotere turbo moet de 1.5 bovendien minder toeren draaien als er vermogen wordt gevraagd. Nog altijd levert de 1.5 dat vermogen nooit aan de wielen. In plaats daarvan is het eigenlijk je eigen energiecentrale, de stroom wordt gebruikt door de nu 205 pk sterke elektromotor en/of aan de 2,1-kWh batterij. Overigens levert de 1.5 maximaal 158 pk, maar het is in de praktijk niet mogelijk om zo lang vol gas te gaan dat de elektromotor z’n maximale vermogen niet meer kan leveren. En voor die 205 pk moet je sowieso de sportmodus gebruiken, anders krijg je net als voorheen 190 pk.

Hoe werkt de techniek in de Nissan Qashqai e-Power?

Het eerste dat opvalt aan boord van de Nissan Qashqai e-Power, is dat de hybride stiller zijn werk doet dan voorheen. Vooral in deellast is het bijna niet meer mogelijk om te horen of en hoe hard de 1.5 aan het werk is. Je voelt het ook niet, aangezien het nieuwe 5-in-1 concept een stuk compacter en stijver is, waardoor er minder trillingen voelbaar zijn. Pas als je meer dan 70 procent vermogen vraagt merk je iets van het feit dat er een verbrandingsmotor aan boord is. Kortstondig, want boven de 90 km/h overstemt het windgeruis de driecilinder eigenlijk altijd. Wat dat betreft is de claim van Nissan dat de ervaring bijna die van een BEV is niet eens zo ver verwijderd van de waarheid. Over de vermeende verbetering van het verbruik kunnen we op basis van de eerste kennismaking geen definitieve uitspraken doen, maar het lijkt er inderdaad op dat de Qashqai met name op de snelweg minder verbruikt. Het maakt de e-Power nog meer dan voorheen de logische keuze voor de Qashqai-koper.

Nog andere wijzigingen aan de Nissan Qashqai e-Power?

Hoewel de Qashqai vorig jaar al een grote facelift kreeg, vond Nissan ook op detailniveau weer wat ruimte voor verbetering. Destijds was de belangrijkste wijziging een sterk verbeterd infotainmentsysteem dat draait op Google software. Privacyoverwegingen daargelaten is dat een van de snelste en beste software die je in een auto kunt stoppen. Daarbij is de Qashqai nog altijd een behoorlijk ruime auto en zijn er zoals gezegd wat detailwijzigingen. Nieuwe buitenspiegelkappen en een gladdere bodemplaat aan de voorzijde moeten de luchtweerstand coëfficiënt verbeteren en door de toepassing van kleinere remschijven kan de Qashqai voortaan ook besteld worden met 17 inch wielen. Daarnaast geeft het instrumentarium nu meer weer van wat het ProPilot systeem allemaal om de auto heen ziet. Overigens werkt dat zelfrijdende systeem nu inderdaad beter, maar nog altijd niet vlekkeloos. Zodra de snelweg een beetje bochtig wordt, moet je zelf bijsturen om in het midden van de rijstrook te blijven. Dat soort schoonheidsfoutjes ten spijt is de Nissan Qashqai e-Power er klaar voor om van de derde keer scheepsrecht te maken.