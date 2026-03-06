De nieuwe Mazda CX-5 is weliswaar goed herkenbaar als CX-5, maar hij is flink gegroeid ten opzichte van de vorige en vooral in het interieur is hij duidelijk anders. Rijdt hij nog wel als een echte CX-5?

Wat is er veranderd aan de Mazda CX-5?

Je hebt geen getraind oog nodig om de nieuwe Mazda CX-5 als zodanig te herkennen. Hoewel hij wat dieper naar beneden doorlopende koplampen en zelfs geheel anders gelijnde achterlichten heeft, is het ontwerp in grote lijnen toch vooral een evolutie van het bekende. De grootste veranderingen aan de Mazda CX-5 zien we als we naar de afmetingen kijken. De auto is namelijk maar liefst 11,5 cm langer dan zijn voorganger en die centimeters zitten allemaal in de wielbasis. Dat levert natuurlijk vooral meer ruimte op voor de passagiers achterin. De beenruimte achterin de Mazda CX-5 is er duidelijk op vooruitgegaan en ook de hoofdruimte is dik in orde. Zelfs grote volwassenen kunnen er nu prima zitten. Met de bagageruimte zit het ook wel snor; die is met 583 liter maar liefst 61 liter groter dan voorheen. Ook wat dat betreft is er dus duidelijk winst behaald.

Wat is er gebeurd met het dashboard van de Mazda CX-5?

Minder herkenbaar is het dashboard. Sterker zelfs; daarvoor is Mazda overgegaan op een heel andere filosofie. Eentje die een stuk minder past bij het ‘eigenwijze’ karakter van het merk, want de CX-5 gaat zonder gene mee in de trend om het gros van de functies in een groot centraal touchscreen onder te brengen. Dat zal de conservatiever ingestelde CX-5-koper, waar er genoeg van zijn, mogelijk tegen de borst stuiten. Wel ervaren we dat de menustructuur van dit op Google Built-in gebaseerde systeem helder is. Ook geeft Mazda hoog op over de spraakbediening en dat werkt inderdaad best prima. Zo hoef je niet per se je ogen van de weg te halen als je bijvoorbeeld je stoelverwarming aan wil zetten. In een later stadium werkt de spraakbediening met de Google Gemini AI-assistent en moeten de gesprekken en bediening van een nog hoger niveau zijn. Het minimalisme in het interieur levert wel een beetje een sobere uitstraling op. Zeker als je geen two-tone kleurstelling in het interieur hebt, krijg je niet het gevoel dat je verwend wordt in de CX-5. De gebruikte materialen zijn ook niet écht indrukwekkend.

Is de nieuwe Mazda CX-5 comfortabel?

Gelukkig is lang niet alles anders dan het was en dat geldt ook voor het rijgedrag. Daarover zijn we opnieuw positief. Sterker zelfs; het onderstel van de CX-5 maakt een bijzonder goede indruk, wat dat betreft heeft Mazda geleverd wat we toch ook wel een beetje verwachtten. De CX-5 biedt een mooie balans tussen comfort en dynamiek. De koets houdt zich mooi rustig als het wat harder gaat en je kunt voor z’n formaat best ver gaan voordat er wat onderstuur opdoemt. Als je het juist rustig aan doet, rijd je zijdezacht over slechte wegen en het is bovendien mooi stil in de auto. Dat laatste is echt indrukwekkend, tot je om wat meer vermogen vraagt. De 141 pk en 238 Nm sterke 2.5 viercilinder, met 48V mild-hybridetechniek, laat zich nadrukkelijk horen. Wat dat betreft scheelt het dat mede dankzij de subtiele elektrokracht er bij een lager toerental al veel koppel beschikbaar is dan bij de 2.0 van de vorige CX-5. Bij 3.000 tpm begint hij al aardig te leven. Bovendien draait de vierpitter bij 100 km/h rustig op 2.000 tpm en hoor je ‘m helemaal niet meer.

Komt er ook een handbak beschikbaar in de Mazda CX-5?

Schakelen gaat in alle gevallen met een zestraps automaat en een handbak krijgen we helemaal niet meer. De automaat doet zijn werk prima en weet de toeren prima op het benodigde niveau te houden. Vergeleken met concurrenten schakelt hij wel relatief laat op, maar dat heeft natuurlijk alles met het karakter van de atmosferische motor te maken. De schakelmomenten zijn mooi naadloos en bij tussensprintjes is de transmissie prima bij de les. Wil je écht even doortrappen, dan moet je ‘m wel de bekende ‘zet’ geven om de kickdown te activeren.

Hoeveel mag de Mazda CX-5 trekken?

De Mazda CX-5 is al jaren mateloos populair onder caravanrijders en die hoeven de nieuwe niet te laten staan. Opnieuw is het maximale trekgewicht met 2.000 kilo prima voor mekaar. De nieuwe CX-5 is op tijd voor het nieuwe kampeerseizoen, want hij staat al bij de Nederlandse dealers. De prijzen beginnen bij € 45.990 voor de Prime Line, de Centre Line staat erboven voor twee mille meer, gevolgd door de Exclusive Line voor nog eens twee mille extra. Bovenaan de voedselketen staat de Homura, met een vanafprijs van € 51.990. Standaard staat de Mazda CX-5 op 17-inch lichtmetaal, bij de hogere uitvoeringen zijn 19-inch exemplaren en vanaf de Centre Line heb je een 15,6-inch in plaats van 12,9-inch infotainmentscherm. Naar wens is de CX-5 onder meer te voorzien van een panoramadak, stoelverwarming voor- én achterin, usb-laders achterin en meer. Kijk ook zeker onze Back to Basics er nog even op na.