De bezorgde burger? Waarom zouden we bezorgd moeten zijn?

Tja, waar zullen we beginnen. Toegenomen concurrentie uit China, tegenvallende verkoopcijfers in dat land, onduidelijke en ingewikkelde Europese regelgeving, torenhoge ontwikkelingskosten en een wispelturige vraag naar elektrische auto’s vormen samen een rampzalig pakket voor Europese autobouwers. Het ene na het andere bericht over afgenomen marktaandelen en grote ontslagrondes is momenteel dan ook ons deel, en dat is best wel zorgelijk.

Tijd voor verandering dus!

Inderdaad, en dat weten ze bij BMW natuurlijk ook. De nieuwe iX3 deelt alleen zijn marktpositionering met de brandstofgestookte X3, is het eerste model van de ‘Neue Klasse’-modelreeks en is de eerste met een nieuw design en een compleet nieuw interieurconcept. De specificaties zijn op papier al erg indrukwekkend. BMW introduceert de iX3 als xDrive50, een vierwielaangedreven auto met twee motoren en maar liefst 469 pk. Daarmee zet de auto serieuze sprinttijden neer, maar nog veel indrukwekkender is het WLTP-verbruik.

Hoe zuinig is de BMW iX3 dan?

Dat hangt sterk van je wielkeuze af, maar in het gunstigste geval praten we over 15,1 kWh/100 km. Daarmee is deze nieuwe iX3 veel zuiniger dan zijn achterwielaangedreven voorganger (17,6/100) en zelfs zuiniger dan een gloednieuwe i4 met vierwielaandrijving, terwijl die auto veel lager en lichter is. Mede dankzij een nieuwe accu met cilindervormige cellen weet BMW maar liefst 108,7 kWh aan stroom in de bodem van deze auto te proppen. Dat levert mede dankzij dat lage verbruik een bereik op van maximaal 805 kilometer.

Dat is inderdaad erg netjes. Hoe zit het met de laadsnelheden?

Mede dankzij een 800V-boordnet moet je aan de snellader 400 kW kunnen halen. Niet ongehoord – sommige Chinezen gingen BMW voor – maar wel nog steeds bijzonder. De opzet van de auto is trouwens ook helemaal anders dan anders dan we van BMW gewend zijn. Zo spreekt BMW van vier ‘superbreinen’ die elk een specifieke taak hebben. De hoeveelheid bedrading is ten opzichte van traditionelere BMW’s met maar liefst 600 meter gereduceerd en dat scheelt gewicht, hoewel de iX3 met dik 2.300 kg zeker geen lichte auto is. Vehicle-to-Load is trouwens ook beschikbaar, terwijl BMW in Duitsland zelfs al bezig is met Vehicle-to-Grid.

Is het onderstel ook zo complex?

Verrassend, maar nee. De auto heeft nooit vierwielbesturing en altijd ‘gewoon’ stalen schroefveren en niet-adaptieve schokdempers, dus iets instellen aan wagenhoogte of demping is er gewoon niet bij. BMW’s ingenieurs geven desgevraagd aan dat men liever tijd investeerde in het ontwikkelen van één oplossing die voor iedereen goed werkt, en daar lijkt men inderdaad goed in geslaagd te zijn.

Hoe rijdt de nieuwe BMW iX3?

De iX3 is zeker geen waterbed, maar werkt oneffenheden wel snel en geraffineerd weg. Zijn wegligging is ronduit indrukwekkend en het lijkt zelfs vrijwel onmogelijk om een einde te maken aan de grip. Alleen bij heel lomp insturen (op het Ascari, circuit, geen zorgen) merken we één keer dat de achterkant een beetje licht wordt, maar verder volgt de auto eigenlijk altijd gewoon het ingezette spoor. Het rijplezier wordt door BMW voor een belangrijk deel toegeschreven aan wat het merk het ‘Heart of Joy’ noemt, een computer die zich onder meer bemoeit met de besturing en de remmen. De besturing is inderdaad erg strak, direct en prettig. Voor afremmen gebruik je volgens de ingenieurs in de dagelijkse praktijk slechts in 2 procent van de gevallen de schrijfremmen, maar als bestuurder merk je niets van die overgang. Het pedaal voelt strak en wekt vertrouwen, behalve als de auto bijna tot stilstand komt. Dat voelt aanvankelijk wat onwennig door de nieuwe ‘Soft Stop’-functie, die ervoor zorgt dat de auto volledig schokvrij tot stilstand komt. Een oplossing voor een probleem dat we niet kenden, maar stiekem best prettig.

Zijn er verder nog noviteiten als het om rijden gaat?

