Test Mercedes EQT - alleen praktisch voor in en rond de stad

Mercedes-Benz pakt elektrificatie in alle segmenten voortvarend aan. Ook de Van-divisie, die verantwoordelijk is voor de T-klasse / Citan, de V-klasse / Vito en de Sprinter, zet koers richting een emissievrije toekomst. De EQT is de volgende stap, die vooral in en rond de stad excelleert.

Hoe zit het ook alweer met de Mercedes T-Klasse?

Het is geen verrassing dat Mercedes-Benz met een T-klasse komt. Toen de fabrikant twee jaar geleden de komst van de nieuwe modelreeks aankondigde, gebeurde dat met een studiemodel dat als voorbode diende van de EQT. Inmiddels is het productiestadium bereikt en krijgt hij in Duitsland de showroom een plekje naast de conventioneel aangedreven T-klasses, in Nederland wordt alleen de geheel elektrische variant gevoerd. De T-klasse is de opvolger van de Citan Tourer, de personenversie van de Citan bedrijfsauto. Overigens heet de bedrijfswagen nog steeds Citan, en net als de vorige generatie is hij op de Renault Kangoo gebaseerd.

Zie je verschil tussen de EQT en de normale T-klasse?

Alleen kenners zullen de verschillen zien. Waar het studiemodel nog wat futuristische trekjes had, hebben de designers bij de productieversie niet geëxperimenteerd. De EQT kun je alleen herkennen aan de hoogglans zwarte grille die, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij elektrische auto’s, niet volledig is afgedicht. En uiter­aard aan het logo op de achterzijde. Zelfs de prijzige elektrische variant krijgt af fabriek gewoon halogeenkoplampen, voor led-exemplaren moet je bijbetalen.

Hoeveel van de andere EQ-modellen van Mercedes-Benz zie je in de EQT?

In het interieur wijst vooral het ontbreken van een toerenteller erop dat je in een elek­trische T zit. Net als de reguliere modellen krijgt de EQ analoge meters en een 7-inch infotainment-touchscreen dat bovenop het dashboard zit. Aanvankelijk zorgt de wat lompe keuzehendel van de automaat voor gefronste wenkbrauwen. Hij laat bij het selecteren van de standen R, N en D een duidelijk klakgeluid horen. Best wonderlijk, zeker in een EV. Normaliter monteert Mercedes-Benz de keuzehendel aan de stuurkolom, maar gezien de Renault-basis is dat bij de T-klasse anders opgelost. Dit is immers een tweelingbroer van de Kangoo, hij rolt bij Renault van de productieband.

Wat merk je van de verwantschap met de Renault Kangoo?

Afgezien van de basisvorm merk je niet gek veel van de verwantschap met de Kangoo. Stuttgart heeft er alles aan gedaan om te zorgen dat hij als een echte Mercedes aanvoelt. Toch zijn de gebruikte materialen niet helemaal van het niveau dat we gewend zijn van Das Haus, ook al maakt het veelvuldig toegepaste harde plastic een goede indruk en valt er weinig af te dingen op de afwerking. Daarbij moet je niet vergeten dat de T-klasse en de daarvan afgeleide EQT in feite bestelwagens zijn. Als je iets minder geld wilt uitgeven, kun je uiteraard kiezen voor de wat soberder aangeklede Citan en E-Citan. Laatstgenoemde maakt binnenkort samen met de EQT zijn showroomdebuut.

Gaat het accupakket ten koste van de ruimte?

Het ontgaat de achterpassagiers niet dat er een accupakket in de vloer ligt. Je zit op de in twee delen neerklapbare en verschuifbare achterbank aanzienlijk hoger dan in de reguliere T-klasse.Volgens de fabrikant gaat het weliswaar om slechts 5 centimeter, maar gevoelsmatig is het verschil aanmerkelijk groter, en langere achterpassagiers moeten hun knieën behoorlijk optrekken.

Hoe zit het verder met het ruimte-aanbod van de EQT?

