Misschien zijn we de enigen die er de humor van inzien, maar dat Mercedes-Benz uitgerekend deze testauto in een opvallende groene lak steekt is ronduit ironisch. Hij is bijzonder duur in de aanschaf, omdat diesel nu eenmaal in het verdomhoekje zit en je dus meer dan €70.000 bpm moet afrekenen bij aanschaf. Per kwartaal betaal je daarbovenop maar liefst €1.000 aan motorrijtuigenbelasting. De overheid beschouwt zo’n enorme diesel-SUV bepaald niet als ‘groen’ en dat zie je terug in deze fiscale straffen.

Maar in de letterlijke betekenis van groen moeten we zeggen dat deze speciale lak de Mercedes heel behoorlijk staat en het is weer eens wat anders dan zwart of grijs. Iers midgroen heet het, en het is een Manufaktur-lak, die dus nog wat exclusiever is dan de gewonere kleuren. De meerprijs bedraagt dan ook dik €3.800. Maar over geld later meer, want dat is bij Mercedes altijd een verhaal apart.

Het beste

De Mercedes-Benz GLS 450d is een echte guilty pleasure. Hij is groot, het is een SUV en hij heeft dus een dieselmotor. Dat zien ‘we’ liever niet meer. Maar als je de kans hebt ermee te rijden, dan is het genieten met een grote G. De machtige zelfontbrander haalt het beste uit de Benz, en je gunt iedereen zo’n praktische en ruime auto. Je maakt een reis terug in de tijd. Je zou willen dat er nooit een dieselgate was geweest. Want de dieselmotor ging in de ban, net op het moment dat de ingenieurs er het beste van hadden gemaakt. De zescilinder in deze GLS heeft bakken met trekkracht, doet in totale rust en trillingsarm zijn werk en je hoort hem alleen als je hem even vol op zijn staart trapt. Wat een mooie, krachtige brom heeft hij dan. De Mercedes rijdt bovendien met hetzelfde gemak 180 km/h als 90, en hij sprint net zo gemakkelijk van 80 km/h naar 120 als hij van 180 km/h naar 220 doet.

Ondanks zijn hoge gewicht en de forse luchtweerstand valt het brandstofverbruik nog best mee. Omdat hij een 90-liter tank heeft kun je wel 1.100 kilometer afleggen op een tank diesel. Het is een mild-hybrid aandrijflijn, waarbij de zescilinderlijnmotor ondersteuning krijgt van een 15-kW elektromotor. Dat drukt het verbruik.

De negentraps automaat schakelt probleemloos en ongemerkt. Eventueel kun je met de flippers achter het stuur terugschakelen, want in het kader van efficiëntie heeft de GLS vrijwel geen motorrem. Bij gas los loopt de snelheid maar héél langzaam terug en rolt hij met zo min mogelijk frictie uit. Een paar keer aan de flippers trekken geeft je tenminste een beetje weerstand, wat gewoon fijn is als je een afrit nadert.

De luchtvering bepaalt in hoge mate het comfort in de GLS. Het maakt hem zacht als hoogpolig tapijt onder de meeste omstandigheden, maar hij voelt het bijna feilloos aan wanneer je een wat sportievere afstemming wenst. Want in een snelle bochtencombinatie staat de Mercedes ineens stevig op zijn wielen. Een zeurpuntje: op korte oneffenheden dribbelt de achteras een momentje. Dan gaat er een siddering door de auto, maar even later is hij weer even verfijnd als daarvoor.

De besturing is licht en tot op hogere snelheid voelt hij zeker aan. Zijn draaicirkel is opmerkelijk klein als je de buitenafmetingen in ogenschouw neemt. Toch geeft het stuur je niet het gevoel van precisie dat BMW je in de X7 bijvoorbeeld wel kan geven. Het past ook wel bij het iets meer ontspannen karakter van de GLS.

