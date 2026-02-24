Sorry, over welke nieuwe MG praten we vandaag?

Kijk, dat gevoel hadden wij dus ook toen we de S6 voor het eerst zagen. De auto (officieel trouwens 'MGS6' aan elkaar) lijkt sterk op de eveneens nieuwe maar kleinere S5, past weer niet zo goed bij de op een Chinese Roewe gebaseerde HS en is designtechnisch gewoon niet zo opzienbarend, althans op de foto. Dat maakt de auto echter niet per se oninteressant, blijkt bij een tweede blik. Zo is deze S6 het nieuwe elektrische topmodel van MG (afgezien van de Cyberster) en ziet hij er in het echt toch wel degelijk ietwat onderscheidend uit, vooral door zijn grote wielen en relatief langgerekte, gladde koets.

En het is uiteraard een elektrische SUV.

Ja. Een vrij conventionele SUV zelfs, zeker in vergelijking met de concurrentie. Die moet je voor deze 4,71 meter lange auto zoeken in de hoek van de Tesla Model Y, die zijn elektrisch-zijn toch wat meer van de daken schreeuwt met die druppelvormige carrosserie. Bij de MG zien we ‘gewoon’ een ver naar achteren doorlopend dak, opvallend grote achterportieren, conventionele deurgrepen en een klassiek-chique chroomstrip rond de zijruiten.

Is de grote MG S6 een zevenzitter?

Dat niet, maar een zeer ruime gezinsauto is dit zonder meer. MG geeft maar liefst 674 liter op voor de bagageruimte achterin. Dat had nog meer kunnen zijn met een verschuifbare achterbank, want de beenruimte aldaar is zo mogelijk nog overdadiger. De achterbank is net als de vloer opvallend vlak en biedt dus ook vrij makkelijk plaats aan drie personen, al dan niet van jeugdige leeftijd. Als bonus treffen we in de neus van de MG een verrassend grote bagageruimte aan. Die is 102 liter groot in de geteste Dual Motor-variant en kan zelfs 124 liter hebben in het geval van de achterwielaandrijver. Daarmee kan er echt wel meer in dan alleen een laadkabel en wat veiligheidshesjes, altijd fijn.

Zit je ook voorin lekker in zo'n MG S6?

Opvallend lekker zelfs. In andere MG-SUV’s zitten we vaak wat hoog en op de bok, maar in de S6 zak je desgewenst diep weg achter het ruim verstelbare stuur. De donkergrijze stoelbekleding (beige kan ook) oogt erg hoogwaardig en het interieur is net als de buitenkant vrij conventioneel van opzet. Dat bedoelen we ook hier positief, want fysieke knoppen voor de climatecontrol en het volume zijn bij ons altijd welkom. Het 12,8-inch infotainmentscherm is evengoed vaak nodig en werkt oké, maar is niet toonaangevend. Daarvoor is het toch niet snel en niet uitgebreid genoeg, maar er is goed mee te leven. Met Android Auto of Apple CarPlay is het bovendien fijn dat de onderste balk altijd zichtbaar blijft, zodat functies als de stoelverwarming altijd snel bereikbaar zijn. Ook prettig: bemoeizuchtige veiligheidssystemen zet je met een swype en twee tikjes allemaal uit, zo gepiept. Afwerking en bouwkwaliteit zijn keurig en het materiaalgebruik ook, al komt de zachte kunststof bovenop het dashboard niet al te hoogwaardig over.

Hoe presteert deze MG S6 als EV?

De altijd elektrische S6 is er met achter- of vierwielaandrijving en heeft altijd een 77-kWh NMC-accu. Snelladen gaat maximaal met een niet al te indrukwekkende 144 kW, het verbruik ligt in onze koude testweek rond een zeer schappelijke 17,5 kWh/100 km. Wij rijden dan nota bene de vierwielaandrijver, de achterwielaandrijver is nog wat efficiënter.

Hoe rijdt de MG S6 EV?

De Dual Motor komt met 362 pk helemaal niets tekort. Acceleratie en recuperatie zijn goed te doseren, de besturing biedt opvallend veel gevoel en tegendruk en het onderstel is zeker voor Chinese-EV-begrippen lekker strak. Na een oneffenheid is de beweging snel weer uit de koets en dat is bepaald niet de norm bij hoge, zware EV’s. Op een dijkweggetje betrappen we onszelf zelfs op een glimlach achter het stuur van de S6, die onderweg gewoon ‘klopt’ en niet alleen acceptabel, maar zelfs gewoon lekker rijdt.

Het Chinese MG is toch een beetje een budgetmerk. Is dat ook nog zo bij deze grote, luxe S6?

In Nederland is de S6 er alleen als Luxury en die is inderdaad helemaal afgeladen met luxe. Stoelverwarming en -ventilatie, een alleraardigst audiosysteem met 11 speakers, elektrische stoelverstelling, een 360-graden-camera en een warmtepomp zijn bijvoorbeeld allemaal standaard. Met achterwielaandrijving betaal je er €45.750 voor, de versie met twee motoren kost €48.750. Voor dat geld is dit echt een heleboel auto, want voor een vergelijkbaar uitgeruste Skoda Enyaq betaal je zomaar €10.000 meer. Tegenover een Tesla springt de MG er iets minder gunstig uit, maar heeft hij wel zijn totaal andere en conventionelere uitstraling en opzet als onderscheid. Daarmee is dit best een goede aanvulling aan dit segment, al is het nog de vraag of mensen de weg naar de MG-showroom weten te vinden.