Waarom is dat eigenlijk zo zeldzaam, een elektrische cabriolet?

Dat heeft ongetwijfeld te maken met zaken als ruimte en vooral gewicht, want zowel cabrio’s als EV’s zijn van nature zwaar. Maar de markt speelt een nog grotere rol, want die lijkt zich af te keren van de open auto. Beter gezegd: de cabriolet wordt steeds meer een speeltje voor de échte rijken. Enigszins betaalbare modellen zijn er bijna niet meer. Het gat dat die auto’s achterlaten, wordt opgevuld door allerlei SUV’s en cross-over-achtigen, én EV’s natuurlijk. Elektrisch open rijden kan trouwens al wel, dankzij de Fiat 500e en de Smart ForTwo. De Fiat is echter geen volwaardige cabriolet en ook bij de Smart staat er altijd nog een flinke rolbeugel achterop en blijft een deel van de zijruiten staan.

Is de Mini dan wel een échte cabrio?

Zeker! Cabrio’s zijn altijd open, maar de Mini doet er nog een schepje bovenop. De voorruit van de Mini Cooper SE Cabrio, zoals hij ook wel wordt genoemd, staat erg ver weg en erg rechtop. Daardoor zie je ook schuin naar boven kijkend al de blauwe lucht. Toch zitten we nog verrassend beschut, ook op de snelweg. Het windscherm is daarvoor wel noodzakelijk, maar dan zoef je zonder gebulder heerlijk rond. Als compromis is het zelfs mogelijk om het dak deels te openen, als een soort schuifdak. Dat is juist bij hogere snelheden niet aan te raden, want de rijwind komt dan wél op een hinderlijke manier naar binnen.

Is het een échte Mini Electric?

Jazeker, want onderhuids verandert er niets ten opzichte van een dichte elektrische Mini. We hebben dus dezelfde 184 pk sterke elektromotor en dezelfde accu, die met 32,6 kWh niet overdreven groot is. Bij de reguliere Mini heeft dat als voordeel dat die auto relatief licht is, maar in de van nature al zwaardere cabrio-koets is dat voordeel minder groot. Hij weegt 1.540 kg, heel wat voor zo’n compact model. Anderzijds: voor een EV valt het nog steeds wel mee. Door dat hogere gewicht en de slechtere stroomlijn lever je wel nog meer bereik in. Met 201 kilometer zou het afgelopen moeten zijn, zelfs volgens de toch positief ingestelde WLTP-testcyclus. Niet indrukwekkend, al is het in de praktijk vermoedelijk minder erg omdat dit speeltje toch eigenlijk altijd de tweede of derde auto van het gezin zal zijn.

En hoe rijdt dat dan, zo open én elektrisch?

Fluitende vogels, de wind door de bomen, het geruis van de zee … elk geluid komt door alsof we een rondje aan het lopen zijn. Op lage snelheid komt daar de verplichte zoem die voetgangers moet waarschuwen bij, maar op hogere snelheid rest alleen het bandengeluid en de zachte, hoge fluit die de elektromotor onder belasting van nature geeft. Heerlijk rustgevend! De sensatie doet bij lagere snelheid een beetje denken aan een fluisterboot, die immers ook stil én open is. Daarmee weet je eigenlijk genoeg: heerlijk toeren!

Lekker, maar bij de ‘normale’ Mini Cabrio is die uitlaatbrom juist leuk. Mis je dat niet?

Eerlijk is eerlijk: soms wel. Vooral als het wat harder gaat doet de stilte wat afbreuk aan de beleving. Nu horen we vooral het gekerm van de voorbanden, die in snelle bochten goed laten weten dat het einde van de grip in zicht is. Het vrij stevige gewicht van 1.540 kg laat zich daarmee gelden, maar eigenlijk gaat het dan allang hard zat. Doordat de elektrische aandrijflijn net zo giftig en direct reageert als de besturing, past hij in dat opzicht eigenlijk juist heel goed in het plaatje. Die 184 pk’s lijken goed gekozen, want zo kun je nog net lekker voluit trappen zonder overmatig doorspinnende voorwielen. Wees gerust: de superdirecte besturing, de uitstekende wegligging en de fijne zitpositie maken ook van deze Mini een echte pretmachine. Wat je eventueel mist aan stijfheid of scherpte, wordt bij lekker weer bovendien méér dan goed gemaakt door het simpele feit dat je in de buitenlucht zit te sturen.

Kan ik de Mini Electric Cabrio nog kopen?

Niet via de Mini-dealer. Mini bouwt in totaal 999 exemplaren van deze afscheids-editie, die verschijnt nét voordat in september de geheel nieuwe Mini Cooper wordt gepresenteerd. De dertig exemplaren voor Nederland zijn allang weg. Overigens hangt het antwoord op bovenstaande vraag ook af van je budget, want de Mini Electric Cabrio kostte €62.990. Voor dat bedrag is hij trouwens wel standaard heel rijk uitgerust.

Wat een geld. Valt er dan nog wat te kiezen?

Jawel, tussen de lakkleuren ‘Silver White’ en ‘Enigmatic Black’. Die laatste is stiekem diep-donkerblauw, maar het interieur is wel altijd zwart. Voor de rest houdt het snel op, want Mini bouwt er dus niet zoveel en biedt (of bood) dus ook maar weinig keuze. Wie er ééntje heeft, rijdt in een Nederlands product rond. Ook de Mini Electric Cabrio wordt immers (nog) gebouwd in het Limburgse Born.

Is het na deze serie klaar met de elektrische Mini Cabrio?

Officieel zegt het merk er niets over, maar een vervolg lijkt onvermijdelijk. Bij de nieuwe Mini Cooper ligt het accent immers nóg sterker op elektrische aandrijflijnen, terwijl ook de Cabrio niet weg te denken is uit het gamma van Mini. Afwachten dus!