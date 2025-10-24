Welke modellen van Mitsubishi zijn op een Renault gebaseerd?

De rollen zijn omgedraaid bij Mitsubishi. Voorheen waren het de Fransen die leentjebuur speelden bij het Japanse merk. De i-Miev is er namelijk ook als Peugeot i-On en als Citroën C-Zero. En daar bleef het niet bij. Zo stond de Outlander als Citroën C-Crosser en als Peugeot 4007 in de showroom, de ASX als Citroën C4 Aircross en als Peugeot 4008. In 2022 werden we ineens verrast met een Mitsubishi gebaseerd op een Renault: de succesvolle Captur is er sindsdien als ASX en niet veel later volgde de Colt op basis van de Clio. Blijkbaar bevalt deze strategie goed: er zijn weer twee Renaults getransformeerd tot een Mitsubishi: de Symbioz (een verlengde Captur, volgt u het nog?) is de nieuwe Grandis, de Scenic E-Tech is door Mitsubishi omgedoopt tot de nieuwe Eclipse Cross. Daarmee ondergaat de Eclipse andermaal een gedaanteverwisseling, ooit was dit een coupé, die niet in Europa is geleverd.

Dus de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross is een Scenic?

Begin 2017 debuteerde de Eclipse Cross als crossover en sinds de facelift in 2020 is hij er ook als PHEV. Geliefd bij de caravan minnende recreant, aangezien er 1.500 kg aan de kogel mag. Maar ook de Renault Scenic, de auto waarop de nieuwe Eclipse Cross is gebaseerd, kreeg als min of meer klassiek geschoolde MPV een SUV-jas aangemeten en kan derhalve als crossover worden getypeerd. Al met al heeft Mitsubishi dankzij de samenwerking met Renault weer een aantal noviteiten in de showroom, waar het merk nog niet zo heel lang geleden te kennen gaf geen nieuwe modellen meer voor de Europese te gaan ontwikkelen. In feite is dat ook zo, gezien het huidige aanbod. Alleen de Outlander komt nog uit eigen huis en ondertussen is er een samenwerking met het Taiwanese Foxtron voor de ontwikkeling van een EV en er komt waarschijnlijk een Nissan Leaf met Mitsubishi logo’s.

Wat zijn de verschillen binnen en buiten?

Aan de voorkant is het niet louter het merklogo dat deze Renault tot een Mitsubishi maakt. Zo zien we aan weerszijden van de grille een interpretatie van het zogeheten dynamic shield van het merk, dat op het front van de Outlander nog explicieter tot uiting komt. De motorkap is meer geprofileerd dan die van de Scenic, de koplampen zijn ietsje anders van vorm en de dagrijverlichting zelfs totaal anders. Al die ingrepen bij elkaar geven de Eclipse Cross een eigen gezicht. Door naar de zijkant, waar allereerst de andere wielen opvallen. Voorts spotten we andere lijsten onderaan de portieren en de aluminiumkleurige strips lopen aan de onderkant van de zijruiten in plaats van bovenlangs en monden uit in de c-stijl. Ook daar zie je weer verschil met het ‘origineel’. Aan de achterkant zijn de verschillen minder dramatisch en is het vooral de zwarte balk tussen de lichten die de Renault niet heeft. Afgezien van het logo op het stuur en een ander type stiksel op het meubilair is binnenin alles hetzelfde. Dus ook de drie stengels rechts aan de stuurkolom. Het verticale scherm meet 12,3 inch en maakt gebruik van Google en daarmee kun je alle bekende apps downloaden.

Wat is de actieradius van de Mitsubishi Eclipse Cross?

Dat er onderhuids geen verschillen zijn, is niet verrassend. Vooralsnog levert Mitsubishi alleen de versie met 220 pk en 87 kWh accu, goed voor een WLTP-bereik van 633 kilometer. Volgend jaar komt de Eclipse Cross met een kleinere accu beschikbaar. Die meet 60 kWh, gecombineerd met een motorvermogen van 170 pk. Gegevens met betrekking tot verbruik en actieradius hebben we nog niet, maar Renault geeft voor de basis-Scenic 420 kilometer op en daar zal de Mitsubishi niet veel van afwijken. Het maximale aanhangergewicht van de elektrische Eclipse Cross is met slechts 1.100 kg een stuk lager dan dat van de plug-in hybride.

Hoe rijdt de Eclipse Cross?

Met de rijeigenschappen van de Scenic nog vers in ons geheugen stappen we achter het stuur van de Mitsubishi Eclipse Cross. De Renault heeft een positieve indruk achtergelaten, dus het laat zich niet zo moeilijk raden dat de Mitsubishi dat ook doet. Dat dankt hij aan de prettige besturing, die zelfs opmerkelijk direct is voor het soort auto. Het soepele veergedrag van de eerdere generaties Scenic heeft deze auto niet, we zouden hem eerder als stevig omschrijven. En dat is voor de Mitsubishi-rijder misschien wel beter ook, die is niet gewend aan Frans veercomfort. Maar ook niet aan een aandrijflijn die je nauwelijks hoort en het direct beschikbare koppel. Want ook al gedraagt de huidige hybride Eclipse Cross zich een beetje als een EV, met 300 Nm onder je rechtervoet wordt het rijden ineens een stuk anders.

Is de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross duurder dan de vorige?

De volledig elektrische aandrijflijn is feitelijk best goed nieuws voor de eigenaren van de huidige stekkerhybride die er alles aan doen om zo weinig mogelijk te tanken en zo veel mogelijk kilometers elektrisch te rijden. Want om dat laatste te bereiken, zul je elke mogelijkheid om te laden moeten benutten. Hoe anders is dat met de nieuwe Eclipse Cross. Een retourtje Soest Siddeburen naar tante Nel kan zonder laden. Nog beter wordt het, als je thuis al een wallbox hebt en zonnepanelen. Meer elektrisch met minder stekkeren. Kortom, ben je verknocht aan je merk en daarbij ook aan je dealer en niet bang voor een EV zonder PH, dan doe je niets fout met de Mitsubishi Eclipse Cross. Je moet minstens 5 mille meebrengen dan voorheen en hij is duurder dan de Scenic, in ruil daarvoor krijg je 8 jaar garantie en vanaf het tweede uitrustingsniveau een 22 kW boordlader.