Is de nieuwe Mitsubishi Grandis weer een MPV?

Het is je vast niet ontgaan dat Mitsubishi een aantal modellen van Renault leent en daaraan een eigen twist heeft gegeven. Zo is de huidige Colt een Clio, de ASX een Captur en de nieuwe, elektrische Eclipse Cross een Scenic E-Tech. En dan nu de Symbioz als Grandis. De naam Grandis was nog net niet uit ons geheugen verdwenen. Het is een auto die uit de tijd stamt dat we massaal aan de MPV waren. Een segment waarin Mitsubishi al begin jaren 80 naam maakte met de eerste, zevenzits Space Wagon. Die was er vóór de Renault Espace. En niet te vergeten de compacte, in Nederland gebouwde Space Star uit de jaren 90. De Grandis zoals we die tot nu toe kennen, debuteerde in 2003 en biedt plek aan zes inzittenden en een beetje bagage. Af en toe kom je er nog wel eens eentje tegen; de techniek is duurzaam en zeer geschikt voor lpg-inbouw. De diesel had een 2.0 TDI van Volkswagen onder de kap. In 2010 viel het doek voor de eerste generatie Grandis.

Is de nieuwe Mitsubishi Grandis een hybride?

De tijd van diesels ligt grotendeels achter ons, het is elektrisch of hybride wat de klok slaat, zo ook bij de Grandis. Maar eerst nog even terug naar die Renault Symbioz, want daar is ook iets mee. De Symbioz is een verlengde Captur, wat de Grandis op zijn beurt tot een langere ASX maakt. Mitsubishi levert hem op onze markt alleen met de hybride aandrijflijn, waar andere landen ook de 1.3 turbo krijgen, al dan niet met automaat. Die auto is interessant voor hen die vaak met een caravan of grote aanhanger op pad gaan: er mag 1.500 kg achter, terwijl dat bij de 1.8 Hybrid slechts 1.000 kg is. De hybride aandrijflijn in de Grandis kennen we al van een aantal Renaults en natuurlijk van de huidige Dacia Bigster, die als duurtester bij ons al de nodige kilometers heeft gemaakt. Deze techniek maakt vooral indruk met het lage brandstofverbruik. We hoeven geen extra moeite te doen om in Nederland rond de 1 op 20 te rijden, terwijl een lange vakantietrip naar de Balkan eveneens keurige cijfers opleverde. De verbrandingsmotor is een 1,8-liter viercilinder zonder turbo, bijgestaan door een elektromotor. Met daarbij een nogal bijzonder type transmissie; twee versnellingen voor de elektromotor en daarnaast een versnellingsbak met vier verzetten. Op die manier heb je een soort van acht versnellingen, waarbij de motorcomputer steeds voor de efficiëntste vorm kiest.

Niet gemaakt om sportief te rijden

Die grote variëteit in overbrengingen levert niet altijd een plezante rijervaring op, zo merken we ook nu weer. Het systeem gaat volledig zijn eigen weg, Zo kan het soms zijn, dat bij een snelheid van 50 km/h de motor brult en het erop lijkt dat je in een te lage versnelling rijdt. Aan de andere kant komt het vaak voor dat je op de snelweg ineens weer een flink stuk elektrisch rijdt, getuige de melding ‘EV’ in het instrumentarium. Rijd je vervolgens weer op de verbrandingsmotor, dan zie je dat de accu wordt bijgeladen, zonder dat dit ten koste gaat van het benzineverbruik. Overigens kan dat opladen ook door het pookje vanuit D door te trekken naar B, waarna de Grandis zich enigszins als een EV gedraagt. Op die manier leer je al snel snelheid te minderen zonder het rempedaal te beroeren. Helaas kan het systeem niet zo goed overweg met een sportieve rijstijl, dan wel hoge snelheden op de Duitse snelweg. Hij is het meest senang bij snelheden tot zo’n 130 km/h en een niet al te zware voet tijdens het accelereren. Gelukkig garandeert het elektrokoppel alsnog een vlotte acceleratie.

Hoe rijdt de nieuwe Mitsubishi Grandis?

Afgezien van de zo nu en dan iets nukkige aandrijflijn, zijn de rijeigenschappen er vooral op gericht om niemand te ergeren. Goed te doseren besturing, vering en demping die je bij een iets te snel genomen drempel niet uit je stoel lanceren en op slecht wegdek alle putten en hobbels heel verdienstelijk absorberen. De Grandis voelt redelijk lichtvoetig aan en dat is begrijpelijk gezien het relatief bescheiden gewicht van 1.365 kg. Dat Mitsubishi iets verder is gegaan dan louter een stel andere logo’s zie je vooral aan het front. Dat draagt de designtaal die onder meer de Outlander al sinds 2015 kenmerkt en de aanduiding ‘dynamic shield’ kreeg. De zijkanten en achterkant zijn eveneens door de designafdeling van Mitsubishi onder handen genomen en iemand die niet zo thuis is in alle merken en modellen die er vandaag de dag zijn, zal hem onmiddellijk herkennen als een Mitsubishi.

Is het infotainment ook helemaal bij de tijd?

Het interieur is identiek aan dat van de Symbioz, afgezien van een ander logo op het stuur. Het dashboard is in zekere zin nog traditioneel van opzet, met een instrumentencluster achter het stuur en een niet al te groot infotainmentscherm in het midden. Alles is digitaal en er zijn nog meer dan voldoende fysieke knoppen voor het bedienen van basale functies. Een noemenswaardig handigheidje is de drukknop links van het stuur waarmee je na twee klikjes een aantal assistentiesystemen deactiveert. Je kunt zelf instellen welke dat moeten zijn, maar we kunnen ons voorstellen dat de snelheidswaarschuwing en rijstrookassistentie daar bij zitten. Het infotainment zelf maakt gebruik van Google, vooral prettig wat navigatie betreft en je kunt veel apps installeren. Met de nieuwe Grandis heeft Mitsubishi weliswaar geen alternatief voor zijn verre voorvader, voor de eigen clientèle die de ASX te klein vindt en de elektrische Eclipse Cross een stap te ver is het een prima aanbieding en met acht jaar garantie extra interessant.