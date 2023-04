Waar moet je de Nio ET5 plaatsen?

De NIO ET5 is een model onder de ET7 die we al eerder hebben getest. De ET5 gaat concurreren met de Tesla Model 3, die momenteel met zijn relatief lage prijzen onverslaanbaar lijkt. Maar ook met de BMW i4, Volkswagen ID7 en Polestar 2.

Vertel eens wat over de aandrijflijn

De Nio ET5 heeft een 150-kW inductiemotor voor en een 210-kW permanente magneetmotor achter, samen dus 360 kW (490 pk) sterk. Hij is er met een 75-kWh accu, maar ook met een 100-kWh exemplaar. De NT5 'Standard' heeft het 75-kWh exemplaar en komt daarmee tot 445 WLTP-kilometers ver. Ga je voor de Nio ET5 Long met 100 kWh, dan kun je op een rijbereik van maximaal 580 kilometer rekenen. De batterij zit overigens niet standaard bij de auto. Die moet je huren of separaat kopen, maar daar komen we zo even op terug.

Hoe zit je in de ET5?

Het eerste dat opvalt is de vrij hoge zit in de ET5. Wij zitten in een auto als deze graag diep, maar wie de stoel in de laagste stand zet, zal merken dat die alsnog erg hoog zit. De stoelverstelling is elektrisch trouwens, met knoppen aan de zijkant van de stoel. Om een goede zitpositie te krijgen is het stuur elektrisch verstelbaar en dat doe je via het multimediascherm. Daar kun je verschillende functies toewijzen aan de knoppen op het stuur, zo verstel je dus stuur en bijvoorbeeld ook spiegels. Het is omslachtiger dan de traditionele methode, maar hoe vaak stel je het? Bovendien kan iedere bestuurder zijn eigen instellingen opslaan in het geheugen. Omdat je wat hoger zit, heb je goed zicht op de neus. Wie trouwens van de voorkant naar een ET5 met bestuurder kijkt, zal hetzelfde zien als bij een Tesla Model 3: veel stuur en bestuurder. Let daar maar eens op. Op de achterbank is voldoende ruimte voor twee volwassenen, en die derde kan er nog wel bij als het niet te lang duurt. Hoofdruimte is daar eveneens nog wel voldoende, zeker gezien de aflopende daklijn.

Je kijkt uit op een minimalistisch dashboard dat in grote lijnen wel wat wegheeft van dat van de grotere ET7, maar de materialen voelen net wat minder luxe aan. In de ET7 vind je luxe afwerkingsstrips, in de ET5 blijven die achterwege. Ook hier geen zichtbare ventilatieroosters en een nagenoeg totale afwezigheid van knoppen. Alleen op het stuur zitten knoppen en er zitten er drie naast de schakelaar van de transmissie, maar al het andere gaat via het grote, haast vierkante scherm in het midden. Het is een eigen systeem van Nio, maar het lijkt met zijn vormgeving behoorlijk op het Android Automotive dat onder meer Renault en Polestar gebruiken. Er zijn veel functionaliteiten in gestopt, maar het is logisch opgebouwd en redelijk snel te doorgronden. Het scherm reageert snel en de spraakbediening wekt in onze eerste, korte kennismaking niet te veel irritatie op. In een toekomstige test gaan we uiteraard verder in op het systeem.

Ook in de Nio ET5 vermaakt 'Nomi' de inzttenden, een virtuele assistent die als een soort poppetje op het dashboard zit. Bekijk het hoe je wil: iets vrolijks in een zakelijke omgeving, of iets overbodigs en irritant.

En hoe rijdt zo’n ET5 dan?

We konden de auto kort rijden op een event van onze Duitse collega’s van AutoBild. Dat verklaart de wilde bestickering van de auto, trouwens, want het event vond plaats op de testbaan van Bridgestone en dat bandenmerk wilde graag goed in beeld komen. We reden hem op een afgesloten circuit en maakten derhalve nog geen uitgebreide test. Die volgt binnenkort, als we de auto in Nederland kunnen rijden. De eerste indruk is dat hij behoorlijk vlot is. Via het menu met de rijmodi kies je een rijstand ergens tussen economisch en sportief, en aan de hand van die keuze wordt het maximum vermogen bepaald – en dus de acceleratietijd. Hij kan verrekte snel zijn, of gewoon vlot op een relaxte manier. Op het Mickey Mouse-circuitje staat hij aardig zijn mannetje. Hij voelt niet al te zwaar, gaat redelijk neutraal de bochten door en het enige dat opviel is dat het zwaartepunt voor een auto als deze redelijk hoog lijkt te liggen. Dat geeft in combinatie met de al wat hoge zitpositie het gevoel dat de ET5 minder sportief is dan de Tesla.

Op de kombaan van het terrein konden we een snelwegachtige ervaring nabootsen. Het is lekker kilometers maken in de Nio ET5, denken we al snel. Hij is stil en comfortabel, misschien wel iets comfortabeler dan een Tesla Model 3, die iets steviger geveerd lijkt. Maar dat moeten we vooral eens bepalen als we ze allebei kort elkaar kunnen rijden.

Hoe zit het met het kopen of huren van de batterij?

Nio biedt voor de ET5 hetzelfde systeem aan als voor de ET7. Je kunt de auto kopen inclusief batterij, en dan is het feitelijk een EV zoals alle andere EV’s. Of je besluit de Nio te kopen en de batterij te huren. Dan kun je hem gewoon opladen, maar je kunt eveneens gebruik maken van de wisselstations (nu nog maar een handvol in Nederland) waar ze in een minuut of wat het batterijpakket wisselen.

De Nio ET5 heeft in Nederland een vanafprijs van €50.700. In dat geval krijg je het accupakket er niet bij en moet je die via Nio's Battery-as-a-service-constructie (BaaS) huren. Daarvoor betaal je maandelijks €169. Wil je dat het accupakket helemaal van jou is? Reken dan voor de ET5 Standard (75 kWh) op een vanafprijs van €62.700. Ook voor de Nio ET5 met 100-kW accu rekent Nio in het geval van accuhuur een vanafprijs van €51.900, maar dan betaal je maandelijks €289 voor het accupakket. De ET5 Long inclusief accu kost €71.700. Niet kopen, wel rijden? Dat kan eveneens, uiteraard. Afhankelijk van de gekozen variant betaal je via een private-leaseconstructie maandelijks €1.056 tot €1.195 voor de ET5.