De mate van recuperatie kan via het scherm worden ingesteld en heeft zoals in andere BMW’s ook een goed werkende adaptieve stand die zich op de omstandigheden baseert, maar toch zou een setje ‘flippers’ niet hebben misstaan. Nu moet je altijd het menu in, hoewel dat met het nieuwe Operating System X op zichzelf geen straf is. Je bedient er onder meer een bestuurdersassistent mee die het optioneel toelaat om de handen van het stuur te nemen, zij het onder de voorwaarde dat de strak gemonitorde bestuurder de ogen op de weg houdt.

Geinig is dat de bestuurdersassistent nu kan omgaan met correcties en input van de bestuurder. Zo blijft de adaptieve cruise control gewoon werken als je rustig remt, en wordt het systeem pas uitgeschakeld als er harder wordt geremd. Ook via het stuur laat het systeem zich rustig corrigeren, wat in de praktijk best prettig werkt. Wel missen we op het stuur een ‘resume’-knopje om de eerder ingestelde snelheid weer terug te halen en is het jammer dat je voor het wisselen naar een andere cruise control-modus in het centrale scherm moet zijn.

Oja, infotainment. Dat is zo te zien ook helemaal nieuw?

Absoluut. Het bestaat uit een schuingetrokken touchscreen van bijna 18 inch en een bijzondere projectie direct onder de voorruit, die de rol van instrumentarium overneemt en direct in het zichtveld van de bestuurder staat. Het resultaat is een opstelling die enigszins aan Peugeots i-Cockpit doet denken, maar door de maximaal hoge positie van dat kamerbrede scherm wel nog beter werkt. In het scherm kun je allerlei widgets slepen en ook zaken als het verbruik in de gaten houden. Het touchscreen is voor vrijwel al het andere en knoppen zijn er eigenlijk alleen nog op het stuur, hoewel BMW gelukkig vasthoudt aan de her en der slim geplaatste snelkoppelingen die je in één keer naar bijvoorbeeld de stoel-instellingen of de verlichting brengen. Het scherm is razendsnel en haarscherp en zit qua menustructuur een stuk fijner in elkaar dan zijn voorganger. Een veld met losse apps is er nog steeds, maar voor alle autogerelateerde instellingen kom je nu in een aanzienlijk overzichtelijker menu terecht met een lijst onderwerpen waarin het makkelijk zoeken is. De knopjes op het tamelijk bizar gevormde stuurwiel zijn van de ‘haptische’ soort en daar zijn we eigenlijk geen fan van, hoewel het hier wel goed lijkt te werken.

Hoe ruim is de nieuwe BMW iX3?

In vergelijking met de niet-elektrische X3 is de nieuwe iX3 wat langer, maar ook smaller en lager. Het resultaat is een auto die minder SUV-achtig oogt en voelt en flink wat interieurruimte biedt, hoewel het verschil niet zo groot is als gedacht. Zo is de bagageruimte van 520 liter alleen groter dan die van een X3 als je rekent met de in Nederland populaire PHEV-variant van die auto. Wel heeft de iX3 zowaar een ‘frunk’ van 58 liter, een unicum voor een Duitse EV. Aan de trekhaak mag nog een heel behoorlijke 2.000 kg. Op de standaard in drie delen neerklapbare achterbank treffen we een prettige hoeveelheid been- en hoofdruimte aan en een voor EV-begrippen prima zithouding, daarbij geholpen door een ietwat achterover gekantelde zitting.

Hoe bevalt dat opmerkelijke interieur van deze nieuwe iX3 verder?

De zithouding voorin is ook uitstekend en over afwerking en materiaalgebruik hebben we geen klachten. Wel is het jammer dat er flink minder personalisatiemogelijkheden zijn, een proces dat bij BMW al tijden aan de gang is. Zo worden de fijne sportstoelen met zittingverlenger vooralsnog alleen in donkere kleuren en in combinatie met M Sport-aankleding geleverd, waar dat vroeger ook ‘gewoon’ op een bescheidener uitgevoerde auto kon.

En het is een BMW, dus goedkoop zal-ie niet zijn.

Inderdaad, maar toch valt het relatief wel mee. De iX3 is er vanaf dik 70 mille en heeft dan eigenlijk alles wat je wilt al standaard, van keyless entry tot climatecontrol en van adaptieve cruisecontrol tot een elektrische achterklep. Voor een fraai aangekleed en ingekleurd exemplaar wordt dat uiteraard meer, maar dat is voor een auto met zoveel vermogen, zo’n grote accu en zo’n immense actieradius alsnog schappelijk. Later komt er bovendien ook nog een goedkopere versie met achterwielaandrijving en ongetwijfeld ook een kleinere accu. Die haalt nog eens een paar duizend euro van de prijs af en zeker in die vorm zou deze iX3 best weleens een succes kunnen worden in Nederland. De verwachtingen voor dit model liggen echter hoger dan dat, want op dezelfde Neue Klasse-basis komt er ook een i3-sedan en een hele reeks andere modellen. Pas op, China: Europa doet ook nog mee!