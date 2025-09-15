Waarom zou je je bij de Nissan-dealer melden als de nieuwe Micra technisch gelijk is aan de elektrische Renault 5? De Japanners hebben zelfs geen enkele moeite gedaan de Micra een ander karakter te geven dan die R5. Verder moet je twee keer kijken om te zien dat er aan het uiterlijk meer is gebeurd dan een set andere koplampen. O, en dan is de Nissan ook nog eens duurder dan het origineel. We stappen in die nieuwe Nissan Micra en zoeken het uit.

Komt de Nissan Micra ook weer met benzinemotoren?

Goed nieuws voor liefhebbers van de Nissan Micra: na twee jaar afwezigheid is de compacte hatchback terug in het Nissan-programma. Maar, voortaan alleen nog elektrisch. Een benzineversie komt er niet. Dat kan zelfs niet, de nieuwe Micra is onderhuids identiek aan de nieuwe Renault 5 en deelt dus ook diens speciaal voor EV’s ontwikkeld AmpR-platform. Dat er geen benzine-alternatief komt, is volgens Nissan een bewuste keuze: de focus ligt op EV’s. Voor een verbrandingsmotor moet je in dit segment binnen de alliantie bij Renault zijn. Daar hebben ze naast de elektrische R5 ook nog gewoon de Clio, waarvan vorige week trouwens de nieuwste generatie debuteerde.

Leent Nissan net zo makkelijk van Renault als Mitsubishi?

Natuurlijk ben je als autofabrikant een dief van je eigen portemonnee wanneer je niet probeert te profiteren van schaalvoordeel en dus zoveel mogelijk gemeenschappelijke techniek gebruikt. Maar ze hebben bij Nissan – in de ontwerpstudio in Londen – de zaak net even anders aangepakt dan clubgenoot Mitsubishi. Mitsubishi plakt zonder g1ene zijn logo op een Clio en noemt die dan Colt. De Micra is daarentegen een eigen ontwerp. Weliswaar binnen grenzen: en profil lijkt de Micra sterk op de R5, de proporties zijn gelijk. Wie dichtbij komt, ziet echter dat er meer is gebeurd dan een set andere achterlichten en koplampen tekenen (die overigens een rond silhouet hebben wat doet denken aan de markante derde generatie Micra uit 2003). Er is geen stuk plaatwerk hetzelfde.

Hoeveel ruimte biedt de Nissan Micra?

Wanneer we het portier openen, zien we dat het interieur van de Micra nagenoeg gelijk is aan dat van de R5. Dat betekent dat je zelfs met een bovengemiddelde lengte voorin genoeg hoofdruimte hebt. Wel zit je al snel met je benen in een scherpe hoek. De stoel – met een vrij korte zitting – kan weliswaar ver genoeg naar achteren, maar het stuur gaat axiaal niet zo ver mee. Achterin is het net als in de Renault een stuk krapper, dat is meer de plek voor kinderzitjes of een weekendtas. Al kun je die tas uiteraard ook prima kwijt in de 326 liter metende achterbak. Een frunk is er niet, onder de motorkap wordt alle ruimte ingenomen door de aandrijftechniek. De laadkabel moet dus achterin.

Hoe is de bediening?

De cockpit is ook gelijk aan die van de R5 en daar is weinig mis mee. Dat betekent in de Micra dat het multimediasysteem eveneens draait op Android Automotive, een platform dat weinig gewenning vraagt. Fijn dat ook Nissan ervoor heeft gekozen de airco te bedienen met een rijtje fysieke knoppen. Ook van Renault overgenomen is de mogelijkheid om via de My Safety Perso-functie met één knop al je voorkeursinstellingen te activeren, waaronder het uitschakelen van de snelheidswaarschuwing. Op het stuur en aan de stuurkolom wemelt het van de knopjes en hendels, het ziet er imponerend uit. Geen zorgen, in de praktijk blijkt het allemaal eenvoudig te bedienen. Achter het stuur zien we trouwens schakelflippers waarmee je de mate van afremmen op de motor regelt. De Renault 5 heeft ze (nog) niet, daar kun je alleen van D naar B schakelen door de versnellingshendel een extra tik naar beneden te geven. Een hendel die in de Nissan trouwens net als bij Renault om aandacht vraagt: als je net iets te ongeduldig bent – bijvoorbeeld bij even snel manoeuvreren – schakelt hij niet van D naar R (of andersom).

