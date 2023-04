Waar staat de EQE SUV in het Mercedes-gamma?

Net als bij de EQS komt Mercedes nu ook met een hogere variant van de EQE: de EQE SUV, het vierde model op Mercedes’ EVA (Electric Vehicle Architecture) voor grotere EV’s. De flexibiliteit van deze architectuur wordt direct ten volle benut: de EQE SUV heeft een negen centimeter kortere wielbasis dan de lage hatchback waarvan hij is afgeleid. Bij Mercedes zeggen ze dat de auto er met een kortere wielbasis beter uitziet, de proporties kloppen beter. Bij een grotere afstand tussen voor en achteras zou het silhouet te langgerekt worden en de auto teveel op een hoge stationcar lijken. En daar houden ze in Stuttgart niet van, de onvolprezen R-klasse kreeg tenslotte ook geen vervolg. Ruimte biedt de EQE SUV in alle richtingen meer dan genoeg, en dankzij een prettige zit rechtop is het - ondanks de kortere wielbasis - achterin nog beter uit te houden dan in de gewone EQE. Dit is de absolute meerwaarde van de SUV!

Welke versies zijn er van de EQE SUV?

De Mercedes EQE SUV staat voorlopig met vier aandrijfvarianten in de prijslijst. Het begint met de achterwielaangedreven 350+. Die is goed voor 292 pk en 565 Nm. Op een volle accu kom je volgens WLTP 594 km ver. Dat accupakket is voor alle versies hetzelfde met een capaciteit van 90,6 kWh. Daarnaast zijn er drie versies met vierwielaandrijving. De eerste is de 350 4Matic met eveneens 292 pk, maar nu met 765 Nm. Hoewel die vierwielaandrijver tweeëneenhalve ton weegt komen we bij onze eerste kennismaking met deze auto weinig te kort. Dat we met de 408 pk en 858 Nm leverende 500 4Matic nog rapper vooruit gaan spreekt voor zich, maar echt nodig is het niet. Het is vooral leuk dat het kan. En dan is er als kers op de taart ook nog de AMG EQE SUV 43 4 Matic. Die piekt bij 476 pk en 858 Nm waarmee hij in 4,3 seconden van nul naar honderd km/h schiet. Wanneer je denkt met minder vermogen toe te kunnen moet je nog even geduld hebben, een bescheidener gemotoriseerde versie (de 300+) staat voor later gepland.

Kunnen Amerikanen goede Mercedessen bouwen?

Net als de R-klasse van weleer en tegenwoordig de EQS SUV bouwt Mercedes ook de EQE SUV in Tuscaloosa, Alabama. De inrichting van het interieur is nauw verwant aan dat van de EQE en EQS. En dat betekent dat het ruimtelijk vormgeven dashboard standaard voorzien wordt van een losstand digitaal instrumentarium en een groot MBUX-scherm. Als optie is ook het Hyperscreen verkrijgbaar, het imposante glazen scherm dat van portier tot portier reikt. De gebruikte materialen zien er keurig verzorgd uit. Maar de positieve indruk slaat helaas om bij het aanraken. Alles voelt net iets minder hoogwaardig en degelijk aan dan we hadden verwacht. Wanneer we even op het dashboard of de middentunnel kloppen klinkt er zelfs een hol rammelend geluid. Dit is niet wat we van Mercedes gewend zijn. Jammer. Voor dierenliefhebbers is er wel goed nieuws: in het Electric Art-interieur wordt geen leren bekleding gebruikt.

Is de optionele luchtvering het geld waard?

Nee. De 350 4Matic en de 500 4Matic zijn bij onze eerste kennismaking voorzien van de optionele Airmatic luchtvering met adaptieve demping. Hiermee deint de EQE SUV bij oneffenheden in het wegdek behoorlijk na. Dat is niet wat wij onder comfort verstaan. In de sportstand wordt het wel iets strakker, maar ook dan blijft de koets naar onze smaak nog steeds te veel bewegen. Dat het ook beter kan merken we als we op pad gaan met de achterwielaangedreven 300+ die er alleen met schroefveren is. Nu klopt het onderstel veel beter. Er heerst rust in de carrosserie en de auto voelt veel stabieler aan. Bedenk je nog een keer voordat je als optie luchtvering aanvinkt. Hetzelfde geldt voor de eveneens optionele vierwielsturing. De tot 10 graden tegensturende achterwielen zorgen bij lage snelheden weliswaar voor een grotere wendbaarheid, het brengt ook een lichte onrust met zich mee die we niet ervaren in de 300+ zonder vierwielsturing. En op hogere snelheid werkt de standaard stuurinrichting adequaat genoeg om de auto koersvast over het asfalt te loodsen. Door de luchtvering en vierwielsturing te laten voor wat ze zijn heb je voor minder geld de betere auto.