Priegelig

De stoelen zijn op talloze manieren in te stellen. De verstelling doe je met de knoppen in het portier en de fijnafstemming van zitting of leuning gaat via het multimediasysteem. De keerzijde van zoveel mogelijkheden is dat het een tijdje duurt voordat je goed zit, maar als je alles juist hebt ingesteld zit je als een vorst. Je kunt de leuning krapper of ruimer maken, en de lendensteun is heel precies in hoogte en diepte te verstellen. Opvallend stijlelement in de bekleding uit de Manufaktur-collectie is dat het net lijkt of er iemand met een schaar door de auto is gegaan en alle stoelen in het midden heeft kapotgeknipt.

In de GLS vind je een multimediasysteem volgens de MBUX-opzet van een aantal jaren geleden. Met een liggend scherm in het midden dus, waar de nieuwste variant een groot vierkant scherm heeft. De beschikbare functies doe evenwel niet echt onder voor de nieuwere variant en de bediening is dubbel en soms zelfs driedubbel. Een van de bedieningsmogelijkheden is bijvoorbeeld met de knopjes op het stuur, maar die zijn wat priegelig en de sliders zijn soms onhandig in het gebruik.

Aan luxe geen gebrek, het is echt te veel om op te noemen. Maar als we zeggen dat er complete wellnessprogramma’s met massage, licht en geur beschikbaar zijn, dan begrijp je onmiddellijk dat het allemaal wel goed zit met de hoeveelheid luxe aan boord. Hoewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de testauto helemaal is volgehangen met alle denkbare opties.

Ten opzichte van de basisprijs van €180.000 kwam er nog bijna €50.000 aan extra’s bij. Een belangrijk deel daarvan is overigens opgegaan aan de wielen. De standaard 21-inch exemplaren zijn vervangen door 23 inch. Die wielen kosten bijna €3.100, maar door de grotere wielmaat gaat het verbruik en dus de uitstoot omhoog en ondergaat de bpm een correctie, in jouw nadeel. Dat is nog eens €9.500 erbij op de factuur!

Exclusief

Op de tweede zitrij zit je eveneens als een vorst, waarbij de twee buitenste zitplaatsen ruim voldoende instelbaar zijn. Aan controle geen gebrek, want aan de hoofdsteunen hangen beeldschermen die vrijwel dezelfde functies hebben als het grote scherm op het dashboard. Bovendien zit er in de armsteun nog een uitneembare tablet verstopt.

De GLS is een zevenzitter, en dus kun je - met enige moeite - plaatsnemen op de derde zitrij. Als je eenmaal zit dan is het knus, maar niet krap. De tweede en derde zitrij zijn vanuit de bagageruimte elektrisch neer te klappen, zodat je de Mercedes vrij eenvoudig kunt veranderen in een bestelauto. Als de Benz dan nog niet voldoet aan je transportwensen, kun je een aanhanger met een trekgewicht van 3.500 kg aankoppelen.

Tot slot nog even iets over Manufaktur, want die naam prijkt groot op het dashboard. Dat is de lijn met exclusieve opties en in het geval van onze testauto valt daar die groene lak onder, het truffelbruine interieur en een pakket van opties zoals hoogpolig tapijt en kussentjes aan de hoofdsteunen. Voor Manufaktur zijn de materialen nog wat mooier en glanst de lak nog wat dieper. Het maakt deze GLS zo mogelijk nog exclusiever.

Verbruik Mercedes GLS 450d

Een heel groot deel van onze testperiode reden we op de Duitse autobahn. Daar hebben we ook wanneer het kon het tempo flink opgevoerd. Hele stukken reden we met kruissnelheden boven de 180 km/h. Met een totaalverbruik over deze extreme periode van 1 op 10,3 zijn we zeer tevreden. In Nederland verbeterden we gemakkelijk de fabrieksopgave en haalden we een gemiddeld verbruik van 1 op 13,3. Voor een auto van dit gewicht en met deze stroomlijn prima.