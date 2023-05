Een elektrische Mini? Die is er toch al?

Zeker en een goede ook. De volledig elektrische Mini op basis van de derde generatie new Mini is een van de leukste elektrische auto's(zo niet dé leukste) om mee te rijden. Helaas was de actieradius erg mager, maar hij was hierdoor wel licht voor een EV: minder dan 1.300 kg. Maar de nieuwe generatie Mini krijgt opnieuw een elektrische variant en wij reden hem alvast. Interessant nieuws: de driedeurs hatchback gaat Cooper heten als model (in plaats van als uitvoeringsnaam). Het verwarrende Mini Mini in onze database komt daarmee tot een einde.

Die nieuwe Mini Cooper SE is dan zeker zwaarder?

Een interessante vraag. Mini heeft erg getwijfeld met de specificaties van de nieuwe EV, zo horen we van de projectleider. De vorige Mini was best goed en opvallend licht voor een elektrische auto. Maar de range was belabberd. “Een probleem voor sommige klanten, maar anderen vonden het prima. Daarom zijn we voor twee versies gegaan.” Inderdaad, er komt een standaard E en een SE-versie. En in tegenstelling tot bij de nieuwe elektrische Countryman heeft de S niet alleen meer vermogen, maar ook een groter accupakket. Hierdoor komt hij 100 kilometer verder, maar is tevens zwaarder dan de Cooper E. Een slimme zet, want zo valt er wat te kiezen. Op onze nieuwe testbaan ontdekken we wel dat die keuze straks lastig kan zijn. Want de S mag meer vermogen hebben, het onderstel is verder gelijk en de E blijkt de leukere auto. Het extra vermogen missen we niet, maar al na één bocht merken we dat hij veel lichter is. Hij duikt met meer enthousiasme bochten in, remt makkelijker en de achterkant doet veel meer mee dan de Cooper S. Hoeveel rijplezier is die extra actieradius je waard?

Dat klinkt als een leuk rijdende auto!

Je hebt geen idee! Mini verzet alle bakens voor een EV in dit segment. Tegen de weersvoorspellingen in is het droog, maar sproeiers houden de testbaan in Oostenrijk kunstmatig nat. Zo zitten we eerder op de grens van de grip en kunnen we de balans van de auto testen. Het betreft de vierde generatie van de moderne Mini, en wel de volledig elektrische variant. Nog in volledige camouflage, want de officiële onthulling is pas op de IAA is september, al heeft Mini inmiddels wat foto’s vrijgegeven. Maar het onderstel is zo goed als af, ontdek ik als ik van bocht naar bocht dans. De baan kent hoogteverschillen en een rechterknik heuvelaf lijkt enorm op wat ik in Valencia tegenkwam. Het ESP hoeft deze keer niet eens uit. Mini heeft geleerd van de vorige generatie Mini EV die te vaak door de elektronica werd beteugeld. Nu grijpt de tractiecontrole gedoseerd in zonder dat je je geremd voelt, en het ESP laat enige drifthoek toe, je hebt altijd zelf de tijd om de reageren. Het resultaat is een adrenalinekick van hetzelfde niveau als in de zo vaak bejubelde Renault Clio. De voorkant bijt ondanks het water en zodra je van je gas gaat om de neus verder de goede kant op te krijgen, schuift de kont opzij. Hierdoor ben je aan het autorijden op een manier die bijna is uitgestorven. Compact hot hatches zijn immers zo snel uitgeroeid dat het Wereld Natuurfonds een campagne had kunnen beginnen. De eerste Mini Electric liet al zien dat er wat hoop was, maar deze generatie zó veel verder. Lachend zitten we achter het stuur. Leuk autorijden is terug. Echt waar!

Klinkt goed, kan je al meer vertellen over het design van de nieuwe Mini Cooper?

De auto was grotendeels gecamoufleerd, ook aan de binnenkant. Toch blijft niet alles geheim. Het retrodesign blijft, met een leuke Union-jack verwijzing in de driekhoekige achterlichten. Aan de binnenkant zien we dat de Cooper (zoals het driedeurs model vanaf nu gaat heten) slechts een centraal rond touchscreen krijgt met wat knoppen eronder. Voor de bestuurder enkel een HUD en geen display. Aan de buitenkant is de Mini iets korter dan voorheen, maar de wielbasis is groter. De wielen staan nu echt op de hoeken, wat het kart-gevoel ten goede komt, zo merken we op de baan. Ook is het zwaartepunt voelbaar lager dan in de uitgaande generatie. Er zijn inmiddels zoveel beelden van de nieuwe Mini gelekt dat het merk zelf wat foto’s heeft vrijgegeven. Zo kunnen we in ieder geval goed laten zien hoe hij eruit gaat zien!

De nieuwe Mini Cooper is zeker altijd volledig elektrisch?

Nee! Er komen diverse benzinemodellen, en reken zeker weer op een JCW-variant. De auto is nog te populair in markten waar elektrisch minder domineert dan hier. In Nederland verkoopt Mini eveneens nog altijd goed, ook met de duurdere uitvoeringen. We moeten wel nog een tijdje wachten. De onthulling staat voor de IAA en het duurt waarschijnlijk tot 2024 voordat hij echt bij de dealers staat.

Mini Cooper Electric

Cooper E Cooper SE

Motoren 1 elektromotor 1 elektromotor

Vermogen 135 kW (184 pk) 160 kW (218 pk)

Accu 40,7 kWh 54,2 kWh

Rijbereik (WLTP) 305 400