Kun je met deze elektrische SUV het terrein in?

Ja. Als een aardig extraatje hebben de 4x4-versies een off-road-modus. Niet dat je met de EQE SUV hetzelfde kunt als een G-klasse, maar je komt wel verder dan met een gewone EV. In de terrein-stand zorgt de elektronica dat de wielen afhankelijk van de ondergrond meer of minder mogen doorslippen. Dat laatste is ideaal wanneer je een paardentrailer (van maximaal 1.800 kg) uit een drassig weiland wilt trekken zonder dat je de boel omploegt. In het zand wil je juist weer iets meer slip hebben en daar zorgt de elektronica op dat moment dan ook voor. En mocht je bij het bestellen van de auto toch de luchtvering hebben aangevinkt, dan krijg je er drie centimeter extra bodemvrijheid bij. Dakar is nog een eind weg, maar het begin is er.

Krijgt de EQE SUV nieuwe techniek mee?

Jazeker. Wanneer op kruissnelheid slechts een beperkt deel van het motorvermogen wordt gebruikt, wordt de voorste motor niet alleen uitgeschakeld maar ook van de aandrijflijn losgekoppeld. Dit verloopt ongemerkt en moet zorgen voor paar procent minder verbruik. De gewone EQE en de beide EQS’en krijgen dit systeem bij de volgende modeljaarupdate, net als een warmtepomp. De auto’s die naar Japan gaan kunnen bidirectioneel laden, handig wanneer je de accu’s in de auto wilt gebruiken om energie uit je zonnepanelen te bufferen. Plannen om die functionaliteit ook bij ons te leveren zijn er vooralsnog niet.

Veel nieuwe snufjes, leidt dat de bestuurder niet af?

De meeste niet, de veelheid aan systemen en voorzieningen is er juist om de chauffeur te ondersteunen. En stiekem televisiekijken op het 12,3 inch infotainmentscherm van de bijrijder in het Hyperscreen is niet de bedoeling. De sensoren die in de gaten houden of je als bestuurder nog bij de les bent, zien ook of je meekijkt naar een film of tv-programma op het bijrijdersscherm. Is dat het geval dan wordt de video of uitzending onderbroken om je te manen weer op de weg te letten. Reken maar dat een passagier die gestoord wordt in zijn of haar film je er op attent maakt dat je weer op de weg moet letten.

Over-the-air-technology (OTA), kan dat ook bij de Mercedes EQE SUV?

Jazeker. De EQE SUV is uitgerust met over-the-air-technology (OTA) en is daarmee klaar voor het online aanschaffen van extra functionaliteit waarvan de benodigde hardware wel al aanwezig is. Denk hierbij aan Digital Light waarbij de koplampen informatie op het wegdek projecteren, Trailer Manoeuvring Assist of aan de Intelligent Parking Pilot die Level 4-autonoom de auto kan inparkeren. Het opwaarderen van de auto met deze functies kan uiteraard direct bij aanschaf van de auto, waarna de opties ongelimiteerd bruikbaar blijven. Je kunt ze ook later in de ‘Mercedes me Store’ aanschaffen, bijvoorbeeld via het MBUX-systeem in de auto of via je telefoon, dan blijft de functionaliteit slechts beperkt beschikbaar (maximaal drie jaar) en zul je ter zijner tijd moeten verlengen. Aan de andere kant: wanneer je alleen tijdens je vakantie een aanhanger aankoppelt heb je wellicht aan een maand Trailer Manoeuvring Assist genoeg. Niet iedereen is enthousiast over betalen voor functies waarvoor je de hardware al aan boord hebt, terwijl dat bij smartphone-apps toch al jaren ingeburgerd is. Mercedes biedt voor de EQE SUV in elk geval een hele reeks OTA-apps aan.