Welke aandrijfvarianten zijn er?

De Micra is verkrijgbaar met twee motorvermogens: 122 pk en 150 pk. In het eerste geval beschik je over een 40-kWh accupakket waarmee je volgens WLTP 317 km ver moet kunnen komen. In combinatie met de potentere motor krijg je een 52-kWh accupakket mee, goed voor een actieradius van 416 km. Beide versies hebben een 11-kW wisselstroomboordlader. Bij de gelijkstroom-snellader kan de 40-kWh accu overweg met een laadvermogen van 80 kW, terwijl de 52-kWh accu piekt bij 100 kW. Het zijn geen grensverleggende getallen, maar voor een auto als de Micra, die met name voor stedelijk verkeer is bedacht, is het dik in orde.

Hoe reageert de Micra op de pedalen?

Onze eerste Micra-kilometers maken we met de 150 pk-uitvoering. Met die motor komen we lekker vlot met het verkeer mee en ook op de snelweg is er nog genoeg elasticiteit, waarbij de elektromotor op de achtergrond vredig zoemt. One-pedal-drive werkt prima in de bebouwde kom en in files, op tempo flipperen we liever een paar standen de andere kant uit; de auto remt anders net iets te heftig op de motor af als je het gaspedaal iets lift. De overgang van regeneratief naar mechanisch remmen verloopt overigens ongemerkt via het goed te doseren rempedaal.

Komt er ook nog een 95-pk versie net als bij de R5?

De Renault 5 is trouwens ook nog verkrijgbaar met een 95-pk motor in combinatie met het 40-kWh accupakket dat je alleen met 11 kW aan de wisselstroomlaadpaal kunt laden. Die basisversie komt er niet van de Micra. Bij Nissan zeggen ze dat ze binnenkort ook nog met een elektrische A-segmenter komen, waardoor een 95-pk versie van de Micra niet nodig is. Dat Renault die A-segmenter ook krijgt in de vorm van de Twingo, dat lijkt ze bij Nissan even te ontgaan.

Hoe rijdt de Nissan Micra?

De Micra heeft net als de R5 een volwassen onderstel met vóór McPherson-veerpoten en achter een multilink-wielophanging. Dat laatste is in dit segment opmerkelijk, het is namelijk niet de goedkoopste constructie. Doorgaans zien we bij dit soort compacts simpelere en daardoor goedkopere oplossingen. De multilink-constructie heeft echter zijn uitwerking. Net als de constructie is ook de onderstelafstemming rechtstreeks overgenomen van de Renault 5; er is niet voor gekozen om de auto’s elk een eigen karakter te geven, bijvoorbeeld de één wat soepeler en de ander wat stijver. Het onderstel maakt dan ook een uitgebalanceerde indruk, met een mooie mix van dynamiek en comfort gaat de auto lekker stabiel over het asfalt, terwijl hij ook een hobbelige klinkerweg probleemloos neemt.

De Micra is duurder dan de R5, hoe zit dat?

De 95-pk versie buiten beschouwing gelaten, biedt Renault de R5 net iets goedkoper aan dan Nissan de Micra. Het verschil zit hem in een rijkere standaarduitrusting; sowieso biedt Nissan bij geen van de drie uitrustingsniveaus opties aan, terwijl Renault juist wel een aantal optiepakketten in de aanbieding heeft. Verder geeft Nissan vijf jaar garantie op de Micra, terwijl dat bij Renault al na twee jaar ophoudt. Daar betaal je dan iets extra’s voor. Overigens kun je in een aantal landen zelfs tien jaar garantie krijgen, mits je de auto door de dealer laat onderhouden. In Nederland zijn daar vooralsnog geen plannen voor.