Per definitie is er maar weinig ruimte voorhanden voor hun benen, maar als gevolg van de hoge carrosserie is er bepaald geen gebrek aan hoofdruimte. In de bagageruimte ontbreekt het evenmin aan ruimte. De grote achterklep - als alternatief zijn deurtjes achter leverbaar - kun je niet elektrisch bedienen. Achter die klep of deurtjes is altijd plek voor minimaal 551 liter aan bagage en als je de leuningen van de achterbank omklapt, slokt de EQT bijna 2.000 liter op. Hoewel de laadvloer bepaald niet vlak wordt als je die leuningen omklapt, is het daarmee een uitstekende auto voor het vervoeren van je gezin, inclusief een flinke hoeveelheid bagage of je hobby-attributen. Of het nu gaat om golftassen, ski’s, een mountainbike (met gedemonteerd voorwiel) of een sup-board, je kunt erg veel kwijt. De bescheiden tildrempel van 56 centimeter draagt bij aan een moeiteloos in- en uitladen.

Hoeveel mag je laden en trekken met de Mercedes EQT?

De zes sjorogen, af fabriek present, houden alles keurig op zijn plaats. Met maximaal 516 kilo is het laadvermogen niet enorm, daarmee moet je wel goed rekening houden. Daar staat tegenover dat het trekgewicht met maximaal 1,5 ton dik voor elkaar is. Het is de vraag hoe groot het effect van een zware aanhanger op de actieradius is.

Wat verbruikt de EQT en hoe ver komt hij op een lading?

Zonder aanhanger verbruikt de EQT volgens de WLTP-norm net geen 19 kilowattuur op een afstand van 100 kilometer. De niet al te riante accucapaciteit van 45 kWh staat garant voor een actieradius van circa 250 kilometer. Onder ideale omstandigheden kom je volgens Mercedes-Benz 282 kilometer ver. Tijdens onze testrit slagen we er met een rustige rijstijl zowaar in om minder stroom te verbruiken dan de fabrikant opgeeft: na onze testronde meldt de boordcomputer een verbruik van 15 kWh/100 km. Daarbij moeten we wel opmerken dat we heel ontspannen over Zweedse provinciale wegen reden, waar de maximumsnelheid maximaal 70 km/h bedroeg.

Hoe zit het verder met de elektrische prestaties?

Standaard heeft de EQT een 22-kW lader aan boord, keurig. Daarmee kun je de accu bij een wallbox of laadpaal in tweeënhalf uur volledig opladen. Snelladen met gelijkstroom kan bij de EQT echter met maximaal 80 kW. Volgens de fabrikant is dat een gebruikelijk laadvermogen in dit segment, maar je moet best wat geduld hebben als je de accu weer tot 80 procent wilt op­laden langs de snelweg. Dan ben je bijna 40 minuten verder. Het is daarbij vooral de combinatie van het verhoudingsgewijs langzame laden en de kleine accu die in negatieve zin opvalt. Bij Mercedes stellen ze dat dit geen probleem is, omdat de elek­trische T met name bedoeld is voor gezinnen die hun tijd vooral in en rond de stad doorbrengen. Dat mag dan zo zijn, maar wie minimaal € 47.753 uitgeeft aan een auto, wil daarmee ook weleens langere ritten maken. Tijdens de vakantie, bijvoorbeeld.

En hoe rijdt de Mercedes EQT?

Op het rijden zelf hebben we weinig aan te merken. De 122 pk sterke elektrische aandrijflijn maakt van de EQT de fijnst rijdende T-klasse. Het koppel van 245 Nm levert een soepele acceleratie op, ondanks het gewicht van circa 1,9 ton. De motor maakt een harmonieuzere indruk dan de benzine- en dieselmotoren waarmee de reguliere T-klasse leverbaar is. Daar komt bij dat de zware accu die laag in de auto is geplaatst ook het rijgedrag ten goede komt. De EQT verwerkt oneffenheden op comfortabele wijze. Wie een sportief rijdende auto wenst, moet even verder zoeken. In bochten geeft de EQT de voorkeur aan een relaxte rijstijl en bij 132 km/h is de koek op. Maar goed, de klantenkring begeeft zich naar het schijnt voornamelijk in de stad ...

Mercedes-Benz EQT 200

Afmetingen (l x b x h) 4,50 x 1,82 x 1,86 m

Aandrijflijn elektromotor

Accucapaciteit 45 kWh

Max. vermogen 90 kW / 122 pk

Max. koppel 245 Nm

Aandrijving voorwielen

Leeggewicht vanaf 1.874 kg

0-100 km/h g.o.

Topsnelheid 132 km/h

Laadvermogen 22/80 kW (AC/DC)

Gem. verbruik 18,99 kWh / 100 km

Actieradius 282 km (WLTP)

CO2-emissie 0 g/km

Prijs € 47.753

Alle gegevens volgens fabrieksopgave